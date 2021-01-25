Заявление Госдепа о признании преследования уйгуров в Синцзяне геноцидом может иметь далеко идущие последствия для двух стран в экономическом и политическом плане.

Источник: 24 канал

В последние дни работы администрации Дональда Трампа Государственный секретарь США Майк Помпео сделал резонансное и важное заявление – преследование уйгуров в Китае имеет признаки геноцида. Такое решение может повлиять на дальнейшее сотрудничество Пекина и Вашингтона.

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Синьцзян и уйгуры: с чего все началось

Синьцзян-Уйгурский автономный округ находится на крайнем северо-западе Китая, его население – примерно 11 млн человек. Столица и административный центр – Урумчи. Это самый большой по территории район страны – 1/6 всего Китая.

Населенный преимущественно мусульманами-уйгурами, государство которых КНР силой присоединила к себе в XIX-XX веках (сначала в 1877 году, конечно – в 1949 году при попустительстве СССР – 24). Далее там происходила аннексия и оккупация. С тех пор идет постоянная борьба уйгуров за освобождение от власти Пекина.

В 2009 году, этнические столкновения в Урумчи унесли сотни жизней, а рост "Исламского государства" привлек внимание уйгуров, которые присоединялись к "Халифату". Поэтому Китай не могла не волновать ситуация в СУАР (Синцьзян-Уйгурский автономный округ – 24). Впрочем, такого размаха не ожидал никто.

Компартия решила проблему радикально – уничтожая саму исламскую веру местных жителей, стирая их культурную и этнолингвистическую идентичность. Сделать уйгуров, которые отличаются от господствующего в КНР этноса Хань, "настоящими китайцами". Это подавалось как добровольное решение, чтобы вывести их из темноты на свет. В последнее время в СУАР активная программа по переселению крестьян ради труда на заводах и фабриках и в коммерческом агросекторе.

Акция против преследования меньшинства уйгуров / Фото Politico Europe

А уже в начале 2017 года, там начали строить центры содержания под стражей, способные вместить до 1 млн человек – уйгуров и казахов. Те, кто там выжил и государственные документы проливают свет на ужасные условия содержания, которые сочетались с политической индоктринацией и часто – физическим насилием.

Уничтожение уйгуров физически и духовно Индоктринация присутствовала в школах и в культуре. Уйгурский язык заменяют на китайский, уйгурских ученых арестовывают, издательство на уйгурском – серьезно сокращено. Детей отрывали от семей и переводили в специальные интернаты. Постоянные сообщения о принудительном труде заставили крупные компании покидать Синьцзян или отказываться от поставок из этого региона.

США начали с запрета экспортировать томаты и хлопок из Синьцзяна, позже – записали несколько китайских компаний в "черный список". Они, по американским данным, стояли за системами массового слежения, задержания и принудительного труда. Все эти годы в Госдепе велась большая, но сокровенная работа.

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NYT приводят мощную цитату Майка Помпео: "Мы являемся свидетелями систематических попыток уничтожить уйгуров со стороны китайского государства". Это сходиться с официальным определением "геноцида" как "намерение уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу".

Что стояло за скандальным заявлением

Но важнее, что это произошло за один день до конца срока Трампа 20 января. Известно, что к этническому меньшинству уйгуров китайские власти применяют массовое заключение в лагерях, идеологическую обработку, принудительную стерилизацию женщин, пытки и принудительный труд. К этому добавляются привычные в Китае ограничения религиозной свободы, выражения мнений и ограниченное передвижение.

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Жертвами, сказал Майк Помпео, стали до 1 млн человек, передает Axios. США стали первыми, кто назвал такие действия Компартии Китая "геноцидом" и "преступлениями против человечности". Но чиновники надеются, что другие государства последуют американскому примеру.

После анализа имеющихся фактов, я пришел к выводу – не менее с марта 2017 года, Китай под руководством и контролем Компартии, совершил преступления против человечности против преимущественно мусульманского меньшинства уйгуров и других членов этнических и религиозных групп в Синьцзяне,

– сказал в своем заявлении Майк Помпео.

Тони Блинкен, кандидат на замену Помпео в команде Байдена, сказал на слушаниях по своему утверждению, что он согласен с такой оценкой событий. Кампания Байдена раньше тоже называла ее геноцидом. Данная позиция не появилась ниоткуда, утверждает Axios, но была венцом долгих лет работы Государственного департамента США. Причем пришлось уговаривать президента Трампа и его советников.

Жизни уйгуров – важны / Фото Foreign Policy

В 2020 году, Помпео попросил Посла из личных поручений Морсе Тана пересмотреть ситуацию и представить доклад в Офис глобальной уголовной юстиции. Документ должен содержать доказательства за или против признания преследования и геноцида. Отношения за последние 4 года между двумя странами ухудшились довольно серьезно и последнее решение Трампа-Помпео не сделает жизнь администрации Байдена легче. Как раз наоборот.

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"Актуализация" уйгурского вопроса "является одним из ключевых элементов стратегии давления Вашингтона на КНР и имеет идеологическую основу и глубокие политические и экономические последствия", – сказал в комментарии 24 канала Юрий Пойта, руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона в Центре исследований армии, конверсии и разоружения.

Признание преследования уйгуров геноцидом является фундаментальным для усиления нормативно-правовой основы санкционного режима США против Китая, добавил аналитик. Конечно, Пекин отвергает все обвинения и прикрывается антитеррором. Посольство Китая в Вашингтоне назвало заявление Госдепа "просто ложью".

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Это уже понятно сейчас, что КНР станет главным вызовом для мира в ближайшие годы и десятилетия. Постепенно формируется подход, что "экономика уже не может идти отдельно от политики и безопасности", – отметил Юрий Пойта.

За пределами США, в ЕС также все больше указывают на различия европейской политической системы с китайской. Это уже создает противоречие в отношениях между Брюсселем и Пекином.

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О возможностях дальнейшего сотрудничества, то после такого демарша они будут довольно ограничены. "Ситуация будет иметь негативное влияние на экономическое развитие между с одной стороны китайскими, а с другой – американскими и европейскими компаниями", – уверен эксперт. Причем, это будет касаться не только тех отраслей, которые непосредственно связаны с СУАР, но и других. Таких как IT, высокие технологии, энергетика.

Учитывая это, противостояние между США и КНР будет усиливаться и заставлять другие государства менять свою политику и подходы в отношении Китая,

– сделал прогноз Юрий Пойта.

А что же из этого нашей стране, наоборот, усиливает сотрудничество с Китаем? Нам "надо быть готовыми, что Китай становится противником номер один для США", а часть их компаний – "токсичными" на мировом рынке. Ситуация сейчас представляется "серьезно и надолго", поэтому следует провести анализ возможных последствий для Украины. "При необходимости корректировать взаимоотношения с Пекином", – сказал в заключение аналитик.