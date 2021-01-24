Протистояння демократичних активістів Гонконгу та влади Китаю продовжується вже не перший рік. У 2020 році конфлікт загострився після прийняття Пекіном закону про національну безпеку, ухвалення якого дало владі привід переслідувати активістів.

Що відбувається у Гонконзі зараз та що буде далі – у великому інтерв'ю 24 каналу розповідає свідок й учасник подій політик з Гонконгу Баджіо Лун.

Важливо Кінець демократії: як Комуністична партія Китаю керує Гонконгом

Гонконг та Китай з 1997 року живуть за принципом "одна країна – дві системи". Гонконг входить до складу КНР, однак має широку автономію та власні ліберально-демократичні інститути. Мирне співіснування було недовгим. Громадяни Гонконгу вважають, що Китай систематично порушує "священні" автономні принципи та намагається все більше контролювати місцеву владу.

Аналогії з Євромайданом

Почалось все із Революції парасольок, яка відбулась у 2014 році після спроб Китаю посилити свій контроль за виборами до місцевих органів влади Гонконгу. У 2019 році в місті вибухнули мільйонні протести через закон про екстрадицію гонконжців до Китаю, а зараз всі протестують проти нового закону про національну безпеку, який робить можливим кримінальне переслідування активістів.

Події у Гонконзі часом нагадують події української Революції Гідності. Самі гонконзькі активісти не приховують, що надихаються українським Євромайданом. Вони навіть влаштовували масовий перегляд фільму "Зима у вогні", де детально показані події зими 2014 року.

Герой інтерв'ю – Баджіо Лун – представник локалістичного крила гонконзьких політиків, яке виступає за розширення автономії та віддалення від Пекіну. У 2015 році після невдачі Революції парасольок Лун очолив партію Youngspiration, яка виступає за незалежність Гонконгу від Китаю. У 2016 році Баджіо обрали депутатом до Законодавчої ради Гонконгу.

Паралелі / Колаж Free Hong Kong Center

Депутатом Лун пробув зовсім недовго, а точніше – не пробув зовсім. Під час присяги він зі своєю колегою Яу Вай Чін почав вигукувати "Гонконг – не Китай", за що його присяга не була зарахована, а його самого не допустили до роботи в місцевому парламенті.

Баджіо довго лишався одним з вуличних лідерів опозиції. У 2020 році, коли з'явилась реальна загроза потрапити за грати за новим законом, він втік від переслідувань до Сполучених Штатів, звідки продовжує свою боротьбу. Вдома він перебуває у розшуку.

Баджіо Луну не дали працювати у парламенті, а присягу анулювали / Фото Вікіпедія

"Для перемоги можуть знадобитися жертви"

Чи вважаєте ви можливим мирне відділення Гонконгу від Китаю після подій 2020 року?

Мені здається, що це неможливо, але історія сповнена несподіванок. Якщо озирнутися назад, на Оксамитову революцію або падіння Берлінської стіни, можна зрозуміти, що можливо все.

Падіння Берлінської стіни стало символічним початком занепаду комуністичного режиму в Європі. На фоні цієї події відбулась Оксамитова революція в Чехословаччині – масові мирні виступи, внаслідок яких у країні пав комуністичний режим.

Які найбільш реалістичні методи стримування Китаю?

Це не боротьба Гонконгу проти Китаю або США проти Китаю, це боротьба свободи і авторитаризму.

Китай є проблемою не тільки для Гонконгу, не тільки для Азії, але і є загрозою всьому міжнародного порядку і демократії.

Після року боротьби з Голіафом жителі Гонконгу прийшли до висновку, що для перемоги в цій війні можуть знадобитися жертви. Наші жертви. Одне з гасел, яке стало популярним після минулорічної акції протесту, говорить: "Якщо ми згоримо, ви згорите разом з нами", де "ви" – це Комуністична Партія Китаю.

Якби мене запитали про реалістичний спосіб зупинити або сповільнити експансію і репресії Китаю, я б запропонував націлитися на фінансову систему Гонконгу. Немає кращого способу подати рішучий сигнал Китаю, ніж вдарити по найбільш уразливому місцю – фінансам, банківській системі Гонконгу, банкомату Китаю.

Що відбувається у Гонконзі:

Подумайте про SWIFT, центральну нервову систему міжнародних фінансових транзакцій. Якщо китайські банки будуть відключені від системи SWIFT, удар по потоку капіталу створить найкращу можливість повернути Китай за стіл переговорів.

Через Гонконг до Китаю заходить безліч інвестицій з інших країн. Іноземним компаніям набагато зручніше інвестувати в КНР через Гонконг, де працюють набагато більш зрозумілі їм інституції та чесні суди.

Чи виходять зараз люди на акції протесту?

Зараз для нас дуже важкий період через COVID-19. Також закон про національну безпеку завдав серйозного удару протестному руху. Але я з упевненістю заявляю, що ми повернемося.

Львів'яни підтримали протести у Гонконгу восени 2019 року / Фото Free Hong Kong Center

Мітинг у підтримку Гонконгу в Києві у листопаді 2019 року / Free Hong Kong Center

І як люди висловлюють свій протест зараз?

Навіть після запуску закону про національну безпеку і під час пандемії 600 тисяч гонконжців взяли участь в демократичних праймеріз (опозиція організувала відбір демократичних кандидатів на наступні вибори, які мали б відбутись влітку, однак були скасовані під приводом пандемії Covid-19. Участю у праймеріз люди показували свою підтримку демократичного руху, – ред).

Більшість магазинів та ресторанів, які повністю забиті, – це "жовті заклади" (які підтримують демократичний рух). Все це показує, що нехай ситуація і погіршується, здаватися гонконжцям ще зарано.

У Гонконзі активісти розробили спеціальну систему визначення "дружніх" закладів. Ресторани та магазини відмічають жовтим або синім вогником. У жовтих закладах активістів можуть сховати під час заворушень та мітингів, а у синіх – найімовірніше здадуть владі. Для визначення таких закладів поблизу навіть розробили спеціальний додаток на телефони.

Чи готові люди продовжувати боротьбу?

Ситуація – сумна. Кожен новий день, коли ми прокидаємося, перше прочитане повідомлення зазвичай про те, як когось із наших друзів заарештовують, а когось засуджують до тюремного ув'язнення.

Це повсякденне життя гонконжців, так що можете собі уявити, які настрої в суспільстві. І хоча ми не такі сильні, як Пекін, ми не здамося, поки не доб'ємося успіху.

Боротьба за свободу у Гонконзі / Фото HKFP

"Вдома я більше не відчуваю себе в безпеці"

Скільки активістів потрапило під кримінальне переслідування?

Якщо коротко, то було заарештовано понад 10 000 учасників протесту та активістів. Близько 3000 отримали штрафи та обвинувачення. Сотні, як я, опинились у вигнанні.

У чому звинувачували вас та чому довелося втекти?

Я – колишній депутат, який був обраний народом Гонконгу ще в 2016 році, і один з перших депутатів, який був насильно відправлений у відставку комуністичною партією Китаю з нашого місцевого парламенту.

Протести у Гонконгу Десятки активістів затримали – серед них є колишні депутати

Мені пред'явили звинувачення в "незаконних зборах" за вхід до парламенту після того, як мене виключили зі складу органу, куди мене обрали. Мене посадили на місяць за цей, так званий "злочин".

Коли мене звільнили, я помітив, що кілька людей постійно переслідують мене. Ми й гадки не мали, хто вони такі, але, виходячи з досвіду, це була звичайна ознака того, що ми знову потрапили на радари режиму, і нічого доброго з цього не буде. Такий Гонконг зараз, місто білого терору при злісному режимі Комуністичної партії. Ось тому я зараз у вигнанні, бо вдома я більше не відчуваю себе в безпеці.

Хроніки протистояння у Гонконзі:

Я чув, що деяких активістів можуть відправити на материковий Китай та судити там. Що загрожує цим людям?

Не тільки активісти, але й звичайні гонконжці не вірять системі континентального Китаю. Ви ніколи не отримаєте там чесні розгляд справи та ставлення до себе. Візьмемо, наприклад, справу 12-х молодих гонконжців.

Справа 12-х молодих гонконжців – це суд над молодими людьми, які намагались втекти на Тайвань на катері, однак були перехоплені береговою обороною Китаю. Суд відбувався у китайському місті Шеньчжень. Десятеро молодиків потрапили за грати.

Тут ми бачимо, що:

Суд охороняла поліція і перед ним поставила барикади; Нікому не дозволяли спостерігати за судовим процесом; Сім'ї обвинувачуваних зібрались 28 грудня о 14.30, і в них не було можливості спостерігати за судовим процесом. Все, що вони могли – це відчайдушно очікувати результату; Адвокатам, яких найняли родини, було заборонено бачитись з підсудними, і їм також заборонили заходити до суду; Адвокати, яких призначила держава, у цей же день зникли; Консулам різних країн заборонили заходити до зали суду, органи влади виправдовували це тим, що суд був переповнений, хоча це, безумовно, не так.

Незалежно від результату суду, Комуністична Партія Китаю показала, що щодо цієї справи вони проводять таємний судовий розгляд.

Баджіо Лун / Фото Iris Tong via Facebook

Чи є у Гонконзі незалежні судді, які можуть відрізнити справжню справу від сфабрикованої?

Так, вони є, але їх небагато, і вони скоро зникнуть. Існує Рекомендаційна комісія судових службовців. Це – статутний орган в Гонконзі, який відповідає за консультування та створення рекомендацій для Голови з питань призначення суддів. І 7 з 12 членів комісії призначила людина, яку не обирали гонконжці. Нічого хорошого з цього не вийде.

Міжнародна підтримка

Яку підтримку вам надають Сполучені Штати та Велика Британія?

Об'єднане Королівство забезпечує програмою "рятувальних шлюпок" тих, хто має Британський національний (заморський) паспорт, а Сполучені Штати вводять санкції проти тих, хто шкодить свободі та демократії Гонконгу. Це багато значить для нас у ці важкі часи.

Під "рятувальними шлюпками" мається на увазі привілеї людям із BNO – заморським британським громадянством, на яке мають право всі гонконжці, народжені до 1997 року. З 31 січня 2021 року Британія почне приймати заявки на п'ятирічні візи власникам BNO та їхнім найближчим родичам.

Чи налагодили вже зв'язок з новою владою Сполучених Штатів?

Зараз складно говорити про це, оскільки період передачі влади ще не закінчився. Моє завдання – зберігати рушійну силу підтримки двох партій США (Республіканської та Демократичної, – ред). Це – критично для Китаю.

Чи дійсно вас надихає українська Революція Гідності?

Документальний фільм "Зима у вогні" – він дуже популярний серед гонконжців (стрічка є на Netflix – ред.). Воїн з цього документального фільму – найпопулярніший українець у нашому колі. Навіть популярніший від Артура Харитонова (голови українського Free Hong Kong Center, – ред.) та футболіста Андрія Шевченка.

Баджіо показав скріншот з фільму. Цим воїном виявився Володимир Парасюк. Знизу була його цитата: "Якщо ми погодимось на умови від влади, наші друзі, яких ми втратили, ніколи не пробачать нам".

Парасюк надихає революціонерів по всьому світу /Скриншот фільму "Зима у вогні"

Володимир Парасюк – один з найвідоміших активістів Євромайдану. Існує думка, що саме після його промови мітингарі остаточно відмовились йти на компроміс, а Янукович прийняв рішення покинути країну. Після Майдану Парасюк став народним депутатом і запам'ятався кількома скандалами та бійками.

"Гонконг потрібен Китаю лише як банкомат"

З історичної перспективи, китайсько-британська декларація про передачу Гонконгу Китаю – це зло чи благо для міста?

Як на мене, отримати вигоду від угоди/контракту/спільної декларації можливо тільки з чесним гравцем. Я не вважаю, що компартія Китаю навіть близько схожа на такого.

Чи вважаєте ви, що принцип "Одна країна – дві системи" себе вичерпав?

Я вважаю, що "одна країна – дві системи" – це ефективний захід з боку Пекіна. Їм потрібен Гонконг у ролі банкомату, але їм не потрібні жителі Гонконгу.

Після передачі влади, вони, одну за одною, порушили всі обіцянки демократії, свободи і прав людини. Просто тому, що їм все одно на управління, їм все одно на жителів Гонконгу. Все, що їм потрібно – система банкоматів, фінансова система Гонконгу.