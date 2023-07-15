Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. Он добавил, что в этот раз президент Турции Реджеп Эрдоган решил действовать радикально и не ждать пока диктатор Владимир Путин выдвинет очередные требования.
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Глухой угол для Путина
Создается впечатление, что президент Турции договорился с Президентом Украины Владимиром Зеленским о продлении соглашения на экспорт зерна, а Путина просто поставил в известность. Анкара и дальше будет выступать медиатором этого соглашения.
Эрдоган в контексте "зернового соглашения" сделал еще лучше. После визита Зеленского он сделал заявление, что мы обсудили с лидером Украины "зерновое соглашение". Киев согласен на то, что его нужно продолжать. Мы обо всем договорились. Я жду у себя Путина, чтобы мы завершили эту тему и продолжили,
– сказал политолог.
Лидер Турции продолжает эту политику, нагнетает тему, загоняя Россию в тупик. Возможно, россияне бы и дольше хотели потянуть эту историю. Например, Россия придумала бы новые требования, по которым договорились продлить соглашение на экспорт зерна.
В то же время Эрдоган не дает россиянам даже передохнуть. Он же понимает, что времени не много, ведь скоро урожай, все заработает по полной, нужно будет вывозить зерно. В первую очередь у Турции на этот счет свои интересы, потому что Анкара с этого будет что-то иметь.
"Путин рассказывал сказочки о "нравится, не нравится" и теперь россияне наступили на эти грабли, оказавшись в сказке, которую они пытались "впарить" всему цивилизованному миру", – добавил Рейтерович.
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Продление "зернового соглашения"
- В июле 2022 г. ООН и Турция выступили посредниками в Черноморской зерновой инициативе с Россией и Украиной. Цель инициативы – помочь смягчить глобальный продовольственный кризис, который ухудшился вторжением России и блокадой украинских портов. С этого времени эту инициативу несколько раз продлевали.
- Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля 2023 года. В то же время Россия может прибегнуть к гибридному методу блокировки экспорта.
- Бункерный дед цинично заявил, что страна-агрессорка может приостановить участие в зерновом соглашении и продолжит его только тогда, когда будут "выполнены данные ему обещания". Таким образом, Россия еще раз шантажирует мир.
- С помощью шантажа по "зерновому соглашению" Россия пытается возобновить подключение ее банков в систему SWIFT. В Евросоюзе отвергли возможность возвращения российских банков в SWIFT.