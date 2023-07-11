По предварительным данным, по областям работала украинская ПВО. Людей призывали срочно идти в укрытие и находиться там до окончания тревоги. Детальнее о тревоге в каждой из областей Украины – читайте в материале
24 Канала.
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Он отметил, что даже при сбитии враждебных целей, обломки и взрывные волны могут наносить разрушения и ранения. Поэтому он призвал людей находиться в укрытиях и пользоваться правилом "двух стен".
03:36 В Киевской области воздушная тревога. В ОВА призывают людей идти в укрытие.
03:16 В настоящее время воздушная тревога звучит в таких областях Украины: Одесская; Николаевская; Кировоградская; Черкасская; Полтавская; Херсонская; Донецкая; Луганская; Автономная Республика Крым. Воздушная тревога в Украине 11 июля / Скриншот 24 Канала 03:11 Местные СМИ сообщают о взрывах в Черкасской области. Предварительно работает ПВО. 02:52 В Одессе прогремели повторные взрывы. Предварительно работает украинская ПВО. 02:47 В Суспильном сообщили о взрывах в Одесском районе. Там призвали людей не выходить из укрытий. 02:36 Виталий Ким сообщил о тревоге в Николаевской области. Он призвал людей направляться к укрытиям. 01:29 Воздушные Силы объявили тревогу в Харьковской области. Враг запустил БПЛА типа "Шахед". 01:06 Тревога прозвучала и в Днепропетровской области. В Воздушных Силах сообщили о "Шахедах" в области. 00:21 Воздушные Силы сообщили о тревоге в Запорожской области. Там угроза применения врагом ударных БПЛА типа "Шахед". 10 июля 23:21 В Воздушных Силах сообщили о запуске ударных БпЛА типа "Шахед" из Приморско-Ахтарска. Там призвали в случае объявления тревоги – направляться в укрытие.