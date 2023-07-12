Про особисте життя диктатора відомо мало. За його публічним іміджем ретельно стежать, але низка документів і фотографій, отриманих ексклюзивно лондонською групою розслідувань Росії Центр "Досьє" розкриває деталі, які Кремль приховує від загального ока, і вказує на те, наскільки параноя Путіна створила "замкнене існування".

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Те, що Путін користується потягом, добре відомо. Сам Кремль оприлюднив зображення зустрічей, що відбулися в одному з вагонів потяга, у вишукано прикрашеній залі засідань. Однак вміст інших понад 20 вагонів потяга був державною таємницею.

Докази, що потяг дійсно належить Путіну

У Центрі "Досьє" стверджують, що витік документів надійшов від інсайдера в російській компанії "Циркон Сервіс", якій державний залізничний оператор "Російські залізниці" доручив обладнати вагони, призначені для офісу президента Росії.

Серед частин потяга деталізовано номер вагона №021-78630. У глянцевій брошурі самого "Циркону" зображено розкішний тренажерний зал і спа на колесах, розроблені для Путіна, пишуть у Центрі "Досьє".

Будівництво завершили у 2018 році. На момент фотографування потяг був оснащений італійськими вагами Technogym і силовим обладнанням, яке пізніше було замінене обладнанням Hoist, виготовленим американською компанією.

Через двері, далі вниз по вагону, повний косметологічний центр обладнаний масажним столом і всіма видами високоякісного косметологічного обладнання, включаючи, згідно з документом, радіочастотний апарат, який використовується для підсилення підтягнутості шкіри,

– розповідають дослідники.



Потяг Путіна оснащений тренажерами / Фото Центру "Досьє"

Сама кімната, згідно з документами Центру "Досьє", обладнана таким чином, щоб запобігти використанню підслуховуючих пристроїв.

Ванна кімната оздоблена плиткою і оснащена турецькою паровою лазнею та душем.



Ванна кімната бронепотяга / Фото Центру "Досьє"

Серед документів, які оприлюднили розслідувачі, є листи, які прив'язують обладнання вагонів, включно з тренажерним вагоном, безпосередньо до чиновників найвищого рівня адміністрації Путіна.

У Кремлі категорично заперечують наявність у Путіна цього потяга. Однак, докази доводять зворотнє: 2 листопада 2018 року відбулася нарада для оцінки роботи, яку залишилося виконати у вагоні номер №021-78630. Протокол цієї зустрічі, який також отримав Центр "Досьє", показує, що окрім керівників "Циркон Сервісу" та "Російських залізниць", на ній були присутні 10 представників Федеральної служби охорони (ФСО) — організації, яка займається охороною президента Росії.

Потяг Путіна з початку війни тривалий час стояв біля Валдаю — віддаленого російського регіону між Москвою та Санкт-Петербургом. Путін має велику резиденцію в цьому районі, відомому своїм озером і лісами.

Саме по зображенню цих куполів ми знаємо, що потяг Путіна має звичайну зовнішню розмітку російського потяга.

Путін відчуває свою незахищеність

Щоб зрозуміти менталітет Путіна, найкраще, що можна зробити, це звернутися до тих, хто провів з ним час. Серед них і Аббас Галлямов, який роками був одним із спічрайтерів Путіна.

Його почуття політичної незахищеності призвело до того, що він почав почуватися все більш і більш фізично незахищеним,

– сказав Галлямов з Ізраїлю.

"Параноя", як її описує Галлямов, змусила Путіна зводити навколо себе все нові й нові стіни.

За словами Галлямова, Путін відчуває, що програє війну, програє в політиці. У нього стає все більше ворогів. І психологічно він хоче почуватися захищеним від усіх цих речей.

Цей підхід усамітнення порушив заколот ПВК "Вагнер". У наступні дні після повстання Путін здійснив таки кілька зустрічей і навіть був поміченим з представниками громадськості.