За попередніми даними, по областях працює українська ППО. Людей закликають терміново прямувати в укриття і перебувати там до закінчення тривоги. Детальніше про тривогу в кожній з областей України – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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