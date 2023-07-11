По предварительным данным, по областям работала украинская ПВО. Людей призывали срочно идти в укрытие и находиться там до окончания тревоги. Детальнее о тревоге в каждой из областей Украины – читайте в материале 24 Канала.

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Россия запустила "Шахеды" по Украине

11 июля

05:06 В Черкасской области – отбой воздушной тревоги.

04:40 Начальник КМВА Сергей Попко рассказал, что для Киева воздушная тревога связана с угрозой вражеских ударных БпЛА. Он призвал находиться в укрытиях к отбою тревоги.

04:26 В Киеве – воздушная тревога. Летят "Шахеды" с южного направления.

04:25 В Киевской ОВА подчеркнули, что в области - опасность применения враждебных БПЛА. Силы противовоздушной обороны уже действуют. Там ни разу призывали не снимать работу наших защитников и не выкладывать это в сеть.

04:21 Воздушная тревога в Запорожской области связана с активностью вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлении.

04:10 В Одесской области – отбой воздушной тревоги.

04:00 Мониторинговый телеграм-канал Monitor просит обратить особое внимание жителей Белой Церкви Киевской области. В направлении города летят "Шахеды".

03:59 В Одессе снова раздаются взрывы. ПВО активно сбивает вражеские БПЛА.

03:50 Виталий Ким сообщил об отбое воздушной тревоги в Николаевской области. Также отбой в Херсонской области.

03:38 Спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров сообщил, что враг атакует Юг Украины. В настоящее время идет боевая работа силами противовоздушной обороны. Он отметил, что даже при сбитии враждебных целей, обломки и взрывные волны могут наносить разрушения и ранения. Поэтому он призвал людей находиться в укрытиях и пользоваться правилом "двух стен".

03:36 В Киевской области воздушная тревога. В ОВА призывают людей идти в укрытие.

03:16 В настоящее время воздушная тревога звучит в таких областях Украины: Одесская;

Николаевская;

Кировоградская;

Черкасская;

Полтавская;

Херсонская;

Донецкая;

Луганская;

Автономная Республика Крым.

Воздушная тревога в Украине 11 июля / Скриншот 24 Канала

03:11 Местные СМИ сообщают о взрывах в Черкасской области. Предварительно работает ПВО.

02:52 В Одессе прогремели повторные взрывы. Предварительно работает украинская ПВО.

02:47 В Суспильном сообщили о взрывах в Одесском районе. Там призвали людей не выходить из укрытий. 02:36 Виталий Ким сообщил о тревоге в Николаевской области. Он призвал людей направляться к укрытиям.

01:29 Воздушные Силы объявили тревогу в Харьковской области. Враг запустил БПЛА типа "Шахед".

01:06 Тревога прозвучала и в Днепропетровской области. В Воздушных Силах сообщили о "Шахедах" в области.

00:21 Воздушные Силы сообщили о тревоге в Запорожской области. Там угроза применения врагом ударных БПЛА типа "Шахед".

10 июля

23:21 В Воздушных Силах сообщили о запуске ударных БпЛА типа "Шахед" из Приморско-Ахтарска.

Там призвали в случае объявления тревоги – направляться в укрытие.