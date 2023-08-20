Об этом идет речь в расследовании. Согласно ему, Москва от Пекина получила десятки тысяч поставок с начала полномасштабного вторжения.

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Россия и Китай продолжают торги

Начнём с цифр. Так, в этом году торги между Россией и Китаем превысят 200 миллиардов долларов. Следует понимать, что это новый рекорд. Но это еще не всё. С июня 2022 по июнь 2023 года более чем в три раза вырос экспорт товаров, которые могут использовать в военной сфере.

Исследовательская организация Molfar Global отметила, что за два месяца великой войны компания Shantou Honghu Plastics из Китая прислала России тысячу дронов. Интересно, что компания в соцсетях и на вебсайте называет себя оптовым продавцом детских игрушек.

Что касается дронов, то их отправили российской компании "Самсон". Последняя тоже позиционирует себя как оптовый продавец игрушками. В издании считают, что компания подставная, ведь уставный капитал у нее всего 10 тысяч рублей.

России поставляют вертолеты

Так, китайская компания Hems999 отправила России два вертолета. Произошло это спустя четыре дня после полномасштабного наступления на Украину. Еще четыре вертолета Airbus с начала великой войны передала России китайская компания Tianjin Huarong Aviation. Воздушные суда получила российская компания "Уральский вертолет". Ее основной заказчик – росгвардия.

Это еще не всё. С начала 2022 года до первого квартала 2023 года фирмы из Китая присылали оптические прицелы более чем 50 компаниям страны-агрессора. Для сравнения импорт этой продукции в прошлом году вырос почти вдвое по сравнению с 2021 годом. Если говорить о сумме, то речь идет о 2,5 миллиона долларов.

Около 2 500 прицелов, то есть большинство, отправила компания Yiwu Wojie Optics Instrument. А вот получила их компания CEK из России. Она в свое время подобные товары, а также приборы ночного видения отправляла министерству внутренних дел России.

Это важно! В документах пытались замаскировать назначение прицелов. Мол, они для охоты. Впрочем, журналисты предполагают, что его могли приспособить именно к боевому оружию, которое используется на фронте.

Россия получала металлы

Еще одна цифра. Так, за 2022 год Китай в Россию экспортировал продукции из титановых сплавов на рекордную сумму. Речь идет о 18 миллионах долларов. А это практически вдвое больше, чем годом ранее. Важно понимать, что оккупантам необходимы легкие титановые сплавы. А все потому, что они одни из основных во время производства как самолетов, так и оружия.

Из Китая предприятию "Старт" присылали титановые листы и стержни. Сама компания занимается разработкой ЗРК и входит в состав "Ростех", государственной корпорации страны-агрессора.

Партии магниевых сплавов Китай отправлял компании "Туполев". Последняя известна строительством и обслуживанием стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160М. Их российские захватчики используют, чтобы атаковать Украину.

Но это еще не всё. Журналисты говорят, что Китай может поставлять России сырье также через третьи страны. Известно, что обе страны вели переговоры с Ираном в условиях секретности. Во время них речь шла о поставках перхлората аммония. Это химическое соединение используют, чтобы двигать баллистические ракеты.

Это расследование – одно из доказательств того, что Китай и Россия все-таки сотрудничают в военной отрасли. И это, несмотря на то, что Пекин уверяет, что придерживается нейтралитета.