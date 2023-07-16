Відповідно до даних на сайті ООН, турецький балкер TQ Samsun має доставити 23 500 тонн кукурудзи й 15 300 тонн ріпаку до Нідерландів.
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З порту Одеси вирушив турецький балкер
Росія не погодилася реєструвати нові судна з 27 червня. Термін дії "зернової угоди" закінчується 17 липня, якщо Москва не погодиться її продовжити.
Напередодні речник ООН заявив, що Генеральний секретар Антоніу Гутерреш чекає відповіді від президента Росії Владіміра Путіна на пропозицію продовжити угоду.
У рамках "зернової угоди" б мали працювати три українські порти. Останні судна з порту Чорноморська відправили минулого тижня. Водночас порт "Південний" не працює понад два місяці, адже росіяни "викреслюють" усі судна, які прямують до нього.
З кінця червня росіяни взагалі припинили проводити інспекції нових суден, що прямують до українських портів під завантаження. З початку липня з чорноморських портів вийшло лише вісім суден з 291 000 тонн агропродукції.
Чи продовжать зернову угоду
- Президент Туреччини Реджеп Ердоган 14 липня заявив, що Владімір Путін після тривалих перемовин погодився продовжити "зернову угоду".
- Однак у Кремлі спростували заяву Ердогана. У Путіна сказали, що наразі російська влада нібито не розглядає продовження "зернової угоди".
- Сам же Путін побідкався, що нібито умови угоди не виконані. Зокрема, диктатор заявив президенту ПАР Сирілу Рамафосі в телефонній розмові, що зобов'язання щодо усунення перешкод для експорту російських продуктів харчування і добрив ще не виконані.
- За даними Reuters, Росія хоче, щоб в обмін на продовження "зернової угоди" її банки знову підключили до системи SWIFT.
- Зазначимо, що Москва неодноразово погрожувала вийти з угоди, укладеної за посередництва ООН і Туреччини в липні 2022 року після вторгнення Росії в Україну. Раніше, 17 травня, її дію було продовжено на два місяці.