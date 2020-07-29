После месяцев утверждений, что в КНДР нет коронавируса, первый случай таки был зафиксирован. В чем опасность этой инфекции для самых закрытой страны мира.

Нулевой пациент

КНДР закрыла границы, когда в Китае было около 400 случаев. С тех пор власть говорила, что в стране не было зарегистрированных случаев коронавируса. Конечно, это подвергалось сомнению, потому что граница с КНР выглядит довольно условно, и транзит был постоянным. Лидер Ким Чен Ын даже несколько раз исчезал из поля зрения на недели. 24 канал разобрался в ситуации.

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Большинство предполагало, что так глава страны скрывался от коронавируса, который циркулировал в Северной Корее. Как бы то ни было, о первом официальном случае "герметичное Королевство" объявило лишь на этой неделе (правда, потом появились опровержение от министерства здравоохранения Юга – 24).

Пхеньян настаивал, что подозрительные симптомы у беглеца были, но несколько медицинских осмотров принесли "неопределенный результат". Возможно, это из-за отсутствия/недостатка тестов методом ИФА или ПЦР в изолированной санкциями стране. Сеул добавил: никаких признаков болезни у мужчины не было, он не контактировал ни с кем, кто болел.

Полиция ранее запретила ему выезжать с территории Южной Кореи, потому что он с июня месяца находится под следствием: обвиняется в сексуальном насилии против женщины, которая тоже сбежала из КНДР. Копы выдали ордер на арест 19 июля, в день бегства.

Живописный остров Канхва становился местом нескольких вторжений в Корею / Фото SnackFever

С острова Канхва он все же сбежал. По информации военных Юга, мужчина пробирался через канализационные трубы, а потом как-то разрезал их на концах, чтобы добраться до воды.

Это очень сложный и необычный путь, учитывая то, что граница с Югом неофициальная и максимально охраняется. Фактически, им служит демилитаризованная Зона (ДМЗ). Обычно из КНДР бегут через Китай.

Упомянутые трубы проходят под колючей проволокой возле места впадания реки Хан в Желтое море. Интересно, что это не первый его побег: в 2017 году Ким проплыл с севера на другой южный остров – Кенджу.

Как он сам рассказывал на Youtube: "Пройдя через колючую проволоку и обойдя заминированные поля, я добрался до камыша у реки Хан. Там я прятался около трех часов".

Дальше он поплыл, следуя за огнями на южной стороне реки. Выбравшись на берег, он закричал о помощи, его нашли южнокорейские солдаты. О его жизни мало известно, но Ким имел долги в почти 17 тысяч долларов (20 млн вон).

Бывший индустриальный центр

Кессон – пограничный город у Южной Кореи с населением около 200 тыс. людей. Там создали совместный кесонский индустриальный комплекс, где работали рабочие из обеих Корей, но особенно из КНДР. Впрочем, после провокаций в 2016 году Юг оставил проект, и комплекс был закрыт (КНДР, возможно, использовала его нелегально – 24). Позже, на его месте предстал Кесонский офис советников, который должен был способствовать примирению двух государств. Во время последнего обострения, армия Северной Кореи взорвала его.

Ситуация внутри страны: карантин, элита ждет вакцину

На территории КНДР впервые за время пандемии ввели карантин / Фото The New Humatarian

Между тем, как сообщает Daily NK, сам сдался Министерству государственной безопасности, когда прибыл в кессон и сейчас содержится там. Город "полностью закрыт до следующих приказов Коммунистической партии, все разрешения на въезд и выезд отменены".

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До этого мужчина несколько дней жил в доме друга. После задержания, новости пошли в Пхеньян и даже к Ким Чен Ыну, рассказал Daily NK источник. Силовики приняли решение изолировать мужчину на 30 дней из-за подозрительных симптомов.

У него есть лихорадка, но власть считает, что это не из-за Covid-19. Возможно, он простудился, убегая, – рассказал источник Daily NK.

Ким Чен Ын на одном из последних заседаний / Фото KCNA

Если через месяц все будет хорошо, тогда в Министерстве безопасности начнут официально расследовать его дело в полном объеме. КНДР перешла на уровень "максимальной чрезвычайной ситуации". Ким Чен Ын созвал "экстренное расширенное заседание Политбюро", которое сам посетил.

Новости о возможном первом больном передали по местному телевидению, чтобы усилить бдительность граждан. Но также, чтобы усилить наблюдение и обыски у границ страны.

Ким Чен Ын заявил, что требует расследования незаконного пересечения границы; виновные будет "сурово наказаны". Вспомним, что свободно передвигаться по территории Северной Кореи запрещено, для этого нужны разрешения. Отдельный надо иметь, чтобы заехать в Пхеньян, а жить там могут только лучшие и наиболее верные Ким Чен Ыну люди.

Кое-кто на Севере считает (непублично, конечно – 24), что руководство хочет скинуть всю ответственность за потенциальную эпидемию в КНДР на Юг и отвлечь внимание народа от экономических провалов и проблем. Как бы Пхеньян ни закрывался и не прятался, вирус все равно придет.

"Когда-то Ким Ир Сен объявил подобную ситуацию, хотя ситуация касалась только погибших уток на ферме, которые умерли из-за инфекции. Теперь же речь идет о человеческих жизнях, поэтому Ким Чен Ын сказал чиновникам по контролю за болезнями, что они на войне", – цитирует издание своих информаторов.

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Человек из Кессона, видимо, будет использован в пропаганде. Например, его "вылечат благодаря компартии и бесплатной медицине КНДР". Будущие передачи еды и припасов со стороны Юга могут называться "компенсацией" за разрешение со стороны Севера впустить беглеца.

COVID-19 как вызов для семьи Кимов

Как и наверное любая элита в мире, северокорейская тоже желает получить вакцину раньше других. Daily NK сообщает интересные подробности: топ-чиновники КНДР предлагают доллары людям за рубежом, чтобы те приобрели (ну или украли, это же КНДР!) вакцину, когда она будет готова.

Независимо от ее стоимости. Китайских торговцев опрашивают по этому поводу. Богатая верхушка страны не верит в способность власти разработать ее самостоятельно, не говоря уже о базовых лекарствах, которые все еще недоступны многим людям. "Правительство может обмануть простых людей, но элиты Пхеньяна не такие доверчивые", –цитирует свой источник Daily NK.



Системы тестов для больниц были имитацией собственного производства, но по факту были зарубежными. Обычное население видит авральные темпы подготовки и не очень понимает, почему? Ведь в КНДР все еще 0 зафиксированных случаев (ну или один, если у беглеца все же Ковид – 24).

COVID-19 таки убивает граждан КНДР?

Хотя тысячи людей находятся Хотя тысячи людей находятся в изоляции , о ее результатах ничего не известно. По данным , которые невозможно независимо проверить, почти 200 солдат армии Северной Корее умерли от COVID-19 еще весной, а "трупов было многовато для кремации".

Ношение масок на улице и попытка социального дистанцирования может не спасти Север, потому что медицинская инфраструктура почти уничтожена. От тех, кто сбежал, можно услышать страшные истории (впрочем, их надо воспринимать с долей скепсиса – 24) об ампутации без наркоза и врачах, которые продавали наркотики в обмен на еду.

И это на фоне нового голода, который напоминает "Тяжелый марш" 1990-х. От него, потенциально, могли погибнуть миллионы северных корейцев. Еще один большой кризис может поставить под вопрос небесный, почти божественный мандат семьи Кимов на управление КНДР.