Таку думку в розмові з 24 Каналом припустив фахівець з далекосхідної політики Артур Харитонов. Він пояснив декілька аспектів, а саме в чому Росія залежна від Китаю.

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Співпраця Росії та Китаю

Росія та Китай співпрацюють у військовій сфері. За словами Харитонова, майже вся російська техніка містить критичні китайські компоненти і стає досконалішою. Чим менше у країни-агресорки залишатиметься певних запасів західних, тим більше з'являтиметься китайських альтернатив. Отримує їх Росія через "сірі" ринки чи іншими корумпованими шляхами.

"Посилюватиметься співпраця й у фінансово-економічній сфері. Росія не страждатиме від санкцій так, як це було на початку повномасштабного вторгнення", – додав він.

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Важливим аспектом є і стратегічна взаємодія. Мовиться про нарощення ядерної співпраці.

Росія постачає рекордні запаси урану в Китай. Він утворює плутоній і як наслідок ядерну зброю. Так само як і Китай будує так звані атомні станції для Росії десь в Арктиці і загалом заходить в цей регіон,

– розповів Харитонов.

Таким чином Росія починає ставати абсолютно залежною від Китаю в оборонній сфері. Зупинити процес є важким завданням, оскільки він вже лежить в площині протидії безпосередньо Китаю.

"Поки ми маємо досить м'яку фазу такого процесу", – додав фахівець з далекосхідної політики.

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