За даними Повітряних сил, окупанти запустили "Шахеди" з південного напрямку, зокрема з Приморсько-Ахтарська. Раніше повідомляли про вибухи в Одесі та на Черкащині – попередньо, ППО.

Докладніше Росія атакує "Шахідами": в Одесі й на Черкащині вибухи

На Київщині та біля Києва працює ППО

Про загрозу ворожих БпЛА та роботу ППО в області спершу повідомили у Київській ОВА. Згодом у Київській міській військовій адміністрації уточнили, що ворожі дрони збивають на підступах до столиці.

Перебувайте в укриттях до відбою тривоги. В жодному разі не знімайте роботу наших захисників і не викладайте в мережу,

– наголошують чиновники.

Тим часом київські телеграм-канали повідомили, що вибухи чути аж у столиці. Також вони заявили про збиття щонайменше одного "Шахеда".

За інформацією телеграм-каналу monitor, наразі ворожих дронів на Київщині немає. Триває дорозвідка.

Додамо, що востаннє Росія атакувала "Шахедами" Київ під ранок 2 липня. Тоді силам ППО вдалося збити всі ворожі цілі на підступах до столиці.