Такие заявления Путин выдает фактически сразу после прилета по оккупантам в Бердянске, когда погибших из гостиницы вывозили всю ночь. Более того, там навсегда наконец отвоевал свое и пошел на "концерт Кобзона" даже российский генерал. Однако для Путина это "ничего критического", пишет 24 канал со ссылкой на российских пропагандистов.

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Путин снова говорил чушь о войне

Российский диктатор заявил, что якобы поставки нового вооружения Украине "ничего нового" в зоне боевых действий не дадут, а еще сильнее будут "разжигать конфликт". То есть нападение на Украину Путин не считает "разжиганием", а с предоставлением Киеву оружия для выбивания врага с украинской земли якобы что-то не так.

Стоит отметить, что к таким циничным комментариям глава Кремля прибегает часто, хотя весь мир знает, что Россия начала войну и разжигает ее, когда не отводит свои войска.

Обратите внимание! Экс-сотрудник КГБ и службы внешней разведки России Сергей Жирнов заявил, что так называемые российские элиты уже даже подыскали несколько кандидатур на место российского диктатора, учитывая катастрофические последствия действий Путина.

Диктатор прокомментировал зерновое соглашение

Россия может приостановить участие в зерновом соглашении и продолжит его только тогда, когда будут "выполнены данные ей обещания",

– абсурдно заявил диктатор.

Добавил, что якобы Россия подумает над тем, чтобы продлить зерновое соглашение. Мол, для Кремля в рамках зернового соглашения "не было сделано ничего".

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Хотя на самом деле Кремль цинично атакует Юг Украины, чтобы сорвать зерновое соглашение. Так, Россия:

в ночь на 11 июля ударила дронами по Югу. Наши Воздушные силы сбили 20 из 22 вражеских "Шахедов". Два – попали в админздание припортового объекта в Одесской области;

13 июля сбросила фугасную авиабомбу на остров Змеиный.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказывала, что враг, шантажируя прекращением зернового соглашения, пытается давить так и намекать на якобы неспособность обеспечить составляющую безопасность. Ведь именно этого зерновое соглашение требует от Сил обороны Украины. Однако ВСУ мощно отбивают атаки врага.

Важно! Также Путин жаловался на саммит НАТО и будущее вступление Украины в Альянс. Российский диктатор снова использовал пропаганду, заявляя об "угрозе безопасности России" из-за вступления Украины в НАТО и "причинах" войны, которую начала Россия. Кроме того, он сказал, что якобы "членство в НАТО не повысит безопасность самой Украины".

Путин угрожает сорвать зерновое соглашение