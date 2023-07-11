По предварительным данным, по областям работала украинская ПВО. Людей призывали срочно идти в укрытие и находиться там до окончания тревоги. Детальнее о тревоге в каждой из областей Украины – читайте в материале 24 Канала.

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