Відповідно до даних на сайті ООН, турецький балкер TQ Samsun має доставити 23 500 тонн кукурудзи й 15 300 тонн ріпаку до Нідерландів.

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З порту Одеси вирушив турецький балкер

Росія не погодилася реєструвати нові судна з 27 червня. Термін дії "зернової угоди" закінчується 17 липня, якщо Москва не погодиться її продовжити.

Напередодні речник ООН заявив, що Генеральний секретар Антоніу Гутерреш чекає відповіді від президента Росії Владіміра Путіна на пропозицію продовжити угоду.

У рамках "зернової угоди" б мали працювати три українські порти. Останні судна з порту Чорноморська відправили минулого тижня. Водночас порт "Південний" не працює понад два місяці, адже росіяни "викреслюють" усі судна, які прямують до нього.

З кінця червня росіяни взагалі припинили проводити інспекції нових суден, що прямують до українських портів під завантаження. З початку липня з чорноморських портів вийшло лише вісім суден з 291 000 тонн агропродукції.

Чи продовжать зернову угоду