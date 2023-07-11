Попередньо, обійшлось без потерпілих. Однак є руйнування.

Важливо Росія вночі масовано атакувала Україну "Шахедами": скільки дронів вдалося знищити

Є влучання дронів на Одещині

Так, вночі 11 липня російські війська здійснили потужну дронову атаку по півдню України. З акваторії Чорного моря ворог спрямував кілька хвиль ударних безпілотників типу "Shahed-136".

Відомо, що 2 дрони-камікадзе влучили в адмінбудівлю припортового об'єкту на Одещині. Інші 22 БПЛА знищила наша ППО.

Внаслідок падіння уламків збитих дронів сталося займання двох припортових терміналів, зокрема зернового. Пожежі оперативно ліквідовано, критичних руйнувань та постраждалих не зафіксовано.

Нічна дронова атака України: все, що відомо