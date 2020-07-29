Після місяців тверджень, що у КНДР немає коронавірусу, перший випадок таки був зафіксований. У чому небезпека цієї інфекції для найзакритішої країни світу.

Нульовий пацієнт

КНДР закрила кордони, коли у Китаї було близько 400 випадків. З тих пір влада казала, що у країні не було зареєстрованих випадків коронавірусу. Звичайно, це піддавалося сумніву, бо кордон з КНР виглядає доволі умовно і транзит був постійним. Лідер Кім Чен Ин навіть кілька разів зникав з поля зору на тижні. 24 канал розібрався у ситуації.

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Більшість припускала, що так очільник країни ховався від коронавірусу, який циркулював у Північній Кореї. Як би там не було, про перший офіційний випадок "Герметичне Королівство" оголосило лише цього тижня (щоправда, потім з'явилися спростування від мін-ва охорони здоров'я Півдня – 24).

Пхеньян наполягав, що підозрілі симптоми у втікача були, але кілька медичних оглядів принесли "невизначений результат". Можливо, це через відсутність/нестачу тестів методом ІФА або ж ПЦР у ізольованій санкціями країні. Сеул додав: жодних ознак хвороби у чоловіка не було, він також не контактував ні з ким, хто хворів.

Поліція раніше заборонила йому виїздити з території Південної Кореї, бо він з червня місяця знаходиться під слідством: звинувачується у сексуальному насильстві проти жінки, яка теж втекла з КНДР. Копи видали ордер на арешт 19 липня, у день втечі.

Мальовничий острів Канхва ставав місцем кількох вторгнень у Корею / Фото SnackFever

З острова Канхва він все ж втік. За інформацією військових Півдня, чоловік пробирався через каналізаційні труби, а потім якось розрізав їх на кінці труби, щоб дістатись до води.

Це дуже складний та незвичний шлях, зважаючи на те, що кордон з Півднем неофіційний та максимально охороняється. Фактично, ним слугує Демілітарізована Зона (ДМЗ). Зазвичай з КНДР тікають через Китай.

Згадані труби проходять під колючим дротом біля місця падіння ріки Хан у Жовте море. Цікаво, що це не перша його втеча: у 2017 році Кім проплив з Півночі до іншого південного острову – Кьонджу.

Як він сам розповідав на Youtube: "Пройшовши через колючий дріт та обійшовши заміновані поля, я дістався очерету біля річки Хан. Там я ховався близько трьох годин".

Далі він поплив, слідуючи за вогнями на південному боці річки. Вибравшись на берег, він закричав про допомогу, його знайшли південнокорейські солдати. Про його життя мало відомо, але Кім мав борги у майже 17 тисяч доларів (20 млн вон).

Колишній індустріальний центр Кесон – прикордонне місто біля Південної Кореї з населенням близько 200 тис. людей. Там створили спільний Кесонський індустріальний комплекс, де працювали робітники з обох Корей, але особливо з КНДР. Втім, після провокацій у 2016 році, Південь залишив проект та комплекс був закритий (КНДР, можливо, використовувала його нелегально – 24). Пізніше, на його місці постав Кесонський офіс радників, який мав сприяти примиренню двох держав. Під час останнього загострення, армія Північної Кореї підірвала його.

Ситуація всередині країни: карантин, еліта чекає вакцину

На території КНДР вперше за час пандемії запровадили карантин / Фото The New Humatarian

Тим часом, як повідомляє Daily NK, сам здався Міністерству державної безпеки, коли прибув до Кесону і зараз утримується там. Місто "повністю закрите до наступних наказів Комуністичної партії, всі дозволи на в'їзд та виїзд скасовано".

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До цього чоловік кілька днів жив в будинку друга. Після затримання, новини пішли до Пхеньяну та навіть до Кім Чен Ина, розповіло Daily NK джерело. Силовики прийняли рішення ізолювати чоловіка на 30 днів через підозрілі симптоми.

У нього є лихоманка, але влада вважає, що це не через Covid-19. Можливо, він застудився, тікаючи, – розповіло джерело Daily NK.

Кім Чен Ин на одному з останніх засідань / Фото KCNA

Якщо через місяць все буде добре, тоді у Міністерстві безпеки почнуть офіційно розслідувати його справу у повному обсязі. КНДР перейшла на рівень "максимальної надзвичайної ситуації". Кім Чен Ин скликав "екстренне розширене засідання Політбюро", яке сам відвідав.

Новини про можливого першого хворого передали по місцевому телебаченню, щоб посилити пильність громадян. Але також, щоб посилити спостереження та обшуки біля кордонів країни.

Кім Чен Ин заявив, що вимагає розслідування незаконного перетину кордону; винуватих буде "суворо покарано". Згадаємо, що вільно пересуватися по території Північної Кореї заборонено, для цього потрібні дозволи. Окремий треба мати, щоб заїхати до Пхеньяну, а жити там мають лише найкращі та найбільш вірні Кім Чен Ину люди.

Дехто на Півночі вважає (непублічно, звісно що – 24), що керівництво хоче скинути всю відповідальність за потенційну епідемію в КНДР на Південь та відволікти увагу народу від економічних провалів та проблем. Як би Пхеньян не закривався та не ховався, вірус все одно прийде.

"Колись Кім Ір Сен оголосив подібну ситуацію, хоча ситуація стосувалася лише загиблих качок на фермі, які померли через інфекцію. Тепер же мова йде про людські життя, тож Кім Чен Ин сказав чиновникам з контролю за хворобами, що вони на війні", – цитує видання своїх інформаторів.

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Чоловік з Кесону, мабуть, буде використаний у пропаганді. Наприклад, його "вилікують завдяки компартії та безкоштовній медицині КНДР". Майбутні передачі їжі та припасів з боку Півдня можуть називатися "компенсацією" за дозвіл з боку Півночі впустити втікача.

COVID-19 як виклик для родини Кімів

Як і мабуть будь-яка еліта у світі, північнокорейська теж бажає отримати вакцину раніше за інших. Daily NK повідомляє цікаві подробиці: топ-чиновники КНДР пропонують долари людям за кордоном, щоб ті придбали (ну або й вкрали, це ж КНДР!) вакцину, коли вона буде готова.

Незалежно від її вартості. Китайських торговців опитують щодо цього. Багата верхівка країни не вірить у здатність влади розробити її самостійно, не кажучи вже про базові ліки, які все ще недоступні багатьом людям. "Уряд може обдурити простих людей, але еліти Пхеньяну не такі довірливі", –цитує Daily NK своє джерело.

Системи тестів для лікарень були імітацією власного виробництва, але по факту були закордонними. Звичайне населення бачить авральні темпи підготовки та не дуже розуміє, чому? Адже в КНДР все ще 0 зафіксованих випадків (ну або один, якщо у втікача все ж таки ковід – 24).

COVID-19 таки вбиває громадян КНДР? Хоча тисячі людей знаходяться Хоча тисячі людей знаходяться в ізоляції , про її результати нічого не відомо. За даними , які неможливо незалежно перевірити, майже 200 солдатів армії Північної Кореї померли від COVID-19 ще навесні, а "трупів було забагато для кремації".

Носіння масок на вулиці та спроба соціального дистанціювання може не врятувати Північ, бо медична інфраструктура майже знищена. Від тих, хто утік можна почути страшні історії (втім, їх треба сприймати з долею скепсису – 24) про ампутації без наркозу та лікарів, які продавали наркотики у обмін на їжу.

І це на фоні нового голоду, який нагадує "Важкий марш" 1990-х. Від нього, потенційно, могли загинути мільйони північних корейців. Ще одна велика криза може поставити під питання небесний, майже божествений мандат родини Кімів на керування КНДР.