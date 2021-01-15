Ким Чен Ын начал год с большого отчетного заседания – партийного конгресса в Пхеньяне. Признав ошибки и провалы в экономике, молодой лидер КНДР взамен пообещал развивать еще больше ядерного оружия. А также назначил себя генсеком.

Лидер КНДР Ким Чен Ын назначил себя генеральным секретарем Трудовой партии КНДР. Такой же титул был у его отца и деда. Это укрепит его правление и сконцентрирует Трудовую партию вокруг его персоны. Также, он объявил о новой программе разработки ядерного оружия и средств его доставки. 24 канал описывает, чем готов удивить Ким Чен Ын в новом 2021 году.

Новая ядерная программа и ракеты



Ядерные ракеты КНДР во время парада / Фото global News

КНДР, заявил Ким Чен Ын, будет разрабатывать несколько видов ядерного оружия и средств его доставки по всему миру. Особо стоит выделить тактическое ядерное оружие (ракеты с небольшим ядерным зарядом – 24). "Развитие ядерного оружия должно неуклонно двигаться вперед", – сказал Ким выступая на Конгрессе.

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Как сообщает профильное издание NK News в своем твиттере, "Северная Корея обещает улучшить технологию ядерного оружия, делая его меньше, легче и тактическим. С другой стороны, производство "супер-большого" оружия тоже продолжится.

Север будет иметь два равноценных пути, нужные в современном мире. ТЯО можно использовать для борьбы с вторжением в страну, тогда как большие ракеты отложить для "мести США, Японии и Южной Корее, если их силы продолжат наступление после первого применения ядерного оружия".

Проекты находятся на разных стадиях разработки. Как пишет в своем анализе CNN, "технология наведения с несколькими боеголовками" (она же известна как MRV – multiple reentry vehicles – 24) уже на финальной стадии.

Что касается боеголовки, то была обсуждена идея создания "сверхзвукового глайдера", который будет способен избежать ПВО противника. Ранее о таких идеях заявляли в США и России. КНДР говорит, что "исследования закончены, страна готовится к "испытаниям и производству". Независимо проверить такие заявления почти невозможно.

Продолжается и работа над старой мечтой Ким Чен Ына – межконтинентальной баллистической ракетой на твердом топливе. Такие ракеты не потребуют долгой подготовки, их можно запускать быстрее "с земли и моря". Сейчас Ким имеет только МБР на жидком топливе.



Ким Чен Ын планирует создать новое вооружение / Фото NBC

Кстати, насчет моря: страна Кимов все еще строит свою ядерную субмарину, но на этом направлении прогресса меньше всего. Готовая подводная лодка увеличит возможность Северной Кореи пережить первый ядерный удар.

И пусть он уничтожит страну, Север сможет нанести ответный удар. Тот флот, который сейчас есть – около 70-ти лодок – старый, очень громкий и просто неспособный запускать ядерные ракеты. Впрочем, ждать прорыва в ближайшее время вряд ли стоит.

КНДР и современное оружие Из других обещаний: увеличить радиус поражения до 15 000 км, что поставит под угрозу Японию, Гуам и Австралию как минимум. В ближайшем будущем КНДР может создать разведывательные космические спутники и беспилотные летательные аппараты, которые могут летать до 500 км вглубь территории врага.

Программа очень амбициозная, но учитывая ситуацию, в которой оказалась КНДР (угроза голода, закрытые границы, падение экономики, санкции – 24) будет хорошо, если что-то одно будет полностью реализовано. Но КНДР уже не раз доказывала, что способна превышать мировые ожидания.

Южная Корея и Байден: международка для КНДР

Отношения с Южной Кореей "вернулись в период до подписания декларации в Пханмунджоме", сказали в Пхеньяне. Это значит, что взаимодействие откатилось как минимум до 2017 года и следует ожидать дальнейших конфронтацийв сфере безопасности на полуострове. Как сказал сам Ким Чен Ын, "к Югу будут относиться в зависимости от их реакции на наши справедливые требования и в зависимости от усилий, приложенных к выполнению договоренностей".

В 2018 году, два лидера Кореи обязались работать для поэтапного разоружения Корейского полуострова, но дальнейшие события привели к противоположным процессам. Сейчас Сеул получил разрешение от Америки на продолжение ракетной программы и тоже строит свою атомную субмарину. Поэтому в этом аспекте, разделенная Корея похожа между собой.

"Мечта об объединении стала еще более далекой" – слова Кима еще никогда не были столь правдивыми.

Несмотря на то, кто займет Белый дом, США остаются для Севера "самым большим врагом". Джо Байден, в отличие от Трампа, планирует работать не сам, а с союзниками США в регионе, чтобы усиливать давление на Пхеньян. При этом, на Севере – по крайней мере пока – не исключают возможность новых дипломатических переговоров.

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В условиях, когда Соединенные Штаты погружены во внутренний хаос, сделать себя услышанным бывает очень непросто. Новая власть в Белом доме должна действовать быстро. Либо КНДР вернется к режиму ядерных испытаний и ракетных запусков, если не будет видеть эффективного результата – изменение "враждебной политики", прекращение публикаций о нарушении прав человека и снятие санкций.

Особенно раздражала Кима формулировка "всеохватывающее и полное ядерное разоружение". У диктатора объясняли, что это значит и разоружение США тоже, что по понятным причинам невозможно.

Также КНДР постоянно подчеркивает, что совместные военные учения Сеула и Вашингтона угрожают безопасности их страны, что на них отрабатываются сценарии атаки на коммунистическую державу. Их, конечно, нужно отменить.

Сеул во главе с президентом Мун Чжэ Ином пытается балансировать и искать новые пути взаимодействия с Пхеньяном. Но их становится все меньше, потому что не раздражать Север и одновременно не раздражать Вашингтон – очень сложная, филигранная работа. И Голубому Дому не всегда удается держать этот баланс. До завершения срока Мун Чжэ Ина еще два года (2021, 2022), и это время необходимо максимально использовать.

Призраки прошлого и признание провала



Молодого лидера КНДР подняли на один уровень с отцом и дедом / Фото The Daily Star

Трамп и Ким Чен Ын встречались трижды ( в Сингапуре, в Ханое и в Демилитаризованной зоне между Кореями – 24), но так и не достигли значительного уменьшения ракетно-ядерного потенциала КНДР. Более того, он даже вырос за последние годы, и уже представляет собой растущую угрозу для региона и теоретическую – для США.

Любые новые встречи будут иметь для Ким Чен Ына очень высокую цену – он не может второй раз потерять лицо, как это было во Вьетнаме. Но одно уже очевидно точно – КНДР не откажется от своего ядерного арсенала. Можно только предотвратить создание нового, более современного. Но действия Севера вполне могут превратить ситуацию в межкорейскую погоню вооружений.

Историческое извинение Пять лет назад, во время прошлого партийного конгресса, Ким Чен Ын пообещал народу экономическое процветание. И хотя кое-что действительно было сделано и улучшено, в основном план стал провалом почти по всем пунктам, и молодой диктатор открыто признал это и даже – неслыханно для его семьи – извинился.

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Даже в Пхеньяне полки в супермаркетах могут быть пустыми, пишет BBC. На закрытой границе стоят машины с товарами, в том числе – медицинскими. В худшем случае, они вообще не попадут в страну. КНДР продолжает говорить о ноле случаев COVID-19, но международные эксперты не сомневаются, что опасная болезнь давно распространилась внутри государства.

Медицинская система Севера – устаревшая и архаичная, а государство снова начало сворачивать главную награду капитализма – продуктовые рынки "джанмаданг" и вместо них возводить государственные, которые не дают частным лицам заработать чуть больше денег. Поэтому не исключен сценарий отвлечения внимания нации от экономических страданий новыми парадами и тестированием стратегического оружия.