Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью 24 Каналу назвал конечный триггер, который запустит цепную реакцию мощных конфликтов в России. Больше о том, какое будущее ждет страну-агрессора – читайте в материале.

Интересно Гибельная ложь и три мифа о "сильной руке": почему диктаторы отказываются умирать

Напомним, что в первой части интервью мы рассказывали, сколько денег Россия тратит на ракеты и кто помогает ей убивать украинцев. Больше об этом – читайте по ссылке.

Сколько нужно Patriot, чтобы закрыть небо над Украиной

Оккупанты отрабатывают ведение боевых действий на территории Запорожской АЭС. Они опубликовали видео, где по территории ЗАЭС передвигается тяжелая техника, устраивают перестрелки возле энергоблоков. Это они показывают нам, как контролируют территорию, или это свидетельство МАГАТЭ, что нужно выписать ордер за нарушение правил безопасности? Или это просто очередной вброс?

С МАГАТЭ они играют в такую интересную игру – МАГАТЭ ничего не видит, поэтому россияне предлагают ей посмотреть, тоже ли это не видит. И МАГАТЭ говорит: "Нет-нет, там все супер". И до конца войны не будет. А вот когда Россия проиграет – МАГАТЭ выйдет достаточно с разгромной резолюцией и на время "Росатом" заблокируют.

Это такой интересность, которую можно прогнозировать совершенно понятно, учитывая психотип такого человека, как Рафаэль Гросси (глава МАГАТЭ – 24 Канал). Но что это происходит? А происходит следующее.

Россияне кошмарят нас этими ночными ракетными атаками по всей территории. Они хотят для нас создать такое психологическое состояние, мол, "мы будем вас убивать, чтобы вы перестали чувствовать себя консолидированной нацией и начали давить на свое правительство и соглашались на все".

Это технология для Украины. Она очевидна. И давайте без иллюзий – нашим партнерам это тоже очевидно и понятно, что концепция "закрытого неба" была реализована очень интересно. То есть немного дали, чтобы мы немного закрыли небо, и спят спокойно, потому что передали нам инструменты "закрытого неба".

Но учитывая, что Россия наносит удары куда угодно по всем городам – большим, средним и маленьким, то для того, чтобы "закрыть" небо над Украиной, учитывая количество населения и нашу территорию, нужно гораздо больше соответствующих систем. Особенно систем, которые готовы работать против баллистики и сверхзвуковых ракет.

А это, безусловно, Patriot и SAMP/T. Не NASAMS и IRIS-T. Они работают по "Шахедам", крылатым ракетам, самолетам, вертолетам и т.д. Но соответствующие системы нужны нам немного в другом количестве.



ЗРК Patriot могут закрыть небо над Украиной / Wikimedia

Это очень интересно о количестве, потому что если они (партнеры – 24 Канал) увеличат на 8 – 10 Patriot, то в принципе небо будет "закрыто". Это "так существенно" для наших партнеров. Ну, безусловно, 10 Patriot – это "невозможное" количество.

Важно Дорогие и эффективные: как ЗРК Patriot помогут закрыть украинское небо

Кроме того, для того чтобы кошмарить европейские сообщества, россияне устраивают такие провокации, информационные вбросы относительно того, что они в любом случае взорвут ЗАЭС, Курскую АЭС и т.д. Чтобы было паритетно, чтобы никто не сказал, мол, они только чужое подрывают.

Это ведь Россия. Вы помните Иосифа Сталина – он сегодня герой для Владимира Путина. А Сталин в принципе эффективно работал не только по внешним врагам, но и по внутренним. Для Путина соответственно внутренний враг – это российское население, поэтому он его утилизирует путем войны. Он его уничтожает.

Для европейского общественного мнения Путин использует "эффектную технологию устрашения минированием, учениями, стрельбой на ЗАЭС и т.д. Для того чтобы наши испуганные партнеры все же сказали, что они не могут нам передать тысячу ATACAMS и Taurus.

Мол, лучше пусть лагерь демократии проиграет России. Мы проиграем сначала, Россия не будет нести ответственность за преступления, а после этого мы будем ожидать от Путина соответствующего уважения к международному праву без трансформированной политической системы в России.

Якобы после того, как Россия в Украине совершала разный беспредел, то как только это закончат, она сразу станет абсолютно законопослушным государством, которое будет строго соблюдать международное право. Где-то так думают российские авторы концепции "а устраиваем учения на ЗАЭС".

Полное интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео

Что оккупанты задумали на ЗАЭС

16 августа была информация, что якобы возле Курской АЭС хотят совершить провокации и якобы там объявили эвакуацию. Но наш Центр стратегических коммуникаций сообщил, что все эти "инсайды" не что иное, как ИПСО. Это для того, чтобы отвлечь внимание от нашей ЗАЭС?

Нет, это еще одно информационное давление, прежде всего на европейское сообщество. Их нужно пугать, держать в тонусе, скажем так.

Но будем ориентироваться все же на наших разведчиков, они совершенно точно отслеживают абсолютно все происходящее в Беларуси с ЧВК "Вагнера" и тактическим ядерным оружием, на ЗАЭС и на пограничье России. Особенно в Курской области, откуда идут ДРГ на Сумскую и Черниговскую области. Мы это все фиксируем, используя разные аспекты слежения.

Россия имеет низкий уровень креатива, но это работает через СМИ, чтобы масштабировать чувство страха.

3 версии взрыва в Махачкале

Есть понимание, что произошло в Махачкале на территории России? Версий существует много: либо это конфликт дагестанцев с кадыровцами, либо это "потеряли" ракету во время того, как хотели бомбить Украину.

После того как можно было увидеть фото места, уже когда потушили пожар, можно рассмотреть три версии произошедшего:

неустановленная российская ракета, туда долетевшая;

спланированный подрыв, потому что там огромный объем для такого подрыва;

внутренние разборки экономического типа с учетом политической составляющей в Дагестане.

Безусловно, это не производственный эксцесс, потому что разрушения слишком велики. Думаю, после того, как Россия проиграет войну, будет много расследований подобных инцидентов на тех или иных производствах.

К слову, их станет больше по мере того, как будет финализироваться война, для того чтобы скрыть определенные следы. Подрывов станет больше, будут исчезать люди и будут появляться конспирологические расследования, уже когда Россия проиграет.

Что станет конечным триггером внутренних конфликтов в России

Можно ли считать это зачатками внутренних конфликтов или просто так совпало?

Внутренние конфликты в России огромны. Но они не ценностные, а касаются перераспределения влияния на время хаоса. Время хаоса уже в России наступило, просто оно не такое очевидное, чтобы мы с попкорном за этим внимательно наблюдали. Во время хаоса те или иные силовые группы, необязательно легальные, занимаются перераспределением и имущества, и влияния.

Внутренние конфликты также касаются поиска виноватых. Уже сегодня более слабые силовые кланы будут признаны виноватыми из-за того, что запланировали какую-то войну, повлекшую разрушение российской государственности, доходов, в том числе криминальных.

Сейчас это выглядит как подготовка рабочего поля. Это не значит, что процессы на разных уровнях идут масштабно, но в том, что они начались, у меня нет никаких сомнений. Мы увидим, что они вырвутся наружу, когда Россия получит несколько существенных тактических поражений на линии фронта.

Это триггер, который запустит цепную реакцию в России. Тогда мы будем наблюдать выяснение отношений на разных уровнях с огромным количеством оружия, криминальным подтекстом. Мне кажется, что сегодня многие "влиятельные мальчики" типа Патрушева и Нарышкина (секретарь совета безопасности России Николай Патрушев и глава внешней разведки Сергей Нарышкин – 24 Канал), не ожидают того, что их ждет.

Существенные поражения – это возвращение Донецкой и Луганской области или украинского Крыма? Или это меньшие территории, но более значимые?

Это не обязательно возвращение Крыма или Луганска. Очевидно, это нужно сделать, ведь это символическое обнуление российской истории. Нельзя позволять России писать историю – все будет искажено. Для того чтобы этого не было, нужно обнулить "русский" Крым, как они его называют.

Но вообще не должно быть символических городов. Важно, чтобы это был прорыв на 30 – 40 километров с заходом на тыловые позиции и с существенным разрушением логистики на определенном направлении. Уже этого достаточно, чтобы психологически задавить психологические возможности России.

ВСУ продвинулись к югу от Урожайного, которое освободили накануне / Скриншот карты DeepState

Россия – это хронически больное государство. Мне кажется, что внутренние органы, институции России, практически полностью уничтожены иммунодефицитом человека. Так что скоро все эти "язвы" вылезут наружу и мы увидим большое количество интересных инцидентов. В частности, с использованием силовых отрядов и уничтожением тех или иных известных сегодня медийных персонажей.

Ольга Скабеева говорит, что если Украина получит Taurus, то не будет бить по территории России, но будет бить по территории Крыма. Поэтому она уже признает, что они немного переиграли.

Скабеева – это не тот человек, на которого нужно обращать внимание. Она не имеет доступа к информации, не является инсайдером и вообще не разбирается в том, о чем говорит. Она просто имеет "горластое горло", которым можно кричать. Это такая особенность российской пропаганды – если ты умеешь кричать, будешь пропагандистом. Потому что для того, чтобы понимать – нужно иметь интеллект.

Они нас не интересуют, потому что не имеют никакого влияния. Но хочу разделить, потому что Россия на украинском и внешнем рынке в целом работает иначе, чем то, что мы видим на федеральных каналах.

Эти федеральные каналы уже для России малозначимы и мало на что влияют. Они еще инерционно работают, но то, что на них говорят – не важная информация.

Мы все ожидали, что в свое время "холодильник победит телевизор", но выглядит так, что телевизор они любят смотреть больше. Ведь когда в Россию прилетают неизвестные, но очень хорошие дроны, вместо того чтобы спросить "а за что это нам", они говорят, что это приключение и "не смотрите вверх, все нормально".

Россия в сегодняшнем состоянии не зависит от телевизора или холодильника, а исключительно от военного поражения. Это очевидно и важно, если бы это понимали не только мы, но и наши партнеры.

Нет никакого сценария, где Россия не проиграла бы военным путем. Но я уже сегодня уверен, что не нужно будет доходить до границ 1991 года военным путем, потому что где-то прорвало и начнет осыпаться все.

Российская оборона будет выглядеть совсем по-иному и многие события будут происходить уже непосредственно без боевых действий. Однако Россия в сегодняшнем состоянии, если военным путем она не проиграет, то останется максимально плохой страной, которая будет полностью ломать глобальное пространство, что крайне опасно.

Поэтому сегодня мы должны эту войну довести до конца. Можно говорить, что у нас много неурядиц и, к сожалению, эти неурядицы проявляются в достаточно жестком диалоге между обществом и государством. У общества много претензий к государству, государство должно эти претензии как-то объяснять и решать, особенно все, что касается коррупции.

Ведь это удивительно: у нас была синхронизация – определенное взаимное понимание, что делает государство и что делает общество. Общество выполняет свою миссию на 110%, а государство при этом еще и мародерит. Это нужно исправлять.

Несмотря на это, нет разницы, что происходит с политической или с какой-то другой точки зрения в России. Единственная проблема, которую нужно продолжать спокойно и упорно решать. Это проблема объяснения нашим партнерам, что в этой войне нет никакого решения, кроме военного.

Читайте также "Генеральная уборка" в НАТО после скандальных заявлений: Politico рассказали о настроениях в Альянсе

А это будет означать, что математику нужно немного поучить, по крайней мере, закончить какие-то курсы. И посчитать, какое оружие есть у России, сколько его, и сколько нужно соответствующего оружия Украине, таких же классов или по крайней мере может быть меньше, учитывая, что стандарт НАТО более прогрессивный, высокоточный, чем российский, старый советский.

Единственное, что сегодня имеет значение – соответствующее количество оружия. Как только это соответствующее количество, по крайней мере, более-менее будет похоже на ту необходимую математическую величину – это сразу решает многие вопросы – и мира, и войны, и трансформации России, и соответственно перехода мира к международному праву как единственной возможности межгосударственных отношений.

Цена войны может оказаться для партнеров дороже 10 Patriot

Мы понимаем, что их могущество – это только миф. Однако все же им хватает ресурсов, чтобы 539-й день вести войну. Как можно их ресурсы посчитать? И как точно можно сказать, что у них еще остались?

Более-менее цифры по оружию очевидны. Мы понимаем, сколько они производят ракет. Более или менее понятно, сколько единиц они производят ежемесячно. Сколько у них есть определенных снарядов или они могут их взять и т.д.

А это, кстати, касается действенности санкций и определенных ограничений для таких стран, как Иран, например. Это отдельный разговор – как так произошло, что Иран, 20 лет находившийся под санкциями, спокойно построил десятки тысяч разных видов оружия, в том числе тысячи "Шахедов".



Россия предположительно наладила собственное производство "Шахедов" / Милитарный

Но, между тем, цифры более-менее ясны и нам, и нашим партнерам. Вопрос не в цифрах, вопрос в воле. Мы снова переходим к тому, что нет соответствующей воли, чтобы принять для себя конкретное решение.

Исторический процесс неотвратим – Россия в таком виде – это крайне опасная страна, которая будет масштабировать всегда риски, эскалацию и т.д. Россия не будет перестраиваться, она не будет уже другой, даже не будет такой, как было до начала полномасштабного вторжения. Это очевидные вещи.

Если эти вещи сегодня превентивно не решить, к сожалению, ценой украинских жизней, тогда цена следующих лет так называемого сдерживания будет намного дороже, чем передача нам, например, 10 Patriot, 50 F-16 или 1000 ATACMS и Taurus.

Математика сегодня такая, президент Польши достаточно точно сформулировал, – сегодня война гораздо дешевле с точки зрения именно ресурса для стран проукраинской коалиции, чем война, которую Россия будет точно масштабировать, учитывая ошибки. Ведь Россия точно пойдет на перестройку своего милитарного комплекса, то есть своего ВПК.

Это все так очевидно, а нам с вами знаете что важно? Сегодня тяжелый этап войны – 18 месяцев, 539 дней. Вы понимаете, в каком состоянии находятся сегодня люди, особенно на переднем крае, их семьи и так далее еще и на фоне коррупционных проявлений государства. Но сегодня тот момент, когда войну выиграет тот, у кого воля сильнее.

Россия считает, что она может пересидеть Украину, это не исходя из ресурсов, а исходя именно с морально-волевой точки зрения. Мол, россияне могут тратить ресурсы, людей, но они досидят до момента, когда мы пойдем на это предложение, которое предлагает глава Секретариата НАТО (Стиан Йенссен – 24 Канал).

Россияне считают, что они могут пересидеть Украину, теряя максимальное количество людей, ресурса и т.д., имея доллар по 100 рублей. Хочу, чтобы мы зафиксировали 2 важные вещи :

нам нужно понимать, что мы должны волю собрать в кулак и дойти до финала;

мы должны продолжать настойчиво объяснять партнерам: все в этой войне будет решать соответствующее количество оружия, остальное не имеет никакого смысла.

Если мы эту войну правильно закончим, Россия трансформируется, что существенно изменит глобальное политическое пространство и сделает его гораздо более безопасным.

Дроны Sea baby вернут нам контроль в Черном море

Что касается количества оружия, то оказывается, что Украина с морскими дронами и "Нептуном" составляет конкуренцию и уничтожает Черноморский флот, которым так гордилась Россия. Можем ли мы с помощью дронов составлять конкуренцию врагу, у которого есть огромный запас советских ракет и самолетов?

Во-первых, я ни на миг не сомневаюсь в том, что Украина гораздо более мощная и более волевая, чем Россия. Понимая внутреннее состояние России и Украины, я точно знаю, что наше государство выглядит абсолютно сильнее во всех аспектах, особенно в рамках современной войны.

Во-вторых, в отношении оружия – Sea baby (морские дроны украинского производства – 24 Канал) – это фантастическое оружие, которое поможет нам взять под контроль Черноморскую акваторию.

Знаете, здесь вопрос в том, что у нас все необходимое есть, но мы должны все же для себя входить в принципиальное решение. К сожалению, мы только сегодня об этом говорим. Надо было об этом говорить все-таки раньше. Но мы должны для себя исходить из принципов решения государства, я имею в виду как государственные институции: или мы все вкладываем в то, чтобы выиграть и обезопасить себя и своих детей навсегда в Украине.

Жить как великая страна и иметь исторически зафиксированный геройский поступок – сохранение демократии, быть вписанным в учебники истории золотыми буквами. Или мы на разных уровнях государства продолжаем мародерить, делать вид, что мы будем жить сначала в Украине, потом где-то в Монако или Стамбуле и нам за это будут аплодировать.

Второй путь ошибочен – думать, что если сегодня кто-то занимает должность в государственных институтах и это настолько неочевидно, что он мародерит, и что после того, как эта война будет обязательно выиграна, к нему с соответствующими вопросами не придут. Потому что 32 года это выглядело иным образом.

Я хочу, чтобы было понятно – цена, которую общество уже заплатило во время этой войны, потребует конкретной выплаты долгов с людей, которые думают, что они самые хитрые сегодня. Мне кажется, что мы с вами должны принять две очевидные вещи :

в этой войне нет компромисса;

В этой войне нет возможности стать миллионером.

Кстати, хочу подчеркнуть, что президент постоянно говорит об этом публично, обращаясь прежде всего к различным институтам и государственным деятелям, не только к обществу.

Он им прямо об этом говорит: "Берите на себя ответственность, посмотрите в зеркало и решите, будете ли вы идти с государством к победе, а потом разберемся, кто есть кто. Или вы будете мародерить, но потом не обижайтесь, если общество вместе с государством соответственно задаст вам вопрос в другой манере".