Однако обломки дронов-камикадзе упали на территории Киевской области. Есть некоторые повреждения.
К теме Россия пыталась атаковать Киев "Шахедами": все вражеские цели сбиты
Последствия ночной атаки оккупантов Киевщины
Обломки "Шахедов" были обнаружены в одном из населённых пунктов области. В результате падения были повреждены окна и хозяйственные постройки частного домовладения, возникло возгорание травяного настила. К счастью, потерпевших нет.
Сейчас на месте работают экстренные службы и полиция.
Спасибо силам ПВО за эффективную ликвидацию вражеских целей. Призываю всех граждан во время воздушной тревоги находиться в укрытиях,
– подчеркнул начальник ГУ НП в Киевской области Андрей Небытов.
Последствия дроновой атаки в Киевской области / фото полиции
Ночная атака Киевщины: что известно
- В КГВА заявили, что враг второй раз в этом месяце атаковал Киев с воздуха. Предварительно, как и в начале июля, противник применил баражирующие боеприпасы "Shahed".
- Иранские дроны были запущены с южного направления, вероятно, из Краснодарского края России.
- Все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны.
Предыдущая атака "Шахедов"
- Напомним, что 8 июля оккупанты в очередной раз атаковали Украину "Шахедами". В частности, враг запустил дроны на Кировоградскую область. Предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений гражданской инфраструктуры.
- Российские террористы также атаковали беспилотниками Кривой Рог. Они попали по сельскохозяйственному предприятию в Покровском районе. Один ангар уничтожен полностью, другой – частично. Повреждены 7 грузовиков.
- В результате атаки вспыхнули сразу два пожара. В общей сложности огонь охватил 360 квадратных метров.
- Пострадал 26-летний мужчина. Его в состоянии средней тяжелой больницы госпитализировали с обломочными ранениями бедра.
- В Воздушных силах сообщили, что ночью 8 июля враг атаковал иранскими ударными дронами "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Краснодарский край).
- В результате боевой работы подразделениями ПВО Сил обороны Украины уничтожены 5 ударных БпЛА "Shahed-136/131". Часть ударных БПЛА не удалось перехватить. "Шахеды" попали в промышленные объекты и объекты инфраструктуры в Днепропетровской и Кировоградской областях.