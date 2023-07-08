Під ранок на Кіровоградщині працювала ППО. Про це повідомив очільник ОВА.
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Попередньо, обійшлося без постраждалих та руйнувань цивільної інфраструктури,
– зазначив Андрій Райкович.
Зауважимо, що тривога на території області тривала майже 5 годин. Оголосили її о 01:28. Відбій був аж о 06:23.
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Атака на Кривий Ріг: є постраждалий
- Вночі російські терористи також атакували безпілотниками Кривий Ріг.
- Росіяни поцілили по сільськогосподарському підприємству в Покровському районі. Один ангар знищено повністю, інший – частково. Пошкоджено 7 вантажівок.
- Внаслідок атаки спалахнули одразу дві пожежі. Загалом вогонь охопив 360 квадратних метрів.
- Постраждав 26-річний чоловік. Його в стані середньої тяжкої ушпиталили з уламковими пораненнями стегна.