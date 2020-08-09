КНДР вже довго хоче добитися так званого "ядерного паритету" – ситуації, коли ядерну програму Півночі будуть сприймати рівною іншим ядерним силам, а головне – рівною США.

Чи дійсно КНДР створила мініатюрну ядерну зброю?

На Півночі у це вірять, бо ще у 2016 році про такий прорив сказав сам Кім Чен Ин. А там не прийнято ставити під сумнів слова чи твердження лідера. 24 канал розібрав, де правда, а де лише здогадки у справі про таємничу зброю.

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"Боєголовки були стандартизовані заради пристосування до балістичних ракет. Це було зроблено шляхом мініатюризації", – заявило інформаційне агентство KCNA. І додало: "Це можна вважати справжнім ядерним фактором стримування".

КНДР розробляє нові боєголовки / Колаж Live Heed

Ще командувач військ США в Кореї генерал Кертіс Скапаротті (зараз командує військами США в Європі – 24) казав, що у Півночі є можливість зменшувати свої боєголовки. А це було ще до заяви Кім Чен Ина (2013-2014 роки).

Теж саме стверджували:

його колега з Північного командування NORAD;

адмірал Вільям Гортні та голова стратегічного командування;

адмірал Сесіл Гейні.

Менші, але небезпечні У Вашингтоні дотримуються думки, що маленькі боєголовки техніки Кіма можуть ставити і на менші ракети, націлені на Японію та Південну Корею. Такі, наприклад, як Хвасонг-13 (попередне покоління цієї серії). Частина ядерного арсеналу вже могла пройти зменшення. Сеул, у свою чергу, вважає, що розробки дійшли аж до рівня зовсім маленьких ракет "Скад" та "Нодон". Втім, підтвердження цьому поки немає.

Остання доповідь незалежної Панелі Експертів по КНДР при ООН знову підняла цю тему.

За їх даними, "країна Кімів" вже має готові зменшені боєголовки. Цей текст конфіденційний, але ЗМІ змогли з ним ознайомитись. Панель слідкує за ефективністю введених проти Півночі санкцій і як саме Північ їх порушує. Неназвані країни думають, що "Північна Корея розробила мініатюрні ядерні пристрої, щоб вони вписались у їх балістичні ракети". Конгрес США вважає, що мова може йти як про засоби доставки малої дальності, так і про міжконтинентальні ракети.

Це лише перший крок: зазвичай, ядерна бомба або міжконтинентальна балістична ракета у небі не сама. Її супроводжують "фейкові" приманки. Вони мають допомогти пройти протиповітряну оборону супротивника, відволікаючи увагу.

З землі немає часу та можливості розібратися що реальне, а що – ні. Найбільш розвинені ядерні сили також змогли розробити ракети з кількома боєголовками. КНДР безсумнівно спробує "зайти в цю лігу", але чи у них вийде – велике питання.

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Їм ще потрібно тестувати та покращувати свої ракети Хвасонг-14 та Хвасонг-15 у частині навігації, маневрування в польоті та виживання при поверненні у атмосферу Землі. Запусків МБР не було з 2017 року, але вже тоді стало ясно, що в теорії вони можуть досягти континентальних США. З 2017 року, за оцінками розвідки США, Кім може виробляти від 7 до 12 боєголовок в рік, а загалом має 30-60. КНДР "залишається відданою розвитку стратегічного плану розвитку та виробництва зброї", йдеться у звіті засідання Центральної військової комісії.

Новою віхою у ядерній історії КНДР може стати розвиток родини ракет "Пуккугсон" ("Полярна зірка" на корейській – 24). Наразі вона налічує приблизно три ракети: дві підводні для підводних човнів, одну наземну.

За їх допомогою Пхеньян може обходити оборону THAAD Японії та Південної Кореї. THAAD – це комплекс протиповітряної оборони, який має перехоплювати ворожі ракети на великій висоті під час фінальної фази польоту (перед зниженням та ударом – 24). Конгрес вважає, що ця система вже не відповідає викликам сучасності. До речі, Південна Корея стала незалежно розвивати оборону, комбінуючи системи THAAD, Aegis та Patriot.

Є ще одна проблема: комплекс не може перехоплювати рати далекого радіусу, що і планує використовувати КНДР. Інші ракети за арсеналу, такі як KN-24 та KN-15, серйозно загрожують Південній Кореї та Японії навіть без ядерних зарядів.

KN-25 – щось середнє між ПРО та ракетою короткого радіусу / Фото KCNA

Північ продовжує свою ядерну програму зі збагачення урану та вироблення ядерних зарядів. Там і не зупиняли цей процес, незважаючи на постійні зникнення Кім Чен Ина та епідемію коронавірусу. А порушення санкцій навіть посилилося. Якщо буде потреба, КНДР зможе відбудувати інфраструктуру, потрібну для ядерного тесту. Головні тунелі комплексу Пунгері цілі, знищені лише входи.

Не тільки ядерка: чим ще займається Північна Корея останнім часом

Інтернет розширив можливості КНДР по шпигунству та незаконному збагаченню / Колаж Fossbytes

Наприклад, шпигує за членами Радбезу ООН за допомогою пошти Gmail. Ні, не жарт. Північна Кореяі розпочала кібератаки на працівників найвищого органу ООН у 2020 році. Про це теж йдеться у згаданому вище неопублікованому звіті. Під прицілом опинилися 11 чиновників від шести країн Радбезу.

Використавши цілеспрямовану фішингову кампанію, КНДР намагалася здобути інформацію. Це курувала служба розвідки Півночі, а повідомлення розсилались у Gmail та WhatsApp. Пхеньян останнім часом розвиває своїх хакерів у окрему кіберзброю, за допомогою якої викрадає дані, інформацію та мільярди доларів. Також інтернет гарно помагає КНДР обходити санкції.

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Одночасно КНДР починає розвивати криптовалюти з тією самою метою, але поки не зрозуміло, як саме північні корейці отримують з біткойнів гроші. Незважаючи на пандемію та резолюцію ООН, яка забороняє наймати громадян КНДР по всьому світу для роботи, працівники у РФ та КНР все ще їдуть. З Китаєм відновили і незаконну торгівлю вугіллям, перевантажуючи його з корабля на корабель. Таких трансферів на 7 травня набралося 32.

Назад прийшло до 1,6 млн тонн палива, що набагато більше річного ліміту у 500 тисяч тон. КНДР також отримала спеціальні захисні костюми американських фірм 3М та Dupont. Вони туди потрапили у обхід санкцій. Так само лишається й питання щодо люксових автомобілів, бо у Пхеньяні помітили Lexus, Mercedes-Benz S-класу та Audi.