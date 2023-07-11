За попередніми даними, по областях працює українська ППО. Людей закликають терміново прямувати в укриття і перебувати там до закінчення тривоги. Детальніше про тривогу в кожній з областей України – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Росія запустила "Шахеди" по Україні

11 липня

04:10 В Одеській області – відбій повітряної тривоги.

04:00 Моніторинговий телеграм-канал Monitor просить звернути особливу увагу жителів Білої Церкви Київської області. У напрямку міста летять "Шахеди".

03:59 В Одесі знову лунають вибухи. ППО активно збиває ворожі БпЛА.

03:50 Віталій Кім повідомив про відбій повітряної тривоги у Миколаївській області. Також відбій і в Херсонській області.

03:38 Спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров повідомив, що ворог атакує Південь України. Наразі ведеться бойова робота силами протиповітряної оборони. Він зауважив, що навіть при збитті ворожих цілей, уламки й вибухові хвилі можуть завдавати руйнувань і поранень. Тому закликав людей перебувати в укриттях та користуватися правилом "двох стін".

03:36 У Київській області повітряна тривога. В ОВА закликають людей іти в укриття.

03:16 Наразі повітряна тривога лунає в таких областях України: Одеська;

Миколаївська;

Кіровоградська;

Черкаська;

Полтавська;

Херсонська;

Донецька;

Луганська;

Автономна Республіка Крим.

Повітряна тривога в Україні 11 липня / Скриншот 24 Каналу

03:11 Місцеві ЗМІ повідомляють про вибухи в Черкаській області. Попередньо, працює ППО.

02:52 В Одесі пролунали повторні вибухи. Попередньо, працює українська ППО.

02:47 У Суспільному повідомили про вибухи в Одеському районі. Там закликали людей не виходити з укриттів. 02:36 Віталій Кім повідомив про тривогу у Миколаївській області. Він закликав людей прямувати до укриттів.

01:29 Повітряні Сили оголосили тривогу у Харківській області. Ворог запустив БпЛА типу "Шахед".

01:06 Тривога пролунала і в Дніпропетровській області. У Повітряних Силах повідомили про "Шахеди" в області.

00:21 Повітряні Сили повідомили про тривогу у Запорізькій області. Там загроза застосування ворогом ударних БпЛА типу "Шахед".

10 липня

23:21 У Повітряних Силах повідомили про запуск ударних БпЛА типу "Шахед" з Приморсько-Ахтарська.

Там закликали у разі оголошення тривоги – прямувати в укриття.