КНДР уже долго хочет добиться так называемого "ядерного паритета" – ситуации, когда ядерную программу Севера будут воспринимать равной другим ядерным силам, а главное – равной США.

Действительно ли КНДР создала миниатюрное ядерное оружие?

На Севере в это верят, потому что еще в 2016 году о таком прорыве сказал сам Ким Чен Ын. А там не принято ставить под сомнение слова или утверждения лидера. 24 канал разобрал, где правда, а где лишь догадки по делу о таинственном оружии.

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"Боеголовки были стандартизированы ради приспособления к баллистическим ракетам. Это было сделано путем миниатюризации", – заявило информационное агентство KCNA. И добавило: "Это можно считать настоящим ядерным фактором сдерживания".

КНДР разрабатывает новые боеголовки / Коллаж Live Heed

Еще командующий войсками США в Корее генерал Кертис Скапаротти (сейчас командует войсками США в Европе – 24) говорил, что у Севера есть возможность уменьшать свои боеголовки. А это было еще до заявления Ким Чен Ына (2013-2014 годы).

Тоже самое утверждали:

его коллега из Северного командования NORAD;

адмирал Уильям Гортни и глава стратегического командования;

адмирал Сесил Гейни.

Меньшие, но опасные

В Вашингтоне придерживаются мнения, что маленькие боеголовки техники Кима могут ставить и на меньшие ракеты, нацеленные на Японию и Южную Корею. Такие, например, как Хвасонг-13 (предыдущее поколение этой серии). Часть ядерного арсенала уже могла пройти уменьшение. Сеул, в свою очередь, считает, что разработки дошли до уровня совсем маленьких ракет "Скад" и "Нодон". Впрочем, подтверждения этому пока нет.

Последний доклад независимой Панели Экспертов по КНДР при ООН вновь поднял эту тему.

По их данным, "страна Кимов" уже владеет готовыми уменьшенными боеголовками. Этот текст конфиденциальный, но СМИ смогли с ним ознакомиться. Панель следит за эффективностью введенных против Севера санкций и как Север их нарушает. Неназванные страны думают, что "Северная Корея разработала миниатюрные ядерные устройства, чтобы они вписались в их баллистические ракеты". Конгресс США считает, что речь может идти как о средствах доставки малой дальности, так и о межконтинентальных ракетах.

Это лишь первый шаг: как правило, ядерная бомба или межконтинентальная баллистическая ракета в небе не одна. Ее сопровождают "фейковые" приманки. Они должны помочь пройти противовоздушную оборону противника, отвлекая внимание.

С земли нет времени и возможности разобраться, что реальное, а что – нет. Наиболее развитые ядерные силы также смогли разработать ракеты с несколькими боеголовками. КНДР несомненно попытается "зайти в эту лигу", но получится ли у них – большой вопрос.

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Им еще нужно тестировать и улучшать свои ракеты Хвасонг-14 и Хвасонг-15 в части навигации, маневрирование в полете и выживание при возвращении в атмосферу Земли. Запусков МБР не было с 2017 года, но уже тогда стало ясно, что в теории они могут достичь континентальных США. С 2017 года, по оценкам разведки США, Ким может производить от 7 до 12 боеголовок в год, а в целом имеет 30-60. КНДР "остается преданной развитию стратегического плана развития и производства оружия", – говорится в отчете заседания Центральной военной комиссии.

Новой вехой в ядерной истории КНДР может стать развитие семьи ракет "Пуккугсон" ("Полярная звезда" на корейском – 24). Сейчас она насчитывает примерно три ракеты: две подводные для подводных лодок, одну наземную.

С их помощью Пхеньян может обходить оборону THAAD Японии и Южной Кореи. THAAD – это комплекс противовоздушной обороны, который должен перехватывать вражеские ракеты на большой высоте во время финальной фазы полета (перед снижением и ударом – 24). Конгресс считает, что эта система уже не отвечает вызовам современности, кстати. Южная Корея стала независимо развивать оборону, комбинируя системы THAAD, Aegis и Patriot.

Есть еще одна проблема: комплекс не может перехватывать ракеты дальнего радиуса, что и планирует использовать КНДР. Другие ракеты с арсенала, такие как KN-24 и KN-15, серьезно угрожают Южной Корее и Японии даже без ядерных зарядов.

KN-25 – нечто среднее между ПРО и ракетой короткого радиуса / Фото KCNA

Север продолжает свою ядерную программу по обогащению урана и изготовлению ядерных зарядов. Там и не останавливали этот процесс, несмотря на постоянные исчезновения Ким Чен Ына и эпидемию коронавируса. А нарушение санкций даже усилилось. В случае необходимости, КНДР сможет восстановить инфраструктуру, необходимую для ядерного теста. Главные туннели комплекса Пунгэри целые, уничтожены только входы.

Не только ядерка: чем еще занимается Северная Корея в последнее время

Интернет расширил возможности КНДР по шпионажу и незаконному обогащению / Коллаж Fossbytes

Например, шпионит за членами Совбеза ООН с помощью почты Gmail. Нет, не шутка. Северная Кореяи начала кибератаки на работников высшего органа ООН в 2020 году. Об этом тоже говорится в упомянутом выше неопубликованном отчете. Под прицелом оказались 11 чиновников с шести стран Совбеза.

Использовав целенаправленную фишинговую кампанию, КНДР пыталась получить информацию. Это курировала служба разведки Севера, а сообщения рассылались в Gmail и WhatsApp. Пхеньян в последнее время развивает своих хакеров в отдельное кибероружие, с помощью которого ворует данные, информацию и миллиарды долларов. Также интернет хорошо помогает КНДР обходить санкции.

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Одновременно КНДР начинает развивать криптовалюты с той же целью, но пока не понятно, как северные корейцы получают с биткойнов деньги. Несмотря на пандемию и резолюцию ООН, которая запрещает нанимать граждан КНДР по всему миру для работы, работники в РФ и КНР все еще едут. С Китаем восстановили и незаконную торговлю углем, перегружая его с корабля на корабль. Таких трансферов по состоянию на 7 мая набралось 32.

Назад пришло до 1,6 млн тонн топлива, что гораздо больше годового лимита – в 500 тысяч тонн. КНДР также получила специальные защитные костюмы американских фирм 3М и Dupont. Они туда попали в обход санкций. Так же остается и вопрос о люксовых автомобилях, потому что в Пхеньяне заметили Lexus, Mercedes-Benz S-класса и Audi.