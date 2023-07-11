Однак уламки дронів-камікадзе впали на території Київської області. Є деякі пошкодження.

До теми Росія намагалася атакувати Київ "Шахедами": всі ворожі цілі збито

Наслідки нічної атаки окупантів Київщини

Уламки "Шахедів" були виявлені в одному із населених пунктів області. Внаслідок падіння було пошкоджено вікна та господарські споруди приватного домоволодіння, виникло загоряння травʼяного настилу. На щастя, потерпілих немає.

Зараз на місці працюють екстрені служби та поліція.

Дякуємо силам ППО за ефективну ліквідацію ворожих цілей. Закликаю усіх громадян під час повітряної тривоги перебувати в укриттях,

– наголосив начальник ГУ НП у Київській області Андрій Нєбитов.

Наслідки дронової атаки на Київщині / фото поліції

Нічна атака Київщини: що відомо

У КМВА заявили, що ворог вдруге цього місяця атакував Київ з повітря. Попередньо, як і на початку липня, противник застосував баражуючі боєприпаси "Shahed".

Іранські дрони були запущені з південного напрямку, ймовірно, з Краснодарського краю Росії.

Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони.

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