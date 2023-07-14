Ердоган наголосив, що ця угода дозволить постачання зерна з українських портів у інші країні Чорним морем. Продовження цієї угоди, ймовірно, настане з 17 липня 2023 року.

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"Зернова угода" триватиме і далі

Ердоган наголосив, що він та Владімір Путін дотримується однієї думки щодо продовження "зернової угоди" між Україною та Росією за посередництва Туреччини та ООН. Він також запевнив, що ця зернова угода може бути продовжена після кінцевого терміну її дії.

Путін погодився на продовження Чорноморської "зернової угоди",

– сказав Ердоган.

Раніше у Європейській комісії стверджували, що також допомагають ООН і Туреччині у спробі продовжити зернову угоду. Там зауважили, що організація відкрита для "вивчення всіх рішень".