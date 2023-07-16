Согласно данным на сайте ООН, турецкий балкер TQ Samsun должен доставить 23 500 тонн кукурузы и 15 300 тонн рапса в Нидерланды.

Смотрите также Загоняет Путина в тупик: как Эрдоган давит на Россию относительно "зернового соглашения"

Из порта Одессы отправился турецкий балкер

Россия не согласилась регистрировать новые суда с 27 июня. Срок действия "зернового соглашения" истекает 17 июля, если Москва не согласится его продлить.

Накануне представитель ООН заявил, что Генеральный секретарь Антониу Гутерриш ждет ответа от президента России Владимира Путина на предложение продлить соглашение.

В рамках "зернового соглашения" должны были работать три украинских порта. Последние суда из порта Черноморска отправили на прошлой неделе. В то же время порт "Южный" не работает более двух месяцев, ведь россияне "вычеркивают" все направляющиеся к нему суда.

С конца июня россияне вообще прекратили проводить инспекции новых судов, направляющихся в украинские порты под загрузку. С начала июля из черноморских портов вышло всего восемь судов из 291 000 тонн агропродукции.

Продлят ли зерновое соглашение