О личной жизни диктатора известно мало. За его публичным имиджем тщательно следят, но ряд документов и фотографий, полученных эксклюзивно лондонской группой расследований России, Центр "Досье" раскрывает детали, которые Кремль скрывает от общего глаза, и указывает на то, насколько паранойя Путина создала "замкнутое существование".

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То, что Путин пользуется поездом, хорошо известно. Сам Кремль обнародовал изображения встреч, состоявшихся в одном из вагонов поезда, в изысканно украшенном зале заседаний. Однако содержание других более 20 вагонов поезда было государственной тайной.

Доказательства, что поезд действительно принадлежит Путину

В Центре "Досье" утверждают, что утечка документов поступила от инсайдера в российской компании "Циркон Сервис", которой государственный железнодорожный оператор "Российские железные дороги" поручил оборудовать вагоны, предназначенные для офиса президента России.

Среди частей поезда детализирован номер вагона №021-78630. В глянцевой брошюре самого "Циркона" изображен роскошный тренажерный зал и спа на колесах, разработанные для Путина, пишут в Центре "Досье".

Строительство было завершено в 2018 году. На момент фотографирования поезд был оснащен итальянскими весами Technogym и силовым оборудованием, позже замененным оборудованием Hoist, изготовленным американской компанией.

Через дверь, далее вниз по вагону, полный косметологический центр оборудован массажным столом и всеми видами высококачественного косметологического оборудования, включая, согласно документу, радиочастотный аппарат, используемый для усиления подтянутости кожи.

– рассказывают исследователи.



Поезд Путина оснащен тренажерами / Фото Центра "Досье"

Сама комната, согласно документам Центра "Досье", оборудована таким образом, чтобы предотвратить использование подслушивающих устройств.

Ванная комната украшена плиткой и оснащена турецкой паровой баней и душем.



Ванная комната бронепоезда / Фото Центра "Досье"

Среди документов, обнародованных расследователями, есть письма, которые привязывают оборудование вагонов, включая тренажерный вагон, непосредственно к чиновникам наивысшего уровня администрации Путина.

В Кремле категорически отрицают наличие у Путина этого поезда. Однако доказательства доказывают обратное: 2 ноября 2018 состоялось совещание для оценки работы, которую осталось выполнить в вагоне номер №021-78630. Протокол этой встречи, также получивший Центр "Досье", показывает, что кроме руководителей "Циркон Сервиса" и "Российских железных дорог", на ней присутствовали 10 представителей Федеральной службы охраны (ФСО) — организации, занимающейся охраной президента России.

Поезд Путина с начала войны долгое время стоял у Валдая — отдаленного российского региона между Москвой и Санкт-Петербургом. Путин имеет обширную резиденцию в этом районе, известном своим озером и лесами.

Именно по изображению этих куполов мы знаем, что поезд Путина имеет обычную внешнюю разметку русского поезда.

Путин чувствует свою незащищенность

Чтобы понять менталитет Путина, лучшее, что можно сделать, это обратиться к тем, кто провел с ним время. Среди них и Аббас Галлямов, который годами был одним из спичрайтеров Путина.

Его чувство политической незащищенности привело к тому, что он начал чувствовать себя все более и более физически незащищенным.

– сказал Галлямов из Израиля.

"Паранойя", как ее описывает Галлямов, заставила Путина возводить вокруг себя все новые и новые стены.

По словам Галлямова, Путин чувствует, что проигрывает войну, проигрывает в политике. У него становится все больше врагов. И психологически он хочет чувствовать себя защищенным от всех этих вещей.

Этот подход уединения нарушил мятеж ПИК "Вагнер". В последующие дни после восстания Путин совершил несколько встреч и даже был замечен с представителями общественности.