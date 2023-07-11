Руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона, что действия россиян совершенно ясны. Стоит отметить, что в ночь на 11 июля оккупанты попали в Одесской области в админздание припортового объекта, пишет 24 Канал.

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Что известно об атаке россиян

Это совершенно понятно и достаточно символично как для врага, с которым мы имеем дело. Шантажируя прекращением зерновой сделки, они пытаются оказывать и такое давление, намекая на неспособность обеспечить составляющую безопасность, чего требует это соглашение от Сил обороны Украины в частности,

– заявила Гуменюк.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга пояснила, что именно Украина должна обеспечивать безопасность в портовом направлении, портовой инфраструктуре и самих зерновых коридорах.

"Так, Силы обороны и Силы Противовоздушной обороны доказали свою работоспособность и меткость – 22 дрона уничтожены. Два попадания. Это все-таки соотношение достаточно небольшое", – заявила Гуменюк.

Действительно, обломки повредили некоторую часть терминалов и произошло возгорание. Однако спикер пояснила, что повреждение не такое критическое, пожар быстро локализован и ликвидирован. К счастью, люди не пострадали.

Потому можем говорить, что эта провокационная атака врагу не удалась. Однако мы ожидали именно такой мощной атаки с учетом того, что накануне были доставлены грузовые борта по соответствующему направлению Тегеран – Москва. Мы понимали, что по всей вероятности как раз на портовые объекты будет направлена такая атака,

– объяснила Гуменюк.

Обратите внимание! Турция хочет продлить "зерновое соглашение" еще на три месяца. Затем увеличить срок ее действия на 2 года. Ведь его срок действия истекает 17 июля 2023 года. В то же время Россия может прибегнуть к гибридному методу блокировки экспорта. Подробнее об этом читайте здесь.

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