Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. Він додав, що цього разу президент Туреччини Реджеп Ердоган вирішив діяти радикально й не чекати поки диктатор Владімір Путін висуне чергові вимоги.

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Глухий кут для Путіна

Складається враження, що президент Туреччини домовився з Президентом України Володимиром Зеленським про продовження угоди на експорт зерна, а Путіна просто поставив до відома. Анкара й надалі виступатиме медіатором цієї угоди.

Ердоган у контексті "зернової угоди" зробив ще краще. Після візиту Зеленського, він зробив заяву, що ми обговорили з лідером України "зернову угоду". Київ згодний на те, що її треба продовжувати. Ми про все домовилися. Я чекаю у себе Путіна, щоб ми завершили цю тему й продовжили,

– сказав політолог.

Лідер Туреччини й далі продовжує цю політику, нагнітає тему, заганяючи Росію у глухий кут. Можливо росіяни б і довше хотіли потягнути цю історію. Наприклад, Росія вигадала б нові вимоги, за яких домовилися продовжити угоду на експорт зерна.

Зверніть увагу! 14 липня Ердоган заявив, що Путін погодився продовжити "зернову угоду". Однак у Кремлі миттєво спростували слова лідера Туреччини. Прессекретар диктатора Дмітрій Пєсков сказав, що наразі російська влада не розглядає продовження "зернової угоди".

Водночас Ердоган не дає росіянам навіть передихнути. Він же розуміє, що часу не багато, адже скоро врожай, все запрацює на повну, треба буде вивозити зерно. Насамперед у Туреччини з цього приводу свої інтереси, бо Анкара з цього буде щось мати.

"Путін розказував казочки про "нравітся, нє нравітся" й тепер росіяни наступили на ці граблі, опинившись у казці, яку вони намагалися "впарити" всьому цивілізованому світу", – додав Рейтерович.

Як Туреччина тисне на Росії, аби та продовжила "зернову угоду": дивіться відео

Продовження "зернової угоди"