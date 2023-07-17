Для России являются неважными последствия, которые будут ее ожидать в результате выхода из "зернового сделки". А они таки обязательно будут. У Владимира Путина есть собственные мотивы для такого решения. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко.
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"Зерновая сделка" остановлена
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что у России нет договоренностей с Украиной. То есть, она фактически нарушает договоренности с Турцией и ООН.
Это не явилось сенсацией. Формально российские власти используют для выхода из соглашения то, что произошло с Крымским мостом. Такое решение готовилось,
– отметил Владимир Фесенко.
Россия рассматривала варианты приостановления соглашения с новыми ультиматумами, обвинения Украины и т.д. Собственно, Реджеп Эрдоган предупреждал, что может быть срыв "зерновой сделки", призывая Путина продлить ее.
"Важно то, как Россия будет действовать дальше в акватории Черного моря. Возобновит ли атаки на украинские порты. Атаки на порты могут стать возобновлением масштабных боевых действий, которые могут перечеркнуть все, о чем договаривалось раньше", – отметил политолог.
Владимир Фесенко о причинах остановки "зернового соглашения": смотреть видео
Почему Россия вышла из "зерновой сделки"
Черноморская зерновая инициатива действовала год. Однако уже с ноября прошлого года Россия приступила к шантажу. Тогда это было связано с саммитом G20. Мол, нужно идти на уступки России. В частности, чтобы банки, работающие с "зерновой сделкой", могли проводить операции с использованием международной системы SWIFT.
Фактически Россия шантажировала мир "зерновым сделкой" уже более полугода. В последний раз ее продлили на два месяца в связи с выборами в Турции.
Они поняли, что Украина получила дополнительные доходы благодаря "зерновой сделке". Для них неважна потеря собственных доходов или потеря "лица" в отношениях с глобальным Югом,
– подчеркнул Фесенко.
Главное для россиян сейчас снова восстановить экономический шантаж Украины и политический шантаж международного сообщества.
"Шантаж – это любимое оружие Путина. Поскольку все остальные инструменты сейчас не работают, он решил прибегнуть к таким жестким действиям. Все остальное – только поводы", – заметил политолог.
Следует заметить, что уже с конца июня Россия перестала пропускать новые торговые корабли в украинские порты.
Остановка "зерновой сделки": что известно
- Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия официально сообщила Турции и Украине, секретариат ООН о возражениях против продления "зернового соглашения".
- Впоследствии Реджеп Эрдоган объявил, что проведет переговоры с российской стороной. Ведь Черноморское зерновое соглашение помогло предотвратить продовольственный кризис. Кроме того, лидер Турции считает, что Путин пойдет на продление соглашения.
- В ОК "Юг" заявляли, что взрывы на Крымском мосту могут быть провокацией России. Ее как раз могут использовать для того, чтобы сорвать "зерновое соглашение".