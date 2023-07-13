Такие заявления Путин выдает фактически сразу после прилета по оккупантам в Бердянске, когда погибших из гостиницы вывозили всю ночь. Более того, там навсегда наконец отвоевал свое и пошел на "концерт Кобзона" даже российский генерал. Однако для Путина это "ничего критического", пишет 24 канал со ссылкой на российских пропагандистов.

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Путин снова говорил чушь о войне

Российский диктатор заявил, что якобы поставки нового вооружения Украине "ничего нового" в зоне боевых действий не дадут, а еще сильнее будут "разжигать конфликт". То есть нападение на Украину Путин не считает "разжиганием", а с предоставлением Киеву оружия для выбивания врага с украинской земли якобы что-то не так.

Стоит отметить, что к таким циничным комментариям глава Кремля прибегает часто, хотя весь мир знает, что Россия начала войну и разжигает ее, когда не отводит свои войска.

Диктатор прокомментировал зерновое соглашение

Россия может приостановить участие в зерновом соглашении и продолжит его только тогда, когда будут "выполнены данные ей обещания",
– абсурдно заявил диктатор.

Добавил, что якобы Россия подумает над тем, чтобы продлить зерновое соглашение. Мол, для Кремля в рамках зернового соглашения "не было сделано ничего".

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Хотя на самом деле Кремль цинично атакует Юг Украины, чтобы сорвать зерновое соглашение. Так, Россия:

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказывала, что враг, шантажируя прекращением зернового соглашения, пытается давить так и намекать на якобы неспособность обеспечить составляющую безопасность. Ведь именно этого зерновое соглашение требует от Сил обороны Украины. Однако ВСУ мощно отбивают атаки врага.

Путин угрожает сорвать зерновое соглашение