Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, так звані російські еліти уже навіть підшукали кілька кандидатур на місце російського диктатора.
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Кого можуть обрати на заміну Путіну
Розмови про транзит влади в Росії точились уже давно. Розвідники заявляли про те, що цей процес розпочався уже давно. Зокрема, зараз тривають активні розмови в Кремлі.
Довкола Путіна, безумовно, йдуть розмови про те, щоб його замінити. Мовиться про те, що (Ніколай) Патрушев готує свого сина, який є міністром сільського господарства. Є й інші кандидатури,
– зазначив Сергій Жирнов.
Очевидним є те, що російським диктатором незадоволена практично уся еліта з власних причин.
Російські націоналісти на кшталт Ігоря Гіркіна та Пригожина незадоволені тим, що Путін недостатньо жорстоко веде війну. А інші незадоволені тим, що Путін розв'язав нікому не потрібну війну, в якій Росія точно програє.
"Від неї дуже сильно постраждає російська економіка й умовно приватний бізнес, адже в Росії немає по-справжньому приватного бізнесу. Вони всі залежать від Путіна та влади", – зауважив ексрозвідник.
Тож в Кремлі активно розглядають можливі варіанти заміни чинного президента. Адже розуміють, що більше залишатись при владі він не може.
Сергій Жирнов про підготовку заміни Путіну: дивитись відео
Хитке становище Путіна в Росії: що відомо
- Заколот Пригожина дуже негативно вплинув на рейтинг Путіна. Керівник ПВК "Вагнера" продемонстрував світові й Росії слабкість російського диктатора. Сам Путін відсутністю реакції та покарання для заколотників ще більше довів це. Ба більше, як з'ясувалось Путін зустрічався з Пригожиним у Кремлі. Хоч раніше про це змовчали.
- Каменем у город бункерного стало повернення командирів "Азову" з Туреччини до України, а також підтримка Реджепа Ердогана членства України в НАТО. Росіяни масово почали "сіяти зраду" в мережі та скаржитись на президента країни. Мовляв, терпить черговий "удар в спіну".