Враг попал по сельскохозяйственному предприятию. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА.

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Что известно об атаке на Кривой Рог

Пострадал 26-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести,

– отметил Сергей Лысак.

Добавил, что вспыхнули сразу два пожара. В общей сложности огонь охватил 360 квадратных метров. Спасатели уже потушили его.

В результате вражеской атаки уничтожено несколько складских помещений, повреждено оборудование и автомобили. Обследование территории продолжается.

Глава Днепропетровского облсовета уточнил, что оккупанты ударили по сельскохозяйственному предприятию в Покровском районе.

Один ангар уничтожен полностью, другой – частично. Повреждены 7 грузовиков,

– рассказал Николай Лукашук.

Добавил, что у пострадавшего осколочные ранения бедра. Сейчас его состояние стабильное.

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