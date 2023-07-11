Силами ППО знищено 26 ударних БпЛА та один розвідувальний безпілотник типу Zala. Дрони знищено завдяки успішній бойовій роботі у зоні відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Центр" у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони.

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Окупанти атакували з південно-східного напрямку

У Повітряних Силах ЗСУ розповіли, що російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ).

В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що в їх зоні відповідальності силами протиповітряної оборони було знищено відразу 22 дрони-камікадзе.

Також в ОК "Південь" уточнили, що атака росіян відбувалася у кілька хвиль.

Які регіони намагалася атакувати Росія

Напередодні пізно ввечері у Повітряних Силах повідомили про запуск окупантами ударних БпЛА типу "Шахед". Після цього в низці регіонів України оголосили повітряну тривогу.

Тричі протягом ночі звуки вибухів лунали в Одесі, а також в Черкаській області. У Київській ОВА теж інформували про небезпеку застосування дронів. Через це в регіоні протягом ночі працювала протиповітряна оборона.

У КМВА повідомили, що Росія вдруге протягом липня намагалася атакувати Київ. Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони.

Уламки "Шахедів" були виявлені в одному із населених пунктів Київської області. Внаслідок падіння було пошкоджено вікна та господарські споруди приватного домоволодіння, виникло загоряння трав'яного настилу. Потерпілих, на щастя, немає.

У ДСНС України повідомили, що наслідки падіння уламків ліквідували рятувальники Фастівського та Обухівського районів.

Що відомо про прильоти в Одесі

В ОК "Південь" повідомили, що не дали ворогу реалізувати підступний план атаки зернового термінала одного з портів Одещини.

Водночас два дрони росіян влучили в адмінбудівлю припортового об'єкта.

Через падіння уламків збитих дронів сталося займання двох припортових терміналів, в тому числі зернового. Пожежі оперативно ліквідовано, критичних руйнувань та постраждалих не зафіксовано.