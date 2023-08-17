Під час війни для України важлива підтримка світових лідерів. Дмитро Кулеба висловив свою думку під час "Сніданку з 1+1".

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Що розказав Кулеба

Голова МЗС дав відповідь на запитання журналістів, кого ж підтримає Китай на саміті G20.

Китай був, є і буде ближче до позиції Китаю, це їхня стратегія. Але поки що він не робить нічого такого, що становило би загрозу інтересам України,

– зауважив міністр.

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Зверніть увагу! Україна ще не отримала запрошення на саміт G20, утім, серед списку запрошених лідер опинився Путін. Наші дипломати працюють над тим, щоби бути представленими на цьому важливому заході.

Чому позиція КНР важлива

Китай є одним зі світових лідерів, який буде представлений на G20 9 – 10 вересня у Нью-Делі.