Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. Он добавил, что в этот раз президент Турции Реджеп Эрдоган решил действовать радикально и не ждать пока диктатор Владимир Путин выдвинет очередные требования.

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Глухой угол для Путина

Создается впечатление, что президент Турции договорился с Президентом Украины Владимиром Зеленским о продлении соглашения на экспорт зерна, а Путина просто поставил в известность. Анкара и дальше будет выступать медиатором этого соглашения.

Эрдоган в контексте "зернового соглашения" сделал еще лучше. После визита Зеленского он сделал заявление, что мы обсудили с лидером Украины "зерновое соглашение". Киев согласен на то, что его нужно продолжать. Мы обо всем договорились. Я жду у себя Путина, чтобы мы завершили эту тему и продолжили,

– сказал политолог.

Лидер Турции продолжает эту политику, нагнетает тему, загоняя Россию в тупик. Возможно, россияне бы и дольше хотели потянуть эту историю. Например, Россия придумала бы новые требования, по которым договорились продлить соглашение на экспорт зерна.

Обратите внимание! 14 июля Эрдоган заявил, что Путин согласился продолжить "зерновое соглашение". Однако в Кремле мгновенно опровергли слова лидера Турции. Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков сказал, что в настоящее время российские власти не рассматривают продление "зернового соглашения".

В то же время Эрдоган не дает россиянам даже передохнуть. Он же понимает, что времени не много, ведь скоро урожай, все заработает по полной, нужно будет вывозить зерно. В первую очередь у Турции на этот счет свои интересы, потому что Анкара с этого будет что-то иметь.

"Путин рассказывал сказочки о "нравится, не нравится" и теперь россияне наступили на эти грабли, оказавшись в сказке, которую они пытались "впарить" всему цивилизованному миру", – добавил Рейтерович.

Как Турция давит на России, чтобы она продлила "зерновое соглашение": смотрите видео

Продление "зернового соглашения"