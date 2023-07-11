Однако обломки дронов-камикадзе упали на территории Киевской области. Есть некоторые повреждения.

К теме Россия пыталась атаковать Киев "Шахедами": все вражеские цели сбиты

Последствия ночной атаки оккупантов Киевщины

Обломки "Шахедов" были обнаружены в одном из населённых пунктов области. В результате падения были повреждены окна и хозяйственные постройки частного домовладения, возникло возгорание травяного настила. К счастью, потерпевших нет.

Сейчас на месте работают экстренные службы и полиция.

Спасибо силам ПВО за эффективную ликвидацию вражеских целей. Призываю всех граждан во время воздушной тревоги находиться в укрытиях,

– подчеркнул начальник ГУ НП в Киевской области Андрей Небытов.

Последствия дроновой атаки в Киевской области / фото полиции

Ночная атака Киевщины: что известно

В КГВА заявили, что враг второй раз в этом месяце атаковал Киев с воздуха. Предварительно, как и в начале июля, противник применил баражирующие боеприпасы "Shahed".

Иранские дроны были запущены с южного направления, вероятно, из Краснодарского края России.

Все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны.

Предыдущая атака "Шахедов"