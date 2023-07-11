Как сообщил начальник КМВА Сергей Попко, враг во второй раз в июле атаковал Киев с воздуха. Как и ранее, оккупанты применили барражирующие боеприпасы Shahed. Запускали их с южного направления, вероятно, из краснодарского края России.

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Отличная работа ПВО

По словам Попко, силы и средства ПВО уничтожили все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева.

Снова раз благодарим ПВО за отличную работу!

– подчеркнул начальник КМВА.

Он добавил, что данные оперативного строительства обновляются и уточняются. Потому попросил следить за новыми сообщениями.

"Берегите себя, неукоснительно соблюдайте правила безопасности, своими ответственными действиями вы ежедневно приближаете мир в Украине после нашей Победы!", – добавил Попко.