Як повідомив начальник КМВА Сергій Попко, ворог вдруге в липні атакував Київ з повітря. Як і раніше, окупанти застосували баражуючі боєприпаси Shahed. Запускали їх з південного напрямку, ймовірно, з краснодарського краю Росії.

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Відмінна робота ППО

За словами Попка, сили та засоби ППО знищили усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва.

Знову раз дякуємо ППО за відмінну роботу!

– наголосив начальник КМВА.

Він додав, що дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються. Тому попросив слідкувати за новими повідомленнями.

"Бережіть себе, неухильно дотримуйтеся правил безпеки, своїми відповідальними діями ви щоденно наближаєте мир в Україні після нашої Перемоги!", – додав Попко.