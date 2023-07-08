Под утро в Кировоградской области работала ПВО. Об этом сообщил глава ОВА.
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Предварительно обошлось без пострадавших и разрушений гражданской инфраструктуры,
– отметил Андрей Райкович.
Заметим, что тревога на территории области продолжалась почти 5 часов. Объявили ее в 01:28. Отбой был в 06:23.
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Атака на Кривой Рог: есть пострадавший
- Ночью российские террористы также атаковали беспилотниками Кривой Рог.
- Россияне попали по сельскохозяйственному предприятию в Покровском районе. Один ангар уничтожен полностью, другой – частично. Повреждены 7 грузовиков.
- В результате атаки вспыхнули сразу два пожара. В общей сложности огонь охватил 360 квадратных метров.
- Пострадал 26-летний мужчина. Его в состоянии средней тяжелой госпитализировали с обломочными ранениями бедра.