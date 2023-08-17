Во время войны для Украины важна поддержка мировых лидеров. Дмитрий Кулеба высказал свое мнение во время "Завтрака с 1+1".
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Что рассказал Кулеба
Глава МИД ответил на вопросы журналистов о том, кого же поддержит Китай на саммите G20.
Китай был, есть и будет ближе к позиции Китая, это их стратегия. Но пока он не делает ничего такого, что представляло бы угрозу интересам Украины,
– отметил министр.
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Почему позиция КНР важна
Китай является одним из мировых лидеров, который будет представлен на G20 9 – 10 сентября в Нью-Дели.
- Во время недавней встречи в Джидде 5 – 6 августа, где мировые лидеры обсуждали формулу мира, предложенную Владимиром Зеленским, Китай проявил себя довольно интересно. Там не было России, так что можно было услышать настоящую позицию этой страны – и она в нашу пользу.
- Россияне же очень нервничали, Лавров даже позвонил главе МИД КНР. Аналитики Института изучения войны считают, что после Джидды углубились противоречия между Россией и Китаем.
- Эксперты-международники говорят: России очень неприятно все происходящее без нее. Она достаточно долго пытается склонить Китай на свою сторону. Сейчас длится визит руководителя минобороны Китая в Россию и Беларусь. Некоторые видят в этом демонстративную поддержку России со стороны китайцев и попытки противопоставить себя Западу. Может быть, это своеобразный сигнал Кремлю: да, мы были в Джидде, но хотим продолжать с вами сотрудничество. Также КНР интересуют планы России относительно дальнейшей войны в Украине.