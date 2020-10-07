Після введення в дію нового законодавства про безпеку, Пекін відправив до Гонконгу вірних людей, щоб схилити бунтівну територію до повної лояльності.

24 канал розповідає про те, хто керує Гонконгом після запровадження нового закону про безпеку і як Пекін використовує лояльних йому партійних чиновників, щоб змінювати місто-автономію під себе.

Як у Гонконгу змінили режим

Нова влада в автономному місті / Фото Asia Times Financial

Зустрічайте: старший партійний чиновник, який їздив до Гонконгу по справах бізнесу два роки тому (й це увесь його досвід); ексмер міста Гуаньдун, який керував арештами селян, що протестували проти захоплення їх земель; колишній провінційний партійний секретар, що знищував сотні церков та хрестів на сході КНР. Вони дотримуються жорсткої лінії та є союзниками лідера Сі Цзиньпіна.

​Читайте ще Китай готовий душити протести: що змінить для Гонконгу скандальний закон

Тепер у їх руках – вся влада щодо багатої автономії і завдання повністю переробити місто, залишивши від його свободи хіба ім'я. Вони залишаються у тіні, зрідка роблять публічні заяви. Мало відомо, як вони працюють, але їх вплив на основі нового закону лише зростає.

Наприклад, були відкладені місцеві вибори, по новому закону арештовано вже 28 людей. Здебільшого – про-демократичних активістів. Використання політичних слоганів тепер прирівнюється до закликів про відділення вді КНР. Ще більше людей схопили через заборону демонстрацій. Академіки, письменники та відомі коментатори змушені мовчати – нові обмеження стосуються також і медіа.

Критики безпекового закону кажуть, що він призвів до найбільшої кризи з 1997 року, коли Гонконг перейшов від британської до китайської юрисдикції.

Тоді місцевий уряд мав власні гілки влади і працював автономно у рамках програми "одна країна – дві системи". Незважаючи на те, що голова уряду – нині ця посада зветься головний адміністратор – доповідав в Пекін, він також міг самостійно вирішувати багато питань.

Це зміна режиму, але вона відбулась не відразу. Партії знадобилося 17 років на імплементацію, – розповів The Guardian Джон Бернс, професор в Університеті Гонконгу, викладає політику та публічну адміністрацію.

Після місяців протестів, що переросли у довгий протестний рух, Пекін прийняв рішення радикально покласти цьому край. Центральний Комітет Компартії КНР видав записку, у який закликав "посилити можливість центрального уряду здійснювати всебічне керівництво Гонконгом". Це заклало підвалини для безпекового закону.

Головний офіс Китаю у Гонконзі / Фото The Standard

Сили безпеки забрали собі 33-поверховний готель біля Парку Вікторія, де відбувалися минулого року більшість маршів за демократію. Зовсім поряд – офіс радників центрального уряду Китаю – висока будівля зі скла та бетону, поряд з якою майорить прапор з 5-ма зірками. Вона оточена поліцією та барикадами, бо кілька разів піддавалася вандалізму. Багато хто бачить її як реальний центр влади в місті.

Троє з Китаю: хто тепер керуватиме Гонконгом

Луо Гуйнінь, відомий також як "М'ясник Тибету" / Фото China Daily

Цих трьох людей, які були вже майже пенсіонерами, витягли з імпровізованого відпочинку і відправили до Гонконгу. Серед них 65-річний Луо Гуйнінь, 67-річний Ся Баолун та 57-річний Чжен Яньсун.

Перший зробив собі репутацію як борець з корупцією у провінцїі Шаньсі у центрі Китаю. Там він займав високу позицію партійного секретаря, тобто представляв там інтереси Компартії, був другою людиною після губернатора.

До того провів 10 років у провінції Ціньхай в Тибеті, де посилив обмеження монастирів та буддистів. Дослужився до партсекретаря і там. З плюсів –він допоміг розвинути Ціньхай у рамках програми "Захід доганяє Схід". Західний Китай зазвичай бідніший, менш населений та менш розвинутий.

Актуально Фінансова війна чи самогубство: що буде, якщо Китай відмовиться від долара

Нині Луо очолює офіс радників центрального уряду в Гонконзі. Єдиний досвід – поїздка в Гонконг по справах бізнесу два роки тому.

Дехто вважає його представником старої партійної школи. Він також став радником керівниці Гонконгу Керрі Лам у новоствореній безпековій комісії.

Сюзанна Пеппер, письменниця і дослідниця з Гонконгу, впевнена: "Луо Гуйнінь на чолі, не Керрі Лам. Структура влади змінилася геть після прийняття нового закону".

Ся Баолун боровся з християнами у своїй провінції / Колаж Hong Kong Info

Другий боровся проти християн у Чжецзяні, східній провінції КНР. Ся Баолун теж був партійним секретарем з 2012 по 2017 роки. Ся – протеже лідера КНР Сі Цзиньпіна, який називав його членом своєї "залізної армії".

Баолун керує управлінням зі справ Гонконгу та Макао в Пекіні, тож в ієрархії стоїть вище за всіх трьох. В столиці він також є віце-керівником головного дорадчого органу, тож це політик з найвищою посадою за 10 років, що обіймав крісло керівника Гонконгу та Макао.

Допомагати йому буде цілий міністр народної безпеки КНР Чжао Кечжі, який також заступник голови Центральної Керуючої Групи по справам Гонконгу та Макао. Окрім цього, його третя посада – крісло в групі "Безпечний розвиток Китаю". Вона має слідкувати, щоб не було закликів до релігійного екстремізму (це те, що зараз відбувається в Сінцзяні з уйгурами – 24) та сепаратизму.

Внутрішні проблеми Партійний бунт у Китаї: чому лідера назвали "ворогом світу", а Компартію – "зомбі"

"Тепер Керрі Лам доведеться дивитися через двоє плечей, що подумає Пекін. Вдома це очільник офісу радників, в Пекіні – голова управління справами", – пояснив The Guardian розклад сил Джеймс Тьєн, колишній місцевий депутат.

Чжен Яньсун буде займатися безпекою автономії на чолі секретної поліції / Фото South China Morning Post

Що робить секретна поліція Гонконгу Нарешті третя людина була поставлена на чолі місцевого офісу сил безпеки – Чжен Яньсун. Його нове відомство має широкі повноваження: збір розвідданих, ведення "складних" справ про нацбезпеку, регулювання іноземних ЗМІ та організацій і не зв'язане місцевими законами. Робота силовиків здебільшого проходить секретно.

Яньсун працював з трьох найближче – його провінція Гуандун лише через кордон від Гонконгу. Там цей функціонер відомий жорсткими придушеннями протестів в риболовецькому селі Укань у 2011 році. Тоді була застосована облога за допомогою поліції, яка не дозволяла провезти в село їжу та припаси. Також Чжен не любить міжнародні ЗМІ.

Проблемне впровадження

Двоє з трьох керівників не мають практичного досвіду роботи з Гонконгом. Це різкий розворот: раніше призначали людей, які добре знали автономію. Це знак, що влада в Гонконзі тепер буде передаватися майже так само як і на материку. Сили безпеки отримають ще більше повноважень, а критиків та дисидентів будуть арештовувати через нібито порушення нацбезпеки.

"Ми бачимо відбитки Пекіну всюди і все стане ще гірше бо вони продовжать втручатися, – упевнений Ма Нгок, професор у Китайському університеті Гонконгу. – Найважливіші рішення приймаються Сі Цзиньпінем", – додає колега Ма Віллі Лам.

Але є одне важливе але: впровадження нової влади не пройде без проблем.

"Тріумвірат" буде змушений працювати з населенням, яке звикло до демократії, вільного Інтернету та свободи. Десятки років місцеві суди були незалежними (через запропонований Керрі Лам закон про екстрадицію до КНР і спалахнули протести – 24). Більшість все одно буде пручатися владі Пекіну, бо Гонконг має сильне громадянське суспільство.

Це цікаво Китай та боржники: які країни не здатні повернути гроші

Луо Гуйнінь назвав новий закон "мечем, який висить високо" над головами його порушників. Але демонстранти все одно вийшли на вулиці, незважаючи на 300 заарештованих. Люди підтримують бізнес з активною демократичною позицією та купують частки у медіа-бізнесі магната Джиммі Лая, що теж опинився за гратами. Боротьба за майбутнє Гонконгу набирає нових обертів.