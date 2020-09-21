Існує вірогідність, що КНДР здійснить провокацію у вигляді підводного ракетного тесту перед виборами президента США цієї осені. Ми зібрали все, що відомо про цей задум.

До виборів президента США лишилося близько двох місяців і експерти кажуть, що КНДР може використати цей час. Найбільш вірогідною провокацією може стати довгоочікуваний підводний тест – запуск ракети з субмарини. Для цього Північ вже деякий час добудовує свій новий підводний човен. 24 канал розповідає подробиці.

Можливий ракетний тест

Підводна ракета КНДР / Фото KCNA

Хоча вірити Південній Кореї у питаннях Півночі на 100% не можна, вірогідність провокації на великі дати в КНДР зберігається. День Незалежності США 4 липня, наприклад, вони відзначили випробуванням зброї. Але про це стало відомо пізніше, бо активно подію на Півночі не висвітлювали. Великий ракетний запуск, звісно, приховати буде значно складніше, бо він зазвичай фіксується ще на стадії підготовки.

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Про ймовірний тест згадав на слуханнях для свого затвердження кандидат на посаду голови Об'єднаного комітету очільників штабів Вон Ін-Чуль.

Поки що КНДР повністю зайнята відновленням після смертоносних тайфунів, які у тому числі пошкодили головну гавань Сінпхо. Але після цього, ближче до дати американських виборів, провокація можлива. Причина у тому, що Кім хоче знову тиснути на США, і – можливо – вже на нову адміністрацію.

"Країна Кімів" вже деякий час розвиває окремий клас ракет, відомий як "Полярна Зірка". Він переважно призначений для запуску якраз з-під води (лише одна з потенційно трьох ракет – наземна – 24).

На відміну від випробувань на материку, підводні запуски доволі складно відстежити, що робить їх до певної міри непередбачуваними та небезпечними. Останній раз в КНДР це робили минулого жовтня, вперше за три роки.

Кім Чен Ин інспектує нову субмарину КНДР / Фото KCNA

Але тоді це було зроблено з затопленої баржі. Нова субмарина, що її Кім Чен Ин інспектував у липні 2019 року, поки не була показана у воді. Очікується, що в неї буде кілька шахт для запуску ракет.

"Полярна зірка-3" може пролетіти десь 1300 км, якщо запущена по нормальній траекторії (зазвичай, КНДР запускає ракети просто в небо – 24). Але от висота може бути достатньою – 910 км у атмосферу.

Через це деякі експерти сумніваються, що КНДР зараз "до снаги" провадити велику військову активність: голод, тайфуни, ковід, закритий кордон з головним союзником – КНР, вплив міжнародних санкцій. Все це забирає багато грошей та уваги. Наприклад, цієї думки дотримується номінант на посаду міністра оборони Південної Кореї Су Вук.

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Якщо Кім і наважиться, то, скоріш за все, знову використає баржу. Принаймні, її вже забрали з Сінпхо або перевезли у інше місце, відзначає сайт 38North, який здійснює супутниковий моніторинг КНДР.

Центр стратегічних та міжнародних досліджень додав на цю тему: "переміщення суден, які мали тягнути платформу – не остаточний, але натяк на можливий тест ракети "Полярна зірка-3"".

Найближчий шанс її побачити – військовий парад у жовтні, якщо КНДР виведе ракети на площу. Цього року він має бути присвячений 75-річчю з дня заснування Робочої Партії КНДР 10 жовтня.

Парад на фоні катастрофи

Північна Корея готує великий парад на 10 жовтня / Фото: AFP

На фотографіях з супутників, зроблених 31 серпня видно тисячі солдат у формаціях, які готуються на тренувальній парадній базі Мірім, повідомляє "Голос Америки". Окрім людей, помічено ще сотні одиниць військової техніки.

Ця база розташована на схід від Пхеньяну. Через проблеми, викликані негодою та ймовірними випадками коронавірусу, підготовка почалася на тиждень пізніше, ніж було заплановано. Там було зафіксовано до 100 гаражів для техніки та кілька нових ракетних тягачів.

Нова суперзброя Кіма "Головною зіркою" цього параду потенційно "Головною зіркою" цього параду потенційно може стати нова міжконтинентальна ракета з твердопаливним двигуном – давня мрія Кім Чен Ина. На початку року він обіцяв показати світу "нову стратегічну зброю". Якщо це таки станеться, то нинішні МБР "Хвасонг-14" та "Хвасонг-15" стануть попереднім поколінням, бо засновані на використанні рідкого палива.

Новий тип ракет не потребуватиме довгої підготовки, під час якої її можна знищити. Вони довше можуть знаходитись у заправленому стані, готовими до завдання удару плюс їх легше перевозити.

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Непередбачуваність арсеналу зростає. Не кажучи вже про те, що Північна Корея не зупиняла свою ядерну програму зі збагачення урану та виробництва ядерних зарядів. Розвивається також хімічно-біологічна зброя. По останнім оцінкам, КНДР вже має до 5000 тон збройних хімікатів. Включаючи, але не обмежуючись, такими речовинами як VX та зарин.

"Такі дати дуже важливі для символізму та лідерів КНДР, – пояснив DW Ден Пінкстон, професор з міжнародних відносин в Університеті Трой в Сеулі. – Вони розробляють кілька нових систем, оновлюють інші. Серед них: ракетна артилерія, безпілотники, керовані ракети". Чи будуть вони на площі Кім Ір Сена – виключно політичне рішення, але так робилося раніше.

На параді, скоріше за все, Кім покаже нову МБР на твердому паливі, – впевнено прокоментував для VOA Кім Дон-юп, експерт з армії КНДР, професор Університету Кюнгнам в Сеулі.

"Те, що у столиці взагалі готуються до параду – знак, що принаймні в Пхеньяні ситуація з ковідом під контролем", – пояснив для VOA Янг Му-джин, професор з Університету вивчення КНДР в Сеулі. Можливо, описаного вище тесту і не буде, але Кім Чен Ин вдасться до меншої провокації під час святкування. Аналітики очікують, що Північ покаже "до 12-ти" різних ракетних систем.

Президент США Дональд Трамп звертав мало уваги на тести артилерії та ракет короткого радіусу, які несуть пряму загрозу формальним союзникам США в регіоні – Південній Кореї та Японії.

Білий Дім дав на них "зелене світло", поки Кім Чен Ин виконує власний мораторій на ядерні випробування та тести великої зброї. Наразі Пхеньян "не зацікавлений" у продовженні діалогу, тож може вдатися до підняття ставок у грі.