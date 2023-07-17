Об этом пишет The Wall Street Journal. Киев официально не признал причастность к инциденту.

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"Но пресс-секретарь ГУР Украины заявил, что разрушения создадут трудности для российских войск, и процитировал руководителя главного управления разведки Кирилла Буданова, что" Крымский мост – конструкция излишняя "", – говорится в статье.

Довідка. Мост стратегически важен, поскольку он соединяет Краснодарский край России с Крымским полуостровом, который был аннексирован Россией в Украину в 2014 году, что было осуждено международным сообществом.

Это важная артерия для обеспечения Крыма как ежедневными потребностями, так и поставками для военных. За последние несколько месяцев десятки российских военных конвоев использовали мост, перевозя транспортные средства, бронетехнику и топливо.

– говорится в статье.

Если российские военные будут препятствовать использованию моста, его линии поставки к силам на юге Украины станут более слабыми, особенно в контексте наступления Сил обороны на Юг в Херсонскую область, на Север от Крыма.

Россия использовала крымскую железную дорогу для доставки грузов войскам в Херсоне, а несколько железнодорожных узлов в Крыму и Херсоне были атакованы украинскими ракетами большой дальности.

Мост – символ оккупации Крыма

Крымский мост – буквально символ российской оккупации Крыма, он был построен по приказу Путина и торжественно открыт им в 2018 году. Это ключевое звено для доставки войск, оборудования и запасов для сил вторжения Москвы в Украину.

Пропагандисты хвастались, что Керченский мост способен пропускать 40 000 автомобилей в день и перевозить 14 миллионов пассажиров и 13 миллионов тонн грузов в год. Итак, разрушения моста стали "тяжелым" ударом для Путина и его режима.

Если повреждение моста – это последствия атаки ВСУ, это уже вторая диверсия на мосту. И это произошло после попытки государственного переворота, совершенной группой наемников Вагнера в прошлом месяце на фоне сообщений о том, что старшие полевые командиры отстраняются от своих постов в Украине,

– добавили аналитики.

Очевидно, Путину сложно выдерживать такое количество "ударов" по когда-то "непреклонному" авторитету лидера.