Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, так называемые российские элиты уже даже подыскали несколько кандидатур на место российского диктатора.
Вас может заинтересовать Апогей паранойи: расследователи показали, что внутри секретного поезда Путина
Кого могут выбрать на смену Путину
Разговоры о транзите власти в России шли уже давно. Разведчики заявляли о том, что этот процесс начался уже давно. В частности, сейчас ведутся активные разговоры в Кремле.
Вокруг Путина, безусловно, идут разговоры о том, чтобы его заменить. Речь идет о том, что (Николай) Патрушев готовит своего сына, являющегося министром сельского хозяйства. Есть и другие кандидатуры,
– отметил Сергей Жирнов.
Очевидно, что российским диктатором недовольна практически вся элита по собственным причинам.
Российские националисты типа Игоря Гиркина и Пригожина недовольны тем, что Путин недостаточно жестоко ведет войну. Другие же недовольны тем, что Путин развязал никому не нужную войну, в которой Россия точно проиграет.
"От нее очень сильно пострадает российская экономика и условно частный бизнес, ведь у России нет по-настоящему частного бизнеса. Они все зависят от Путина и власти", – отметил экс-разведчик.
В Кремле активно рассматривают возможные варианты замены действующего президента. Ведь понимают, что больше оставаться у власти он не может.
Сергей Жирнов о подготовке замены Путину: смотреть видео
Шаткое положение Путина в России: что известно
- Мятеж Пригожина очень негативно повлиял на рейтинг Путина. Руководитель ПИК "Вагнера" продемонстрировал миру и России слабость российского диктатора. Сам Путин отсутствием реакции и наказания для мятежников еще больше доказал это. Более того, как выяснилось Путин встречался с Пригожиным в Кремле. Хотя раньше об этом умолчали.
- Камнем в огород бункерного стало возвращение командиров "Азова" из Турции в Украину, а также поддержка Реджепа Эрдогана членства Украины в НАТО. Россияне массово начали "сеять измену" в сети и жаловаться на президента страны. Мол, терпит очередной "удар в спину".