В эфире телемарафона спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала подробнее о пострадавших. Она отметила, что все они – сотрудники гипермаркета, в который попали обломки, передает 24 Канал.

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Двоих пострадавших госпитализировали

По словам Натальи Гуменюк, вспыхнули два мощных пожара в результате ракетного удара. Их ликвидацией занимаются пожарные. Если говорить о пострадавших, то их трое. Все они работали в супермаркете. Двое госпитализированы, а один от госпитализации отказался.

Городские власти уточнили, что повреждения получили общежитие одного из учебных заведений, а также супермаркет. Известно также, что взрывной волной в нескольких зданиях изуродовали окна и балконы, а также побили припаркованные рядом автомобили.

Обломки упали на гипермаркет в Одессе / Фото "Суспильне" и с сети

В частности, от падения обломков ракеты произошел пожар в гипермаркете. Понятно, что последствия и то, что вы видите – последствия самого пожара. Ранения люди получили от взрывной волны и падения тех предметов, которые были в супермаркете,

– уточнила она.

Представитель ОК "Юг" подчеркнула, что враг бил по центру Одессы. Именно поэтому ракеты оккупантов приходилось сбивать прямо над жилыми кварталами.

По словам Натальи Гуменюк, она не исключает, что под угрозой была портовая инфраструктура. В частности, учитывая траекторию движения "Шахедов", почти всегда залетающих с Черного моря.

Она также объяснила, почему враг запускает воздушные цели из акватории Черного моря. Это позволяет минимизировать их обнаружение, а значит – сбивание.

Обратим внимание! Россияне атаковали Одесскую область в трех волнах в ночь на 14 августа. Враг дважды бил "Шахедами" и раз – "Калибрами". Всего выпустили 15 дронов-камикадзе и 8 крылатых ракет. Все удалось сбить противовоздушную оборону.