Такое мнение в разговоре с 24 Каналом предположил специалист по дальневосточной политике Артур Харитонов. Он объяснил несколько аспектов, а именно, в чем Россия зависима от Китая.
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Сотрудничество России и Китая
Россия и Китай сотрудничают в военной сфере. По словам Харитонова, почти вся российская техника содержит критические китайские компоненты и становится более совершенной. Чем меньше у страны-агрессора будет оставаться определенных запасов западных, тем больше будут появляться китайские альтернативы. Получает их Россия через "серые" рынки или другими коррумпированными путями.
"Усиливаться будет сотрудничество и в финансово-экономической сфере. Россия не будет страдать от санкций так, как это было в начале полномасштабного вторжения", – добавил он.
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Важным аспектом является и стратегическое взаимодействие. Речь идет о наращивании ядерного сотрудничества.
Россия снабжает рекордные запасы урана в Китай. Он образует плутоний и, как следствие, ядерное оружие. Так же как и Китай строит так называемые атомные станции для России где-то в Арктике и в целом заходит в этот регион,
– рассказал Харитонов.
Таким образом, Россия начинает становиться абсолютно зависимой от Китая в оборонной сфере. Остановить процесс является трудной задачей, поскольку он уже лежит в плоскости противодействия Китаю.
"Пока мы имеем достаточно мягкую фазу такого процесса", – добавил специалист по дальневосточной политике.
Сотрудничество России и Китая: основные новости
- В апреле 2023 года МИД Китая рассказывал, что страна будет развивать взаимовыгодное стратегическое партнерство с Россией. Войну же в Украине там называли "кризисом" и обещали продолжать работать с международным сообществом для его урегулирования.
- В конце мая Россия и Китай подписали соглашения об углублении экономического сотрудничества. Страна-агрессор цепляется за Китай как стратегического партнера на фоне давления санкций.
- Россия в июле проводила учения по "безопасности" в Японском море. К ним примыкали военные корабли Китая.
- Во Франции подчеркивали усиление сотрудничества России и Китая в плане поставки военного оборудования. Там подразумевали технологии двойного назначения и военную амуницию.