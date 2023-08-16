В то же время, западные аналитики в один голос утверждают, что США и Европа должны наконец признать, что Китай и Россия уже совместно ведут холодную войну против Запада. Подробнее о содержании визита китайского министра обороны в Россию и Беларусь рассказывает журналист 24 Канала Алексей Печий.

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Китай заявляет о готовности к дальнейшему сотрудничеству с Россией

Министр обороны Китая Ли Шанфу начал свой 5-дневный визит в Россию и Беларусь. Во время своего пребывания в Москве Ли уже принял участие в так называемой конференции по международной безопасности, на которой выступил с речью, провел переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу и двусторонние встречи с военными руководителями Ирана, Саудовской Аравии, Казахстана, Вьетнама и других стран.

Важно отметить, что на фоне визита Ли Шанфу в Москву Кремль проводит форум Армия-2023 и пытается использовать его для развития двусторонних военно-политических отношений с другими государствами.

С самого начала в минобороны России заявили, что якобы на форуме присутствуют представители более чем из 82 стран мира, которые могут любоваться оружием из более чем 1500 предприятий российской оборонно-промышленной базы.

И вот именно на этом форуме, как пишет Институт изучения войны, министр обороны Китая генерал-полковник Ли Шанфу выступил, чтобы отметить российско-китайское стратегическое сотрудничество и заявить о готовности Китая к дальнейшему сотрудничеству.

Кремль призывает не бояться санкций и становиться на сторону России

В то же время, минобороны России представило на форуме несколько иранских беспилотников.

Диктатор Путин и его прислужник Шойгу сделали в значительной степени шаблонные комментарии, которые представляли российское правительство как эффективно отвечающее российским усилиям по наращиванию вооруженных сил, изображая западные и украинские ресурсы как ограниченные.

Это, по мнению Кремля, должно показать, что странам следует сплачиваться вместе, чтобы выступить против Запада. И, по словам Кремля, в этом может помочь именно Россия.

К примеру, Шойгу заявил, что якобы Россия разрабатывает десятки единиц современного вооружения, а возможности российского и даже устаревшего советского оборудования превосходят возможности западного.

А еще Шойгу добавил, что санкции Запада якобы пошли только на пользу и другим странам не стоит их бояться, ведь это лишь укрепляет внутреннее производство. Это, конечно, ложь.

Но ключевой и опасный месседж от Шойгу звучал следующим образом: мол, украинские ресурсы и западные военные арсеналы почти полностью исчерпаны, а значит, другим странам якобы не стоит бояться присоединиться к России в ее войне против Украины.

Далее Путин и Шойгу по сути повторили свой старый бред о том, что якобы именно Запад виноват в войне в Украине, а также для большего эффекта повторили риторику, обвиняя Запад в создании нестабильности в Африке, Латинской Америке и Азии и выступили за углубление российских оборонных отношений с этими странами и создание "многополярного мирового порядка". Шойгу еще и попытался приплести к этому Тайвань.

Москва и Пекин создают новые союзы, чтобы противостоять Западу

Тем не менее, дополнительное напряжение в этой ситуации добавляет тот факт, что на форуме присутствовал и министр обороны Китая Ли Шанфу, фактически поддержавший московскую риторику.

Во время своего выступления на конференции по безопасности Шанфу заявил, что "попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая обязательно закончатся провалом".

Казалось бы, такие заявления уже звучали из Пекина неоднократно, но место его выступления сыграло несколько символическое значение, учитывая полномасштабное вторжение России в Украину.

Сейчас эксперты говорят о том, чего именно планирует достичь Ли Шанфу во время своего визита в Россию. К примеру, издание Al Jazeera откровенно считает, что цель Москвы и Пекина создать новые многосторонние союзы нового типа, чтобы их можно было противопоставить Западу, и в первую очередь США.

В частности, представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь сказал, что лидеры Китая и России поддерживают стратегическую коммуникацию разными способами по разным вопросам, а далее упомянул о договоренностях между Пекином и Москвой еще в феврале 2022 года.

В то же время, чтобы направить еще один сигнал Вашингтону, министр обороны Китая пообещал укрепить военные связи с рядом стран мира, исключив при этом Европу.

Китай подрывает попытки Украины и Запада переманить на свою сторону страны Глобального Юга

16 августа Ли Шанфу прибыл с официальным визитом в Беларусь и намерен обсудить военное сотрудничество. Как сообщили белорусские пропагандисты, Ли Шанфу пробудет в Беларуси три дня и будет общаться с руководством белорусского оборонного ведомства "для обсуждения актуальных вопросов двустороннего военного сотрудничества в отраслях, представляющих взаимный интерес".

Ожидается, что китайский чиновник посетит ряд военных объектов в Беларуси. И, конечно, по этому поводу у многих уже закрались мнения о том, что Китай может помочь России оружием в войне против Украины, но не будет делать это напрямую, а будет пытаться осуществлять такие поставки через Беларусь.

Следовательно, к сожалению, но Китай и Россия заметно укрепляют связи, в том числе военные. И об этом свидетельствует не только приезд китайского министра обороны в Москву, но и совместные военные учения.

Ли Шанфу в апреле уже встречался с Путиным, а в начале июля Пекин принимал главнокомандующего ВМФ России Николая Евменова. По мнению экспертов, этим Китай действительно заявляет, что поддерживает Россию.

Мол, поставлять оружие может и не собирается, но политически будет точно оставаться с Россией, что создает проблемы для Украины. Ведь такое сближение может подорвать все попытки Украины и Запада переманить свою сторону страны Глобального Юга. Или те же страны будут готовы подыгрывать Москве.

КНДР и Иран – инструменты в холодной войне России и Китая против Запада

С другой стороны, не стоит забывать еще и о таких странах, как Иран или Северная Корея, которые так же могут быть задействованы в китайской помощи России.

Не так давно Шойгу посещал КНДР, чтобы обсудить поставки боеприпасов. И именно после этого диктатор Ким Чен Ын вдруг начал готовить страну к войне и уверять, что оборонная промышленность страны должна значительно увеличить объемы производства.

В Госдепе США также заявляли, что располагают информацией о планах России расширить военное сотрудничество с Северной Кореей. Мол, Россия в своей агрессивной войне против Украины опирается на одни из самых отчужденных стран мира – Северную Корею и Иран.

В то же время аналитики издания The Hill связывают воедино все эти страны и уверяют, что Китай и Россия уже ведут открытую войну против США и Запада в целом, но Запад пока не до конца признал реальность.

Мол, именно Китай и Россия при помощи Ирана и Северной Кореи уже развязали ряд войн, чтобы бросить вызов Западу.