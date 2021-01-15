Кім Чен Ин почав рік із великого звітного засідання – партійного Конгресу в Пхеньяні. Визнавши помилки та провали в економіці, молодий лідер КНДР натомість пообіцяв розвивати ще більше ядерної зброї. А також призначив себе генсеком.

Лідер КНДР Кім Чен Ин призначив себе генеральним секретарем Трудової Партії КНДР. Такий самий титул був у його батька та діда. Це зміцнить його правління та сконцентрує Трудову партію навколо його персони. Також, він оголосив про нову програму розробки ядерної зброї та засобів її доставки. 24 канал описує, чим готовий здивувати Кім Чен Ин у новому 2021 році.

Нова ядерна програма та ракети

Ядерні ракети КНДР під час параду / Фото global News

КНДР, заявив Кім Чен Ин, буде розробляти кілька видів ядерної зброї та засобів її доставки по всьому світу. Особливо треба виділити тактичну ядерну зброю (ракети з невеликим ядерним зарядом – 24). "Розвиток ядерної зброї повинен неухильно рухатися вперед", – сказав Кім виступаючи на Конгресі.

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Як повідомляє профільне видання NK News у своєму твіттері, "Північна Корея обіцяє покращити технологію ядерної зброї, роблячи її меншою, легшою і тактичною". З іншого боку, виробництво "супер-великої" зброї також продовжиться.

Північ матиме два рівноцінних шляхи, потрібні у сучасному світі. ТЯЗ можна використати для боротьби з вторгненням в країну, тоді як великі ракети відкласти для "помсти США, Японії та Південній Кореї, якщо їх сили продовжать наступ після першого застосування ядерної зброї".

Проєкти знаходяться на різних стадіях розробки. Як пише у своєму аналізі CNN, "технологія наведення з кількома боєголовками" (вона ж відома як MRV – multiple reentry vehicles – 24) вже на фінальній стадії.

Щодо саме боєголовки, то була обговорена ідея створення "надзвукового глайдера", який буде здатний уникнути ППО супротивника. Раніше про такі ідеї заявляли в США та Росії. КНДР каже, що "дослідження закінчені, країна готується до "випробувань та виробництва". Незалежно перевірити такі заяви майже неможливо.

Продовжується і робота над старою мрією Кім Чен Ина – міжконтинентальною балістичною ракетою на твердому паливі. Такі ракети не потребуватимуть довгої підготовки, їх можна запускати швидше "з землі та моря". Наразі Кім має лише МБР на рідкому паливі.

Кім Чен Ин планує створити нове озброєння / Фото NBC

До речі, щодо моря: країна Кімів все ще будує свою ядерну субмарину, але на цьому напрямку прогресу менше всього. Готовий підводний човен збільшить можливість Північної Кореї пережити перший ядерний удар.

І нехай він знищить країну, Північ зможе завдати удару у відповідь. Той флот, який зараз є – близько 70-ти човнів – старий, дуже голосний та просто нездатний запускати ядерні ракети. Втім, чекати на прорив найближчим часом навряд чи варто.

КНДР та сучасна зброя З інших обіцянок: збільшити радіус ураження до 15 000 км, що поставить під загрозу Японію, Гуам та Австралію як мінімум. У найближчому майбутньому, КНДР може створити розвідувальні космічні супутники та беспілотні літальні апарати, які можуть літати до 500 км вглиб території ворога.

Програма дуже абмітна, але зважаючи на ситуацію, в якій опинилася КНДР (загроза голоду, закриті кордони, падіння економіки, санкції – 24) буде добре, якщо щось одне буде повністю реалізоване. Але КНДР вже не раз доводила, що здатна перевищувати світові очікування.

Південна Корея та Байден: міжнародка для КНДР

Відносини з Південною Кореєю "повернулися у період до підписання Декларації у Пханмунджомі", сказали в Пхеньяні. Це значить, що взаємодія відкатилася як мінімум до 2017 року і слід очікувати подальших безпекових конфронтацій на півострові. Як сказав сам Кім Чен Ин, "до Півдня будуть відноситись у залежності від їхньої реакції на наші справедливі вимоги і у залежності від зусиль, докладених до виконання домовленостей".

У 2018 році, два лідера Кореї зобов'язалися працювати для поетапного роззброєння Корейського півострова, але подальші події призвели до протилежних процесів. Наразі, Сеул отримав дозвіл від Америки на продовження ракетної програми і теж будує свою атомну субмарину. Тому в цьому аспекті, розділена Корея схожа між собою.

"Мрія про об'єднання стала ще більш далекою" – слова Кіма ще ніколи не були настільки правдивими.

Незважаючи на те, хто займе Білий Дім, США залишаються для Півночі "найбільшим ворогом". Джо Байден, на відміну від Трампа, планує працювати не сам, а з союзниками США в регіоні, щоб посилювати тиск на Пхеньян. При цьому, на Півночі – принаймні поки що – не виключають можливості нових дипломатичних перемовин.

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В умовах, коли Сполучені Штати занурені у внутрішній хаос, зробити себе почутим буває дуже непросто. Нова влада у Білому Домі повинна діяти швидко. Або КНДР повернеться до режиму ядерних випробувань та ракетних запусків, якщо не бачитиме ефективного результату – зміни "ворожої політики", припинення публікацій про порушення прав людини та зняття санкцій.

Особливо дратувало Кіма формулювання "всехоплююче та повне ядерне роззброєння". У диктатора пояснювали, що це означає і роззброєння США теж, що зі зрозумілих причин неможливо.

Також КНДР постійно наголошує, що спільні військові навчання Сеулу та Вашингтону загрожують безпеці їхньої країни, що на них відпрацьовуються сценарії атаки на комуністичну державу. Їх, звісно що, треба скасувати.

Сеул на чолі з президентом Мун Чже Іном намагається балансувати та шукати нові шляхи взаємодії з Пхеньяном. Але їх стає все менше, бо не дратувати Північ і одночасно не дратувати Вашингтон – дуже складна, філігранна робота. І Блакитному Дому не завжди вдається тримати цей баланс. До завершення терміну Мун Чже Їна ще два роки (2021, 2022) і цей час треба максимально використати.

Привиди минулого та визнання провалу

Молодого лідера КНДР підняли на один рівень з батьком та дідом / Фото The Daily Star

Трамп та Кім Чен Ин зустрічались тричі ( в Сингапурі, в Ханої та у Демілітаризованій зоні між Кореями – 24), але так і не досягли значного зменшення ракетно-ядерного потенціалу КНДР. Більше того, він навіть зріс за останні роки та вже представляє собою зростаючу загрозу для регіону і теоретичну – для США.

Будь-які нові зустрічі матимуть для Кім Чен Ина дуже високу ціну – він не може вдруге втратити обличчя, як це було у В'єтнамі. Але одне вже очевидно точно – КНДР не відмовиться від свого ядерного арсеналу. Можна лише запобігти створенню нового, більш сучасного. Але дії Півночі цілком можуть перетворити ситуацію на міжкорейську гонитву озброєнь.

Історичне вибачення П'ять років тому, під час минулого партійного Конгресу, Кім Чен Ин пообіцяв народу економічне процвітання. І хоча дещо дійсно було зроблено та покращено, в основному план став провалом майже по всіх пунктах і молодий диктатор відкрито визнав це та навіть – нечувано для його родини –вибачився.

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Навіть у Пхеньяні полиці в супермаркетах можуть бути пустими, пише BBC. На закритому кордоні стоять машини з товарами, у тому числі – медичними. У найгіршому випадку, вони взагалі не потраплять в країну. КНДР продовжує казати про нуль випадків COVID-19, але міжнародні експерти не сумніваються, що небезпечна хвороба давно поширилась всередині держави.

Медична система Півночі – застаріла та архаїчна, а держава знову почала згортати головну відзнаку капіталізму – продуктові ринки "джанмаданг" і замість них зводити державні, не даючі приватним особам заробити трохи більше грошей. Тож не виключений сценарій відволікання уваги нації від економічних страждань новими парадами та тестуванням стратегічної зброї.