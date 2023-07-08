Під ранок на Кіровоградщині працювала ППО. Про це повідомив очільник ОВА.

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Попередньо, обійшлося без постраждалих та руйнувань цивільної інфраструктури,

– зазначив Андрій Райкович.

Зауважимо, що тривога на території області тривала майже 5 годин. Оголосили її о 01:28. Відбій був аж о 06:23.

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