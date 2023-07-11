Попередньо, обійшлось без потерпілих. Однак є руйнування.
Важливо Росія вночі масовано атакувала Україну "Шахедами": скільки дронів вдалося знищити
Є влучання дронів на Одещині
Так, вночі 11 липня російські війська здійснили потужну дронову атаку по півдню України. З акваторії Чорного моря ворог спрямував кілька хвиль ударних безпілотників типу "Shahed-136".
Відомо, що 2 дрони-камікадзе влучили в адмінбудівлю припортового об'єкту на Одещині. Інші 22 БПЛА знищила наша ППО.
Внаслідок падіння уламків збитих дронів сталося займання двох припортових терміналів, зокрема зернового. Пожежі оперативно ліквідовано, критичних руйнувань та постраждалих не зафіксовано.
Нічна дронова атака України: все, що відомо
- Вночі 11 липня Київщина зазнала чергової атаки росіян. Цього разу ворог застосував безпілотники. Повітряна тривога тривала майже дві години. Усі ворожі цілі були збиті силами ППО. Влучань не зафіксовано. Постраждалі відсутні.
- У двох районах Київщини внаслідок падіння уламків пошкоджені житлові будинки. Зокрема, 12 приватних будинків та один багатоповерховий. Пошкодження незначні: вибиті вікна, двері, посічені фасади, дахи. Крім того, внаслідок падіння уламків у декількох місцях зафіксовано загоряння травʼяного настилу. Пожежі ліквідовано. Оперативні служби на місцях продовжують роботи з ліквідації наслідків атаки.
- У Повітряних силах повідомили, що у ніч на 11 липня російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ) ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131". Усього в ударі було задіяно 28 дронів-камікадзе.
- Унаслідок успішної бойової роботи у зоні відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Центр" силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони, знищено 26 ударних БпЛА та один розвідувальний безпілотник типу "Zala".
- Крім того, за минулу добу, 10 липня, Повітряні Сили знищили ворожий вертоліт (тип уточнюється), три ударних БпЛА типу "Ланцет" та чотири розвідувальних дрони оперативно-тактичного рівня.
- До речі, за поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала по ворожих позиціях понад 20 групових авіаційних ударів.