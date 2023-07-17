Для России являются неважными последствия, которые будут ее ожидать в результате выхода из "зернового сделки". А они таки обязательно будут. У Владимира Путина есть собственные мотивы для такого решения. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко.

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"Зерновая сделка" остановлена

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что у России нет договоренностей с Украиной. То есть, она фактически нарушает договоренности с Турцией и ООН.

Это не явилось сенсацией. Формально российские власти используют для выхода из соглашения то, что произошло с Крымским мостом. Такое решение готовилось,

– отметил Владимир Фесенко.

Россия рассматривала варианты приостановления соглашения с новыми ультиматумами, обвинения Украины и т.д. Собственно, Реджеп Эрдоган предупреждал, что может быть срыв "зерновой сделки", призывая Путина продлить ее.

"Важно то, как Россия будет действовать дальше в акватории Черного моря. Возобновит ли атаки на украинские порты. Атаки на порты могут стать возобновлением масштабных боевых действий, которые могут перечеркнуть все, о чем договаривалось раньше", – отметил политолог.

Владимир Фесенко о причинах остановки "зернового соглашения": смотреть видео

Почему Россия вышла из "зерновой сделки"

Черноморская зерновая инициатива действовала год. Однако уже с ноября прошлого года Россия приступила к шантажу. Тогда это было связано с саммитом G20. Мол, нужно идти на уступки России. В частности, чтобы банки, работающие с "зерновой сделкой", могли проводить операции с использованием международной системы SWIFT.

Фактически Россия шантажировала мир "зерновым сделкой" уже более полугода. В последний раз ее продлили на два месяца в связи с выборами в Турции.

Они поняли, что Украина получила дополнительные доходы благодаря "зерновой сделке". Для них неважна потеря собственных доходов или потеря "лица" в отношениях с глобальным Югом,

– подчеркнул Фесенко.

Главное для россиян сейчас снова восстановить экономический шантаж Украины и политический шантаж международного сообщества.

"Шантаж – это любимое оружие Путина. Поскольку все остальные инструменты сейчас не работают, он решил прибегнуть к таким жестким действиям. Все остальное – только поводы", – заметил политолог.

Следует заметить, что уже с конца июня Россия перестала пропускать новые торговые корабли в украинские порты.

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