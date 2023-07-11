Предварительно обошлось без пострадавших. Однако есть разрушения.

Важно Россия ночью массированно атаковала Украину "Шахедами": сколько дронов удалось уничтожить

Есть попадания дронов в Одесской области

Так, ночью 11 июля российские войска совершили мощную дроновую атаку по югу Украины. Из акватории Черного моря враг направил несколько волн ударных беспилотников типа "Shahed-136".

Известно, что 2 дрона-камикадзе попали в админздание припортового объекта в Одесской области. Остальные 22 БПЛА уничтожила наша ПВО.

В результате падения обломков сбитых дронов произошло возгорание двух припортовых терминалов, в том числе зернового. Пожар оперативно ликвидирован, критические разрушения и пострадавшие не зафиксированы.

Ночная дроновая атака Украины: все, что известно