Об этом 24 Каналу рассказала председатель правления Украинской ассоциации китаеведов Вита Голод. По ее мнению, Китай может повлиять на ход российско-украинской войны, однако на первом месте для него стоят собственные интересы.
Смотрите также Украина или Россия: Дмитрий Кулеба рассказал, чью позицию поддержит Китай
Китай прислушивается к ЕС
Недавно Дания призвала Китай занять более решительную позицию по вопросу российско-украинской войны. Это один из многих примеров давления Европы на Китай.
Китай понимает требования Евросоюза и выстраивает свою политику по отношению к нему с учетом вопросов безопасности. Ведь Украина является частью Европы, которая от российско-украинской войны страдает гораздо больше Соединенных Штатов.
"В любых переговорах между Китаем и Европой стороны, безусловно, поднимают вопрос Украины. Пока что они не принесли положительных шагов, но переговоры об этом действительно ведутся", – убеждена китаевед.
Имеет ли Пекин влияние на Путина
Мнения экспертов по поводу возможностей Китая влиять на позицию России и лично Путина расходятся. Кто-то считает, что Китай может предъявить к стране-агрессорке определенные требования по поводу ядерной безопасности. Другие же утверждают, что роль Китая в урегулировании российско-украинской войны сильно преувеличена.
"Понятно, что Пекин маневрирует между каплями, пытаясь затянуть время. Китай ведет геополитическую игру, в которой стремится достичь своих задач", – предположила Голод.
Вита Голод о позиции Китая в отношении войны: смотрите видео
Каковы геополитические интересы Китая.
- С приходом к власти Си Цзиньпина наиболее обитаемая страна мира начала борьбу за мировое доминирование. Сегодня Китай является второй экономикой мира, способной вкладывать миллиарды долларов в свои интересы по всему миру: от Беларуси, Кыргызстана и Черногории до Танзании, Джибути и Венесуэлы.
- На этом фоне усилилось противостояние Пекина с Соединенными Штатами. В течение 1990-х и 2000-х годов Китай являлся привлекательным местом для производства западных товаров благодаря дешевой рабочей силе. Это углубило связи когда-то коммунистической страны с капиталистическим Западом.
- Однако с началом нового курса Китай стал значительно более авторитарной страной, совершающей в частности системный геноцид против мусульманских меньшинств внутри своей территории. Запад не может одномоментно разорвать все экономические отношения с Пекином, но и Пекин до сих пор зависит от торговли с Западом.
- Со временем Китай стал готовиться не только к экономической, но и к военной экспансии. Главной его целью является Тайвань, который юридически является частью этой густонаселенной страны, а практически непризнанным миром государством с населением около 20 млн жителей.
- Чтобы сдержать милитарные потуги Пекина, Вашингтон создал коалицию азиатских стран, куда входят Япония, Южная Корея и Австралия. Согласно договорам 1950-х годов, США обязаны защищать Тайвань в случае китайской агрессии, которая может повлечь за собой военное противостояние невиданных в этом веке масштабов.