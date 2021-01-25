Заява Держдепу про визнання переслідування уйгурів у Синцзяні геноцидом може мати далекоглядні наслідки для двох країн у економічному та політичному плані.

Джерело: 24 канал

У останні дні роботи адміністрації Дональда Трампа Державний секретар США Майк Помпео зробив резонансну та важливу заяву – переслідування уйгурів у Китаї має ознаки геноциду. Таке рішення може вплинути на подальшу співпрацю Пекіну та Вашингтону.

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Сіньцзян та уйгури: з чого все почалося

Сінцзян-уйгурський автономний округ знаходиться на крайньому північному заході Китаю, його населення – приблизно 11 млн людей. Столиця та адміністративний центр – Урумчі. Це найбільший за територією район країни – 1/6 усього Китаю.

Населений переважно мусульманами-уйгурами, державу яких КНР силою приєднала до себе у XIX-XX століттях (спочатку у 1877 році, кінцево – у 1949 році при потуранні СРСР – 24). Далі там відбувалася анексія та окупація. Відтоді йде постійна боротьба уйгурів за визволення від влади Пекіну.

У 2009, етнічні сутички в Урумчі забрали сотні життів, а зростання "Ісламської держави" привернуло увагу уйгурів, які приєднувалися до "Халіфату". Тож Китай не могла не хвилювати ситуація в СУАР (Сінцьзян-Уйгурський автономний округ – 24). Втім, такого розмаху не очікував ніхто.

Компартія розв'язала проблему радикально – знищуючи саму ісламську віру місцевих людей, стираючи їхню культурну та етнолінгвістичну ідентичність. Зробити уйгурів, які відрізняються від панівного в КНР етносу Хань, "справжніми китайцями". Це подавалося як добровільне рішення, щоб вивести їх з темряви на світло. Останнім часом в СУАР активна програма з переселення селян заради праці на заводах та фабриках та у комерційному агросекторі.

Акція проти переслідування меншини уйгурів / Фото Politico Europe

А вже на початку 2017 року, там почали будувати центри тримання під вартою, здатні вміщати до 1 млн осіб – уйгурів та казахів. Ті, хто там вижив та державні документи проливають світло на жахливі умови утримання, яке поєднувалося з політичною індоктринацією та часто – фізичним насиллям.

Знищення уйгурів фізично та духовно Індоктринація була присутня у школах та в культурі. Уйгурську мову замінюють на китайську, уйгурських вчених арештовують, видавництво уйгурською – серйозно скорочене. Дітей відривали від родин та переводили у спеціальні інтернати. Постійні повідомлення про примусову працю змусили великі компанії покидати Сіньцзян або відмовлятися від постачань з цього регіону.

США почали з заборони експортувати томати та бавовну з Сіньцзяну, пізніше – записали кілька китайських компаній у "чорний список". Вони, за американськими даними, стояли за системами масового стеження, затримання та примусової праці. Всі ці роки у Держдепі велася велика, але потаємна робота.

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NYT наводять потужну цитату Майка Помпео: "Ми є свідками систематичних спроб знищити уйгурів з боку китайської держави". Це сходитися з офіційним визначенням "геноциду" як "намір знищити, повністю або частково, національну, етнічну, расову або релігійну групу".

Що стояло за скандальною заявою

Ти важливіше, що це сталося за один день до кінця терміну Трампа 20 січня. Наразі відомо, що до етнічної меншості уйгурів китайська влада застосовує масове ув'язнення у таборах, ідеологічну обробку, примусову стерилізацію жінок, тортури та примусову працю. До цього додаються звичні в Китаї обмеження релігійної свободи, вираження думок та обмежене пересування.

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Жертвами, сказав Майк Помпео, стали до 1 млн людей, передає Axios. США стали першими, хто назвав такі дії Компартії Китаю "геноцидом" та "злочинами проти людяності". Але чиновники сподіваються, що інші держави послідують американському прикладу.

Після аналізу наявних фактів, я дійшов висновку – щонайменше з березня 2017 року, Китай під керівництвом та контролем Компартії, здійснив злочини проти людяності проти переважно мусульманської меншини уйгурів та інших членів етнічних та релігійних груп у Сіньцзяні,

– сказав у своїй заяві Майк Помпео.

Тоні Блінкен, кандидат на заміну Помпео у команді Байдена, сказав на слуханнях по своєму затвердженню, що він згодний з такою оцінкою подій. Кампанія Байдена раніше теж називала її геноцидом. Дана позиція не з'явилася нізвідки, стверджує Axios, але була вінцем довгих років роботи Державного департаменту США. Причому довелося вмовляти президента Трампа та його радників.

Життя уйгурів – важливі / Фото Foreign Policy

У 2020 році, Помпео попросив Посла з особистих доручень Морсе Тана переглянути ситуацію і представити доповідь до Офісу глобальної кримінальної юстиції. Документ мав містити докази за чи проти визнання переслідування і геноциду. Відносини за останні 4 роки між двома країнами погіршилися доволі серйозно й останнє рішення Трампа-Помпео не зробить життя адміністрації Байдена легшим. Якраз навпаки.

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"Актуалізація "уйгурського питання" є одним із ключових елементів стратегії тиску Вашингтону на КНР, та має ідеологічну основу і глибокі політичні та економічні наслідки", – сказав у коментарі 24 каналу Юрій Пойта, керівник секції Азіатсько-Тихоокеанського регіону в Центрі досліджень армії, конверсії та роззброєння.

Визнання переслідування уйгурів геноцидом є фундаментальним для посилення нормативно-правового підґрунтя санкційного режиму США проти Китаю, додав аналітик. Звісно, що Пекін відкидає усі звинувачення та прикривається антитерором. Посольство Китаю у Вашингтоні назвало заяву Держдепу "просто брехнею".

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Це вже зрозуміло зараз, що КНР стане головним викликом для світу у найближчі роки та десятиліття. Поступово формується підхід, що "економіка вже не може йти окремо від політики та безпеки", – вказав Юрій Пойта.

За межами США, в ЄС також дедалі більше вказують на розбіжності європейської політичної системи з китайською. Це вже створює суперечність в відносинах між Брюсселем та Пекіном.

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Щодо можливостей подальшої співпраці, то після такого демаршу вони будуть доволі обмежені. "Ситуація матиме негативний вплив на економічний розвиток між з одного боку китайськими, а з іншого – американськими та європейськими компаніями", – впевнений експерт. Причому, це стосуватиметься не лише тих галузей, які безпосередньо пов'язані з СУАР, але й інших. Таких як IT, високі технології, енергетика.

Враховуючи це, протистояння між США та КНР буде посилюватись та змушуватиме інші держави змінювати свою політику та підходи стосовно Китаю,

– зробив прогноз Юрій Пойта.

А що ж з цього нашій країні, яка навпаки, посилює співпрацю з Китаєм? Нам "треба бути готовими, що Китай стає супротивником номер один для США", а частина їхніх компаній – "токсичними" на світовому ринку. Ситуація наразі видається "серйозно та надовго", тому слід провести аналіз можливих наслідків для України. "За необхідності, треба коригувати взаємовідносини з Пекіном", – сказав насамкінець аналітик.