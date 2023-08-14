В ефірі телемарафону речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла детальніше про постраждалих. Вона зазначила, що всі вони – співробітники гіпермаркету, в який влучили уламки, передає 24 Канал.

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Двох постраждалих госпіталізували

За словами Наталії Гуменюк, спалахнули дві потужні пожежі внаслідок ракетного удару. Їхньою ліквідацією займаються пожежники. Якщо говорити про постраждалих, то їх троє. Усі вони працювали у супермаркеті. Двох госпіталізували, а один від госпіталізації відмовився.

Зокрема від падіння уламків ракети сталася пожежа в гіпермаркеті. Зрозуміло, що наслідки і те, що ви бачите, – наслідки самої пожежі. Поранень люди зазнали від вибухової хвилі і падіння тих предметів, які були у супермаркеті,

– уточнила вона.

Речниця ОК "Південь" підкреслила, що ворог бив по середмістю Одеси. Саме тому ракети окупантів доводилося збивати просто над житловими кварталами.

Міська влада уточнила, що пошкоджень зазнали гуртожиток одного з навчальних закладів, а також супермаркет. Відомо також, що вибуховою хвилею у кількох будівлях понівечило вікна та балкони, а також побило автомобілі, припарковані поруч.

Уламки впали на гіпермаркет в Одесі / Фото "Суспільне" та з мережі

За словами Наталії Гуменюк, вона не виключає, що під загрозою була також портова інфраструктура. Зокрема, ураховуючи траєкторію руху "Шахедів", які майже завжди залітають з Чорного моря.

Вона також пояснила, чому ворог запускає повітряні цілі з акваторії Чорного моря. Це дозволяє мінімізувати їхнє виявлення, а отже – збиття.

Звернімо увагу! Росіяни атакували Одеську область у трьох хвилях у ніч проти 14 серпня. Ворог двічі бив "Шахедами" та раз – "Калібрами". Загалом випустили 15 дронів-камікадзе та 8 крилатих ракет. Усі вдалося збити Протиповітряній обороні.