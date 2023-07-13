Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, так звані російські еліти уже навіть підшукали кілька кандидатур на місце російського диктатора.

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Кого можуть обрати на заміну Путіну

Розмови про транзит влади в Росії точились уже давно. Розвідники заявляли про те, що цей процес розпочався уже давно. Зокрема, зараз тривають активні розмови в Кремлі.

Довкола Путіна, безумовно, йдуть розмови про те, щоб його замінити. Мовиться про те, що (Ніколай) Патрушев готує свого сина, який є міністром сільського господарства. Є й інші кандидатури,

– зазначив Сергій Жирнов.

Очевидним є те, що російським диктатором незадоволена практично уся еліта з власних причин.

Російські націоналісти на кшталт Ігоря Гіркіна та Пригожина незадоволені тим, що Путін недостатньо жорстоко веде війну. А інші незадоволені тим, що Путін розв'язав нікому не потрібну війну, в якій Росія точно програє.

"Від неї дуже сильно постраждає російська економіка й умовно приватний бізнес, адже в Росії немає по-справжньому приватного бізнесу. Вони всі залежать від Путіна та влади", – зауважив ексрозвідник.

Тож в Кремлі активно розглядають можливі варіанти заміни чинного президента. Адже розуміють, що більше залишатись при владі він не може.

Сергій Жирнов про підготовку заміни Путіну: дивитись відео

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