Во время войны для Украины важна поддержка мировых лидеров. Дмитрий Кулеба высказал свое мнение во время "Завтрака с 1+1".

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Что рассказал Кулеба

Глава МИД ответил на вопросы журналистов о том, кого же поддержит Китай на саммите G20.

Китай был, есть и будет ближе к позиции Китая, это их стратегия. Но пока он не делает ничего такого, что представляло бы угрозу интересам Украины,

– отметил министр.

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Обратите внимание! Украина еще не получила приглашение на саммит G20, однако среди списка приглашенных лидер оказался Путин. Наши дипломаты работают над тем, чтобы быть представленными на этом важном мероприятии.

Почему позиция КНР важна

Китай является одним из мировых лидеров, который будет представлен на G20 9 – 10 сентября в Нью-Дели.