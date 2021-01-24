Противостояние демократических активистов Гонконга и власти Китая продолжается уже не первый год. В 2020 году конфликт обострился после принятия Пекином закона о национальной безопасности, принятие которого дало власти повод преследовать активистов.

Что происходит в Гонконге сейчас и что будет дальше – в большом интервью 24 каналу рассказывает свидетель и участник событий политик из Гонконга Баджио Лун.

Важно Конец демократии: как Коммунистическая партия Китая руководит Гонконгом

Гонконг и Китай с 1997 года живут по принципу "одна страна – две системы". Гонконг входит в состав КНР, однако имеет широкую автономию и собственные либерально-демократические институты. Мирное сосуществование было недолгим. Граждане Гонконга считают, что Китай систематически нарушает "священные" автономные принципы и пытается все больше контролировать местную власть.

Аналогии с Евромайданом

Началось все с Революции зонтиков, которая состоялась в 2014 году после попыток Китая усилить свой контроль над выборами в местные органы власти Гонконга. В 2019 году в городе взорвались миллионные протесты из-за закона об экстрадиции гонконгцев в Китай, а сейчас все протестуют против нового закона о национальной безопасности, который делает возможным уголовное преследование активистов.

События в Гонконге порой напоминают события украинской революции Достоинства. Сами гонконгские активисты не скрывают, что вдохновляются Украинским Евромайданом. Они даже устраивали массовый просмотр фильма "Зима в огне", где подробно показаны события зимы 2014 года.

Герой интервью – Баджио Лун – представитель локалистичного крыла гонконгских политиков, которое выступает за расширение автономии и отдаление от Пекина. В 2015 году после неудачи революции зонтиков Лун возглавил партию Youngspiration, которая выступает за независимость Гонконга от Китая. В 2016 году Баджио избрали депутатом в Законодательный совет Гонконга.



Параллели / Коллаж Free Hong Kong Center

Депутатом Лун пробыл совсем недолго, а вернее – не пробыл совсем. Во время присяги он со своей коллегой Яу Вай Чин начал выкрикивать "Гонконг – не Китай", за что его присяга не была засчитана, а его самого не допустили к работе в местном парламенте.

Баджио долго оставался одним из уличных лидеров оппозиции. В 2020 году, когда появилась реальная угроза попасть за решетку по новому закону, он бежал от преследований в Соединенные Штаты, откуда продолжает свою борьбу. Дома он находится в розыске.



Баджио Луну не дали работать в парламенте, а присягу аннулировали/ Фото Википедия

"Для победы могут понадобиться жертвы"

Считаете ли вы возможным мирное отделение Гонконга от Китая после событий 2020 года?

Мне кажется, что это невозможно, но история полна неожиданностей. Если оглянуться назад, на Бархатную революцию или падение Берлинской стены, можно понять, что возможно все.

Падение Берлинской стены стало символическим началом упадка коммунистического режима в Европе. На фоне этого события состоялась Бархатная революция в Чехословакии – массовые мирные выступления, в результате которых в стране пал коммунистический режим.

Какие наиболее реалистичные методы сдерживания Китая?

Это не борьба Гонконга против Китая или США против Китая, это борьба свободы и авторитаризма.

Китай является проблемой не только для Гонконга, не только для Азии, но и является угрозой всему международному порядку и демократии.

После года борьбы с Голиафом жители Гонконга пришли к выводу, что для победы в этой войне могут понадобиться жертвы. Наши жертвы. Один из лозунгов, который стал популярным после прошлогодней акции протеста, говорит: "Если мы сгорим, вы сгорите вместе с нами", где "вы" – это Коммунистическая Партия Китая.

Если бы меня спросили о реалистичном способе остановить или замедлить экспансию и репрессии Китая, я бы предложил нацелиться на финансовую систему Гонконга. Нет лучшего способа подать решительный сигнал Китаю, чем ударить по наиболее уязвимому месту – финансам, банковской системе Гонконга, банкомату Китая.

Что происходит в Гонконге:

Подумайте о SWIFT, центральной нервной системе международных финансовых транзакций. Если китайские банки будут отключены от системы SWIFT, удар по потоку капитала создаст наилучшую возможность вернуть Китай за стол переговоров.

Через Гонконг в Китай заходит множество инвестиций из других стран. Иностранным компаниям гораздо удобнее инвестировать в КНР через Гонконг, где работают гораздо более понятные им учреждения и честные суды.

Выходят ли сейчас люди на акции протеста?

Сейчас для нас очень трудный период из-за COVID-19. Также закон о национальной безопасности нанес серьезный удар протестному движению. Но я с уверенностью заявляю, что мы вернемся.



Львовяне поддержали протесты в Гонконге осенью 2019 года/ Фото Free Hong Kong Center



М итинг в поддержку Гонконга в Киеве в ноябре 2019 года / Free Hong Kong Center

И как люди выражают свой протест сейчас?

Даже после запуска закона о национальной безопасности и во время пандемии 600 тысяч гонконгцев приняли участие в демократических праймериз (оппозиция организовала отбор демократических кандидатов на следующие выборы, которые должны состояться летом, однако были отменены под предлогом пандемии Covid-19. Участием в праймериз люди показывали свою поддержку демократическому движению, – ред).

Большинство магазинов и ресторанов, которые полностью забиты, – это "желтые учреждения" (поддерживающие демократическое движение). Все это показывает, что пусть ситуация и ухудшается, сдаваться гонконгцам еще рано.

В Гонконге активисты разработали специальную систему определения "дружественных" заведений. Рестораны и магазины отмечают желтым или синим огоньком. В желтых заведениях активистов могут скрыть во время беспорядков и митингов, а в синих – скорее всего сдадут власти. Для определения таких заведений рядом даже разработали специальное приложение на телефоны.

Готовы ли люди продолжать борьбу?

Ситуация – печальная. Каждый день, когда мы просыпаемся, первое прочитанное сообщение обычно о том, как кого-то из наших друзей арестовывают, а кого-то приговаривают к тюремному заключению.

Это повседневная жизнь гонконгцев, так что можете себе представить, какие настроения в обществе. И хотя мы не так сильны, как Пекин, мы не сдадимся, пока не добьемся успеха.



Борьба за свободу в Гонконге / Фото HKFP

"Дома я больше не чувствую себя в безопасности"

Сколько активистов попало под уголовное преследование?

Если коротко, то было арестовано более 10 тысяч протестующих и активистов. Около 3 тысяч получили штрафы и обвинения. Сотни, как я, оказались в изгнании.

В чем обвиняли вас и почему пришлось уйти?

Я – бывший депутат, который был избран народом Гонконга еще в 2016 году, и один из первых депутатов, который был насильно отправлен в отставку коммунистической партией Китая с нашего местного парламента.

Протесты в Гонконге Десятки активистов задержали – среди них есть бывшие депутаты

Мне предъявили обвинение в "незаконном собрании" за вход в парламент после того, как меня исключили из состава органа, куда меня выбрали. Меня посадили на месяц за это так называемое "преступление".

Когда меня освободили, я заметил, что несколько человек постоянно преследуют меня. Мы понятия не имели, кто они такие, но, исходя из опыта, это был обычный признак того, что мы снова попали на радары режима, и ничего хорошего из этого не будет. Такой Гонконг сейчас, город белого террора при злостном режиме Коммунистической партии. Вот поэтому я сейчас в изгнании, потому что дома я больше не чувствую себя в безопасности.

Хроники противостояния в Гонконге:

Я слышал, что некоторых активистов могут отправить на материковый Китай и судить там. Что грозит этим людям?

Не только активисты, но и обычные гонконгцы не верят системе континентального Китая. Вы никогда не получите там честные рассмотрение дела и отношение к себе. Возьмем, например, дело 12-х молодых гонконгцев.

Дело 12-х молодых гонконгцев – это суд над молодыми людьми, которые пытались бежать на Тайвань на катере, однако были перехвачены береговой обороной Китая. Суд проходил в китайском городе Шэньчжэнь. Десять юношей попали за решетку.

Здесь мы видим, что:

Суд охраняла полиция и перед ним поставила баррикады; Никому не позволяли наблюдать за судебным процессом; Семьи обвиняемых собрались 28 декабря в 14.30, и у них не было возможности наблюдать за судебным процессом. Все, что они могли – это отчаянно ожидать результата; Адвокатам, которых наняли семьи, было запрещено видеться с подсудимыми, и им также запретили заходить в суд; Адвокаты, которых назначило государство, в этот же день исчезли; Консулам разных стран запретили заходить в зал суда, органы власти оправдывали это тем, что суд был переполнен, хотя это, безусловно, не так.

Независимо от результата суда, Коммунистическая Партия Китая показала, что по этому делу они проводят тайное судебное разбирательство.



Баджио Лун / Фото Iris Tong via Facebook

Есть ли в Гонконге независимые судьи, которые могут отличить настоящее дело от сфабрикованного?

Да, они есть, но их немного, и они скоро исчезнут. Существует Рекомендательная комиссия судебных служащих. Это – уставный орган в Гонконге, который отвечает за консультирование и создание рекомендаций для Председателя по вопросам назначения судей. И 7 из 12 членов комиссии назначил человек, которого не избирали гонконгцы. Ничего хорошего из этого не выйдет.

Международная поддержка

Какую поддержку вам оказывают Соединенные Штаты и Великобритания?

Объединенное Королевство обеспечивает программой "спасательных шлюпок" тех, кто имеет Британский национальный (заморский) паспорт, а Соединенные Штаты вводят санкции против тех, кто вредит свободе и демократии Гонконга. Это много значит для нас в эти трудные времена.

Под "спасательными шлюпками" подразумеваются привилегии людям с BNO – заморским британским гражданством, на которое имеют право все гонконгцы, рожденные до 1997 года. С 31 января 2021 года Великобритания начнет принимать заявки на пятилетние визы владельцам BNO и их ближайшим родственникам.

Наладили ли уже связь с новой властью Соединенных Штатов?

Сейчас сложно говорить об этом, поскольку период передачи власти еще не закончился. Моя задача – сохранять движущую силу поддержки двух партий США (Республиканской и Демократической – ред). Это – критично для Китая.

Действительно ли вас вдохновляет украинская революция Достоинства?

Документальный фильм "Зима в огне" – он очень популярен среди гонконгцев (лента есть на Netflix – ред.). Воин с этого документального фильма – популярный украинец в нашем кругу. Даже популярнее Артура Харитонова (главы украинского Free Hong Kong Center, – ред.) и футболиста Андрея Шевченко.

Баджио показал скриншот из фильма. Этим воином оказался Владимир Парасюк. Снизу была его цитата: "Если мы согласимся на условия от власти, наши друзья, которых мы потеряли, никогда не простят нам".



Парасюк вдохновляет революционеров по всему миру / Скриншот фильма "Зима в огне"

Владимир Парасюк – один из самых известных активистов Евромайдана. Существует мнение, что именно после его речи митингующие окончательно отказались идти на компромисс, а Янукович принял решение покинуть страну. После Майдана Парасюк стал народным депутатом и запомнился несколькими скандалами и драками.

"Гонконг нужен Китая только как банкомат"

С исторической перспективы, китайско-британская декларация о передаче Гонконга Китаю – это зло или благо для города?

Как по мне, получить выгоду от сделки/контракта/совместной декларации возможно только с честным игроком. Я не считаю, что компартия Китая даже близко похожа на такого.

Считаете ли вы, что принцип "Одна страна – две системы" себя исчерпал?

Я считаю, что "одна страна – две системы" – это эффективная мера со стороны Пекина. Им нужен Гонконг в качестве банкомата, но им не нужны жители Гонконга.

После передачи власти, они, один за другим, нарушили все обещания демократии, свободы и права человека. Просто потому, что им все равно на управление, им все равно на жителей Гонконга. Все, что им нужно – система банкоматов, финансовая система Гонконга.