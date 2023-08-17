Під час війни для України важлива підтримка світових лідерів. Дмитро Кулеба висловив свою думку під час "Сніданку з 1+1".
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Що розказав Кулеба
Голова МЗС дав відповідь на запитання журналістів, кого ж підтримає Китай на саміті G20.
Китай був, є і буде ближче до позиції Китаю, це їхня стратегія. Але поки що він не робить нічого такого, що становило би загрозу інтересам України,
– зауважив міністр.
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Чому позиція КНР важлива
Китай є одним зі світових лідерів, який буде представлений на G20 9 – 10 вересня у Нью-Делі.
- Під час нещодавньої зустрічі у Джидді 5 – 6 серпня, де світові лідери обговорювали формулу миру, запропоновану Володимиром Зеленським, Китай проявив себе досить цікаво. Там не було Росії, тож можна було почути справжню позицію цієї країни – і вона на нашу користь.
- Росіяни ж дуже нервували, Лавров навіть подзвонив голові МЗС КНР. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що після Джидди поглибилися протиріччя між Росією та Китаєм.
- Експерти-міжнародники кажуть: Росії дуже неприємно усе, що відбувається без неї. Вона досить довго намагається схилити Китай на свій бік. Зараз триває візит очільника міноборони Китаю до Росії і Білорусі. Дехто вбачає у цьому демонстративну підтримку Росії з боку китайців і намагання протиставити себе Заходу. Можливо, це своєрідний сигнал Кремлю: так, ми були у Джидді, але хочемо продовжувати з вами співпрацю. Також КНР цікавлять плани Росії стосовно подальшої війни в Україні.