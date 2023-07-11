Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, що дії росіян абсолютно зрозумілі. Варто зазначити, що у ніч проти 11 липня окупанти поцілили на Одещині в адмінбудівлю припортового об'єкта, пише 24 Канал.

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Що відомо про атаку росіян

Це абсолютно зрозуміло і досить символічно як для ворога, з яким ми маємо справу. Шантажуючи припиненням зернової угоди, вони намагаються чинити й такий тиск, натякаючи на нездатність забезпечити безпекову складову, чого вимагає ця угода від Сил оборони України зокрема,

– заявила Гуменюк.

Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня пояснила, що саме Україна має забезпечувати безпекову складову в портовому напрямку, портовій інфраструктурі та самих зернових коридорах.

"Та Сили оборони та Сили Протиповітряної оборони довели свою працездатність та влучність – 22 дрони знищено. Два влучання. Це усе-таки співвідношення досить невелике", – заявила Гуменюк.

Справді, уламки пошкодили деяку частину терміналів і сталось загоряння. Проте речниця пояснила, що пошкодження не таке критичне, пожежа швидко локалізована та ліквідована. На щастя, люди не постраждали.

Тому можемо говорити, що ця провокаційна атака ворогу не вдалася. Проте ми очікували саме такої потужної атаки з урахуванням того, що напередодні були доставлені вантажні борти за відповідним напрямком Тегеран – Москва. Ми розуміли, що цілком ймовірно якраз на портові об'єкти буде спрямована така атака,

– пояснила Гуменюк.

Зверніть увагу! Туреччина хоче продовжити "зернову угоду" ще на три місяці. Згодом збільшити термін її дії на 2 роки. Адже її термін дії спливає 17 липня 2023 року. Водночас Росія може вдатися до гібридного методу блокування експорту. Детальніше про це читайте тут.

Росія атакувала Україну "Шахедами": коротко