Документи – частина проєкту "Касандра", заснованого на витоках з FinCEN – бюро США, яке має боротися з відмиванням грошей.

Сайт NBC News зробив матеріал про те, як КНДР відмиває гроші за допомогою банків у США. Схема розвинена та тривала вже кілька років. Про це свідчать до цього секретні матеріали, наголошує американське видання. 24 канал пояснює, як так сталося.

Як все почалося

Коли банк або інша фінансова інституція помічає щось потенційно незаконне, то створює SAR (suspicious activity report) – доповідь про підозрілу активність. Вона має інформувати владу про потенційно незаконну транзакцію, але не є сама по собі доказом вчинення злочину.

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Такі документи – надзвичайно секретні та зазвичай гарно охороняються. FinCEN наголосив, що розкриття даних SAR – злочин, що загрожує нацбезпеці країни, ставить під загрозу розслідування та безпеку тих, хто складає доповіді.

Використовуючи підставні компанії та китайську допомогу, Північна Корея спромоглася провести свої гроші через провідні банки в Нью-Йорку, згідно з банківськими документами. Банківські перекази від компаній з КНДР з непрозорою структурою власності часто приходили по черзі.

Між ними проходили дні або лише години. Наприклад, одна жінка, голова компанії у місті Даньдун в Китаї, робила це абсолютно відкрито. Її звати Ма Сяохонь, США вже висувало їй звинувачення у 2016 та 2019 роках.

Гроші завжди були цілим числом, без чітких комерційних причин робити такі транзакції. Подібні речі – "червоні сигнали" і сигналізують вони про спроби приховати реальне походження коштів, пояснив NBC експерт у галузі з Лондону Грем Берроу.

КНДР так прокачала 174,8 млн доларів США за кілька років. Перекази були затверджені такими банками як JPMorganChase, Bank of New York Mellon.

"Говорячи щиро, це виглядає як зрежисована атака північних корейців заради доступу до фінансової системи США протягом довгого часу і через декілька різних шляхів. Те, як це було зроблено – це дуже складний рівень", – сказав Ерік Лорбер, колишній співробітник Мінфіну США, який працював з санкціями проти КНДР у адміністрації Трампа.

Північна Корея стає все більш професійною у відмиванні коштів / Колаж Coinnounce

Документи щодо КНДР покривають час від 2008 до 2017 років, коли санкції проти країни Кімів лише посилювались за розробку та вдосконалення ракетної та ядерної програм. Але Північ завжди знаходила шляхи опинитися "нижче радару". Зусилля США та інших країн змінити це стикаються з величезними труднощами.

Це золотий пил, бо дуже мало журналістів мають доступ до такої інформації, як внутрішній банківський комплаєнс, – погодився Х'ю Гріффітс. Він працював в ООН у складі Експертної Панелі, яка слідкувала за КНДР та порушенням санкцій.

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Вище згаданий Bank of New York Mellon повідомив у 2015 році таке: вони зупинили підозрілі трансфери у розмірі 85,6 млн доларів США. Секретний документ розповідає про 20 млн з цієї суми.

Тоді з цим випадком зацікавилися у владі. Фінансова установа помітила переказ "червоними сигналами", бо власник грошей та їх отримувач скоріше за все були підставними. Деякі були зареєстровані у таких місцях як Камбоджа, що відразу викликає підозру. У іншому випадку в 2009 "попався" Сингапур та його судноплавний концерн United Green. США санкціонувало його директора Леонарда Лая у 2015 році за співпрацю з КНДР.

Лай допомагав фірмі з КНДР перевезти морем зброю з Куби до Північної Кореї. Санкції досі активні. У тому ж 2015 році, JP Morgan Chase теж повідомив про можливу ситуацію з грошима Пхеньяну.

Вони спостерігали платежі з 2011 по 2013 роки на загальну суму у 89,2 млн доларів США. Гроші мали зв'язок з 11 компаніями та людьми, що співпрацювали з Північною Кореєю.

Банк заявив, що раніше фігуранти їхніх SAR вже були помічені у відправці грошей до КНДР та Ірану. Там, знову ж таки, є компанії з Китаю та Сингапуру.

"Внутрішня розвідка банку пов'язує ці перекази із нелегальною активністю по розповсюдженню зброї (КНДР) та транзакціями з Іраном", – заявили у JP Morgan Chase. Китайська фірма-фігурант здійснила щонайменше 80 морських рейсів на Північ, додали у Panjiva, де слідкують за даними світової торгівлі.

Фірма Faith Surplus Trading, у свою чергу, відправила 14 переказів на 3,76 млн доларів США для China Oil Singapore (дочка China National United Oil). Остання була помічена і у допомозі Ірану з обходженням санкцій.

Досі незрозуміло, чому JP Morgan затвердили ці транзакції, пише NBC. Як вже згадано, вони мали попередній досвід та необхідну інформацію про тих, хто здійснює ці виплати. Банк заявив, що з 2014 року покращив свої заходи для боротьби з відмиванням коштів.

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КНДР не вперше ловлять на практиці відмивання коштів.

КНДР здатна відмити мільярди Ще в кінці травня цього року, NYT та інші американські медіа Ще в кінці травня цього року, NYT та інші американські медіа писали про звинувачення на адресу Пхеньяну, громадян КНДР та Китаю з боку влади США. Тоді мова йшла про 250 компаній-підрядників, які "працювали" з активами у 2,5 млрд доларів США, кажуть судові документи. Головною організацією у Герметичному королівстві, яка займається подібними речами, є Зовнішньоторговельний банк КНДР.

Після того, як гроші повернулися в країну, Північ використав їх для фінансування програм зброї масового знищення.

Як сховати нелегальні кошти: дивіться на обмін валют

Ключ до розуміння ситуації – у процесі обміну валюти, наголошує NBC. Більшість відмивання стається, коли один банк у США надає послуги банку за кордоном. Оскільки більшість світу робить бізнес у доларах США, американські банки вимушено задіяні у світових фінансових справах і махінаціях. Міжнародний банкінг дозволяє грошам подорожувати континентами майже миттєво та підтримує світову торгівлю.

Але для таких країн як Іран чи КНДР, вільне пересування коштів – "хайвей для відмивання", кажуть профільні експерти. Надія одна – їх гроші пройдуть непоміченими у напруженому фінансовому трафіку. Банк зовнішньої торгівлі КНДР відправляв своїх представників у такі країни як Австрія, КНР, РФ, Таїланд, Лівію та Кувейт. Там були створені секретні відділення та ті самі 250 фірм.

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З цих країн КНДР співпрацювала зі "сторонніми фінансовими посередниками" для закупівель товарів та навіть виплат у доларах США від імені зацікавлених осіб та фірм вдома.

Санкції проти КНДР Північній Кореї заборонено легально вивозити текстиль, морепродукти, вугілля, залізо та свинець. Ввозити ж заборонено нафтопродукти. Але, звичайно, все це робиться, тільки нелегально – раніше через кордон з КНР, але в основному – у відкритому морі.

Немає сподівань, що у найближчий час Північ облишить нелегальну практику, бо ситуація штовхає тільки посилювати її. Голод, санкції, епідемія ковіду (вірус безумовно є всередині країни – 24), тайфуни, розвиток ядерної та ракетної програм – все це потребує колосальних коштів, яких у Північної Кореї просто нема. Якщо не вийде відмити, то хакери Кім Чен Ина завжди готові спробувати банально вкрасти гроші.